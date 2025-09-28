Người nghi đứng sau bê bối tình dục rúng động Hàn Quốc là ai?

Ông Lee Jae Hyun, Chủ tịch Tập đoàn giải trí CJ, đang bị tố cáo tổ chức các bữa tiệc thác loạn với người mẫu và diễn viên, khiến dư luận Hàn Quốc chấn động và cổ phiếu của tập đoàn giảm mạnh sau ngày 25/9.



Ông Lee Jae Hyun sinh ra trong gia tộc giàu có và có ảnh hưởng hàng đầu Hàn Quốc. Ông nội là ông Lee Byung Chul, cố Chủ tịch Tập đoàn Samsung. Cha là ông Lee Maeng Hee, cựu Chủ tịch Cheil Fertilizer. Dù xuất thân từ tầng lớp tài phiệt, ông Lee từng có lối sống kín đáo khi còn là sinh viên, đi xe buýt và không để bạn bè biết về gia thế của mình.

Sau khi tốt nghiệp khoa Luật tại Đại học Hàn Quốc, ông Lee chọn làm việc tại Citibank Seoul thay vì đi du học. Năm 1985, ông gia nhập Tập đoàn CheilJedang ở vị trí nhân viên thường. Sau một thời gian ngắn làm việc tại Samsung Electronics, ông chính thức gắn bó với CJ khi tập đoàn này tách khỏi Samsung vào năm 1993. Dưới sự dẫn dắt của ông Sohn Kyung Shik, người cậu ruột, ông Lee từng bước xây dựng phong cách quản trị riêng.



Ông Lee Jae Hyun (thứ hai từ phải sang). Chosun.

Năm 1997, ông Lee Jae Hyun trở thành Tổng giám đốc CJ CheilJedang. Đến năm 2002, ông đảm nhiệm chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn CJ. Dưới sự điều hành của ông, CJ phát triển mạnh mẽ, trở thành tập đoàn đa lĩnh vực nổi bật, đặc biệt trong ngành giải trí và văn hóa Hàn Quốc. Bộ phim “Ký sinh trùng” đoạt giải Oscar là một trong những sản phẩm tiêu biểu có sự hỗ trợ từ CJ. Ngoài ra, tập đoàn cũng đầu tư vào các chương trình truyền hình, ca nhạc, góp phần đưa làn sóng Hàn Quốc lan rộng ra toàn cầu.

Năm 2001, CJ được Wall Street Journal vinh danh là doanh nghiệp Hàn Quốc duy nhất lọt vào danh sách 20 công ty triển vọng hàng đầu châu Á. Môi trường làm việc tại CJ cũng thường được đánh giá cao nhờ khả năng khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới của nhân viên.

Tuy nhiên, sự nghiệp của ông Lee không hoàn toàn suôn sẻ. Năm 2017, tòa án tuyên ông mức án 2 năm 6 tháng tù vì trốn thuế 50 tỷ won và tham ô 70 tỷ won. Dù vậy, ông chỉ thụ án 4 tháng và phần lớn thời gian còn lại được điều trị tại phòng bệnh đặc biệt của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Sau đó, ông trở thành doanh nhân duy nhất được đặc xá trong đợt đó.

Vợ của ông, bà Kim Hee Jae, từng tốt nghiệp ngành Trang trí mỹ thuật tại Đại học Ewha. Năm 2013, khi ông Lee mắc bệnh suy thận trong thời gian thi hành án, bà đã hiến thận để cứu chồng.



Ngày 25/9, trang tin Dispatch đăng tải loạt thông tin và hình ảnh cáo buộc ông Lee Jae Hyun thường xuyên tổ chức các bữa tiệc thác loạn với rượu, DJ và người mẫu, diễn viên. Tin tức này gây rúng động công chúng và thị trường. Cổ phiếu của Tập đoàn CJ lập tức giảm 3%. Cả ông Lee và Tập đoàn CJ đều chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Không dừng lại ở các cáo buộc từ báo chí, một người giấu tên đã gửi đơn tố cáo lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Người gửi đơn cho rằng vụ việc không còn là hành vi cá nhân, mà có nguy cơ làm tổn hại đến tính minh bạch, công bằng và niềm tin trong ngành công nghiệp văn hóa và giải trí Hàn Quốc.

Trong đơn, người tố cáo viết: “Tôi từng nhiều lần báo cáo các hành vi tham nhũng để bảo vệ pháp quyền. Vụ việc này đi ngược lại hoàn toàn với giá trị tinh thần ‘OnlyOne’ mà CJ tuyên truyền suốt nhiều năm qua”. Giá trị “OnlyOne” mà tập đoàn đề cao được hiểu là: dẫn đầu, xuất sắc và khác biệt.

Tập đoàn CJ hiện là một trong những trụ cột của ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc. Họ sở hữu thương hiệu thực phẩm Bibigo, chuỗi cửa hàng mỹ phẩm Olive Young, các kênh truyền hình nổi tiếng như tvN và Mnet, nền tảng phát sóng trực tuyến TVING, công ty sản xuất phim Studio Dragon, cùng nhiều chương trình truyền hình được yêu thích.



Lee Jae Hyun - Chủ tịch tập đoàn CJ, liên quan đến các "tiệc DJ bí mật" với sự tham gia của các khách nữ được trả tiền. IG.

Đặc biệt, CJ giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nên thế hệ thần tượng mới cho Kpop thông qua các chương trình tuyển chọn như “Superstar K”, “Produce 101”, “Idol School”, “Girls Planet” và “Boys Planet”. Tính đến nay, tập đoàn đã tổ chức 34 chương trình, tạo ra những nhóm nhạc nổi bật như I.O.I, Wanna One, IZ*ONE, Kepler và ZeroBaseOne.

Vì vậy, đơn tố cáo liên quan đến người đứng đầu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và sự vận hành của toàn bộ hệ sinh thái giải trí Hàn Quốc. Các chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông tại Hàn Quốc cho rằng, hành vi cá nhân của lãnh đạo doanh nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến nội bộ công ty mà còn tác động mạnh tới niềm tin của nhà đầu tư và công chúng.

Họ cũng cảnh báo rằng, nếu không có cách xử lý kịp thời và minh bạch, vụ việc có thể làm lung lay uy tín nhiều năm qua mà Tập đoàn CJ gây dựng. Việc truyền thông quốc tế theo sát diễn biến vụ việc cũng có thể ảnh hưởng đến nỗ lực mở rộng toàn cầu của CJ trong các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc và truyền hình.

Hiện tại, cơ quan chức năng chưa công bố kế hoạch điều tra. Dư luận trong và ngoài Hàn Quốc đang chờ xem liệu các cáo buộc có được xác minh hay không, và CJ có hành động gì để bảo vệ hình ảnh của tập đoàn trong bối cảnh niềm tin công chúng đang dao động.

