Hành trình làm điều hữu cơ từ vùng Trảng Cỏ Bù Lạch

Tại xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai (hợp nhất từ các xã Phú Sơn, Đồng Nai và Thọ Sơn), mô hình HTX điều hữu cơ Trảng Cỏ Bù Lạch đang tạo thay đổi rõ rệt trong cách trồng điều của người dân địa phương.

Trước đây, nông dân quen phun thuốc diệt cỏ và sử dụng phân hóa học. Từ khi tham gia HTX do bà Thị Khưi thành lập vào năm 2022, họ chọn cách canh tác hữu cơ để bảo vệ đất và bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Bà Thị Khưi HTX (trái) đưa doanh nghiệp đối tác tham quan vườn điều của thành viên HTX điều hữu cơ Trảng Cỏ Bù Lạch (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Nguyên Vỹ

Các doanh nghiệp từ Ấn Độ và Hà Lan đã đến tận vườn để ký thỏa thuận thu mua, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế. Nhờ có đầu ra ổn định, nông dân phấn khởi hơn với nghề trồng điều.

Vụ điều năm 2024, HTX thu được khoảng 700 tấn điều tươi. Giá bán cao hơn thị trường khoảng 2.000 đồng/kg.

Chỉ sau thời gian ngắn, HTX thu hút 220 thành viên, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số với diện tích hơn 1.200ha điều. Trong đó, 500ha đạt chuẩn châu Âu và 200ha trồng xen rau nhíp.

Bà Thị Khưi và doanh nghiệp đối tác tại một buổi lễ ký kết thỏa thuận thu mua hạt điều thô của HTX điều hữu cơ Trảng Cỏ Bù Lạch (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Nguyên Vỹ

Bà Thị Khưi cho biết, nhờ vùng nguyên liệu sạch nên HTX có 4 đối tác châu Âu ký hợp đồng bao tiêu nhiều năm liền. Riêng vụ điều năm 2025, HTX xuất khẩu 1.500 tấn điều thô với giá 45.000 đồng/kg.

Việc sản xuất theo chuỗi hữu cơ còn mang lại thu nhập thứ 2 từ rau nhíp dưới tán điều. Đây là đặc sản của đồng bào S’tiêng, M’nông và Châu Mạ. Trước kia, rau chỉ mọc trong rừng. Nay nguồn rau từ vườn hữu cơ giúp nhiều gia đình tăng thêm khoản thu ổn định sau mỗi vụ điều.

HTX điều hữu cơ nâng giá trị hạt điều và tạo sinh kế bền vững

Nhiều hộ dân khẳng định thu nhập đã thay đổi từ khi vào HTX. Bà Thị Poi ở thôn 5 có 13ha điều. Sau khi tham gia HTX, thu nhập tăng và không còn cảnh bị thương lái ép giá.

Ông Điểu Nu, người có hơn 10ha điều cho biết vụ năm 2024–2025 năng suất vẫn đạt hơn 2 tấn/ha dù thời tiết bất lợi. HTX còn hỗ trợ giá phân bón và công làm cỏ, mua điều cao hơn thị trường từ 1.000-3.000 đồng/kg.

Sản phẩm hạt điều hữu cơ của HTX điều hữu cơ Trảng Cỏ Bù Lạch (tỉnh Đồng Nai) thường được thu mua với giá cao hơn giá thị trường. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bà Thị Khưi chia sẻ, mục tiêu của HTX điều hữu cơ Trảng Cỏ Bù Lạch là tạo ra sự khác biệt của hạt điều địa phương. HTX đa dạng sản phẩm từ điều rang muối, kẹo điều đến điều thô để tránh phụ thuộc một nguồn doanh thu.

“Nhờ định hướng rõ ràng, HTX vừa tăng sức cạnh tranh vừa giảm rủi ro thị trường”, bà Khưi nói.

Theo chính quyền địa phương, mô hình HTX điều hữu cơ phù hợp với chủ trương phát triển nông nghiệp xanh. Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu mở rộng kinh tế tập thể, nâng chất lượng nông sản và giữ vững vai trò của cây điều – một trong những nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Bà Thị Khưi là 1 trong những gương điển hình được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2025–2030 mới đây. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2025–2030 mới đây, bà Thị Khưi là 1 trong những gương điển hình được vinh danh.

Bà Tôn Ngọc Hạnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian qua, các phong trào khi đua phải được lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi tổ chức, trở thành phong trào người người khi đua, nhà nhà khi đua.

Trong đó, HTX điều hữu cơ Trảng Cỏ Bù Lạch gây ấn tượng bằng thông điệp ngắn gọn, giản dị nhưng thấm thía: Giữ chữ tín, giữ sự tử tế và minh bạch trong sản xuất, làm ra sản phẩm bằng cả tấm lòng và tình cảm của người nông dân, của thành viên HTX.

“Tôi thấy những lời chia sẻ ấy thật quý giá và ý nghĩa. Dù ngắn gọn, nhưng chúng nhắc nhở mỗi chúng ta về tinh thần thi đua, về trách nhiệm trong lao động sản xuất và trong từng công việc cụ thể hằng ngày, khi cùng đóng góp cho tập thể, cho cộng đồng và cho xã hội”, bà Hạnh chia sẻ.