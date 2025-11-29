Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ bảy, ngày 29/11/2025 18:32 GMT+7

Người phụ nữ duy nhất ở Ninh Bình hai lần được nhận sắc phong của vua Nguyễn là ai?

+ aA -
Lã Đăng Bật (Theo Báo Ninh Bình) Thứ bảy, ngày 29/11/2025 18:32 GMT+7
Đó là bà Phạm Thị Anh, sinh năm 1820, quê xã Quán Vinh, Tổng Quán Vinh, huyện Gia Viễn, nay là thôn Quán Vinh, xã Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Người phụ nữ duy nhất ở Ninh Bình hai lần được nhận sắc phong của vua Nguyễn là ai?

Bà là con Cử nhân Phạm Viết Cao, đỗ Cử nhân khoa Tân Tỵ, niên hiệu Minh Mạng thứ 2 (1821), là Đốc học, làm Viên ngoại lang ở bộ Lễ, triều Nguyễn, người xã Quán Vinh. Ông đã có công lao tu sửa miếu Hoàng giáp Đinh Thúc Thông ở xã Quán Vinh.

Từ nhỏ, sống ở quê, bà Phạm Thị Anh đã thích đi sưu tầm các cây thuốc Nam, học hỏi người dân về các bài thuốc Nam chữa bệnh.

Bà đã kê đơn chữa bệnh cho người dân quanh vùng, được mọi người ngợi ca nể phục. Bà đã phát lộ thiên bẩm chữa bệnh rất sớm. Năm 13 tuổi, bà rời quê theo cha Phạm Viết Cao vào Kinh thành Huế ở với cha. Tại Huế, bà cũng kê đơn, chữa bệnh cho các quan và người dân ở Kinh thành. Biết được tài năng chữa bệnh của bà, vua Minh Mạng cho vào gặp để kê đơn, chữa bệnh cho vua. Bà đã khám và chữa bệnh cho vua Minh Mạng khỏi bệnh.

Người phụ nữ duy nhất ở Ninh Bình hai lần được nhận sắc phong của Vua triều Nguyễn.

Theo bản dịch bia Từ đường họ Phạm "Phạm Đại Tộc thế hệ bi ký" (Lưu giữa ở nhà thờ họ Phạm Đình thôn Quán Vinh), do Bảo tàng Ninh Bình dịch tháng 5 năm 1999, ghi: "Thời gian bà ở Kinh đô với cha, có lúc vua Minh Mạng (1820-1841) bị bệnh, bà đã chữa trị bệnh cho vua Minh Mạng khỏi bệnh".

Sau đó, bà về quê ở. Đến năm 19 tuổi, tức năm 1838, bà lấy chồng, là chính thất (vợ cả) Cử nhân Nguyễn Tử Mẫn (1816-1901) - Người viết cuốn sách "Ninh Bình toàn tỉnh Địa chí khảo biện", được coi là nhà viết địa chí nổi tiếng ở Ninh Bình, đồng thời là một nhà giáo mẫu mực, còn là nhà thơ.

Chính thất với Nguyễn Tử Mẫn được 6 tháng, năm 1839, bà Phạm Thị Ánh mới 20 tuổi đã qua đời, không có con với Nguyễn Tử Mẫn.

Dù thọ không lâu, nhưng bà là vợ cả của Cử nhân Nguyễn Tử Mẫn, lại giỏi nghề Đông y, đã chữa bệnh cho vua Minh Mạng, nên sau khi bà mất, người dân xã Quán Vinh đã lập đền thờ bà to, đẹp đẽ.

Đền thờ bà nằm cạnh bên trái đường Tiến Yết đi vào Kinh đô Hoa Lư xưa, trước đây là tòa si Quán Vinh.

Đến triều vua Khải Định (1916-1925), năm Khải Định thứ 2 (1917), nhà vua đã cấp Sắc phong cho bà Phạm Thị Anh là "Dực bảo Trung Hưng Tôn Thần - Anh Hoa Công Chúa", Sắc phong ghi ngày 18 tháng 3 năm 1917.

Tám năm sau, ngày 25 tháng 7 năm 1924, năm Khải Định thứ 9 (1924) Nhà vua lại cấp Sắc phong cho bà Phạm Thị Anh là "Thượng Đẳng Thần - Anh Hoa Công Chúa".

Điều này thể hiện vua triều Nguyễn đã ghi nhận công lao, tài năng Đông y của bà. Sắc phong năm 1924, đã có cách ngày nay 100 năm (1924-2024).

Do thời gian và chiến tranh, đền thờ bà đổ nát, người dân đã lập một am thờ bà ở bên trái đường.

Thời gian sau, con cháu trong họ và nhân dân thôn Quán Vinh cùng các cháu chắt của Cử nhân Nguyễn Tử Mẫn đã xây dựng lại đền thờ bà vẫn nằm trên đất cũ phía trái đường Tiến Yết, đối diện chùa Quán Vinh.

Khu đất xây dựng đền thờ bà có chiều ngang 13 m, chiều sâu 34 m, diện tích khoảng 442 m2. Hướng của đền là hướng Tây Bắc. Tên của đền là "Đền thờ Thánh Mẫu thôn Quán Vinh". Đền có 3 gian, trước đền là sân, có Tắc môn đá chắn cửa đền, được xây tường gạch và đá bao quanh, có cổng vào đền.

Chiều ngang của đền dài 8,5m, chiều rộng 4,5m, không kể hiên. Các cột, xà vì kèo, trụ đấu đều làm bằng bê tông cốt thép giả gỗ, giả đá. Trong đền chia làm hai phần, phần ngoài rộng làm Bái đường, phần trong hẹp gọi là Hậu cung. Trước Hậu cung, ở cả ba gian có 3 cửa võng sơn son thếp vàng lộng lẫy. Gian giữa của đền trên Hương án đặt ngai thờ bà Phạm Thị Anh. Bức đại tự ở gian giữa có bốn chữ Hán "Nữ Thần Sinh Phạm", có nghĩa là: Nữ thần họ Phạm sống mãi.

Hiện nay, ở hai tường hồi phía trong đền treo hai sắc phong của vua Khải Định phóng to. Đó là hai đạo Sắc phong còn lưu giữ được.

Theo: Theo Báo Ninh Bình

Tham khảo thêm

Nhà ngoại giao độc nhất vô nhị sử Việt, trả lời được câu đố khó của vua Nguyên là ai?

Nhà ngoại giao độc nhất vô nhị sử Việt, trả lời được câu đố khó của vua Nguyên là ai?

Nhân vật nào sang chầu vua Nguyên, hèn hạ nhận chức An Nam Quốc vương?

Nhân vật nào sang chầu vua Nguyên, hèn hạ nhận chức An Nam Quốc vương?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Sau khi Ngũ Hổ Tướng qua đời, Thục Hán còn vị tướng nào đủ sức đối đầu Trương Cáp?

Vị tướng nào của nhà Thục Hán có thể đối đầu sòng phẳng với Trương Cáp sau thời của Ngũ Hổ Tướng?

Khang Hi vì ai mà dám vi phạm di huấn tổ tông?

Đông Tây - Kim Cổ
Khang Hi vì ai mà dám vi phạm di huấn tổ tông?

Hoàng đế Trung Hoa lâm bệnh nặng, em trai hét lên rằng: “đã đến lúc ta kế vị”, lập tức bị hạ sát

Đông Tây - Kim Cổ
Hoàng đế Trung Hoa lâm bệnh nặng, em trai hét lên rằng: “đã đến lúc ta kế vị”, lập tức bị hạ sát

Đại thái giám Trung Hoa được gắn với danh hiệu “Hoàng đế đứng” là ai?

Đông Tây - Kim Cổ
Đại thái giám Trung Hoa được gắn với danh hiệu “Hoàng đế đứng” là ai?

Lê Đức Thọ - Tư lệnh mặt trận ngoại giao khiến Henry Kissinger phải nể phục

Đông Tây - Kim Cổ
Lê Đức Thọ - Tư lệnh mặt trận ngoại giao khiến Henry Kissinger phải nể phục

Đọc thêm

Bloomberg: Ông Zelensky trở nên dễ tổn thương vì mất cố vấn thân cận
Thế giới

Bloomberg: Ông Zelensky trở nên dễ tổn thương vì mất cố vấn thân cận

Thế giới

Việc chánh văn phòng của Volodymyr Zelensky từ chức khiến tổng thống Ukraine mất đi cố vấn quan trọng nhất đúng vào thời điểm then chốt của cuộc chiến - theo Bloomberg.

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Nơi mùa thu thăng hoa trong mỗi khung hình
Văn hóa - Giải trí

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Nơi mùa thu thăng hoa trong mỗi khung hình

Văn hóa - Giải trí

Gala “Dân Việt với Thu vàng” năm 2025 quy tụ hơn 600 tác phẩm, tôn vinh những khoảnh khắc mùa thu tinh tế và đầy cảm xúc qua ống kính của các nhiếp ảnh gia.

HLV Polking: 'Tôi sẽ mang theo trận CLB CAHN thua Buriram United khi qua đời'
Thể thao

HLV Polking: "Tôi sẽ mang theo trận CLB CAHN thua Buriram United khi qua đời"

Thể thao

CLB Buriram United và CLB CAHN sẽ đối đầu vào thứ Tư trong màn tái hiện trận chung kết lịch sử. HLV Polking thừa nhận cuộc đụng độ tại Bảng A này sẽ là một trận đấu "một mất một còn" cho cả hai đội.

Người dân xây dựng trên đất chưa có sổ đỏ có được xem xét bồi thường khi thu hồi không?
Bạn đọc

Người dân xây dựng trên đất chưa có sổ đỏ có được xem xét bồi thường khi thu hồi không?

Bạn đọc

Theo luật sư, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Luật Đất đai 2024 thì được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở...

Cháy lớn tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM, khói đen cuồn cuộn
Chuyển động Sài Gòn

Cháy lớn tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM, khói đen cuồn cuộn

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ cháy bùng phát từ tầng hầm của một thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3 cũ) vào chiều 29/11. Toàn bộ khách và nhân viên đã kịp thời thoát ra an toàn.

Chuyên gia lý giải tâm lý 'nhờn luật' dẫn đến hậu quả đáng tiếc khi tham gia giao thông
Chuyển động Sài Gòn

Chuyên gia lý giải tâm lý "nhờn luật" dẫn đến hậu quả đáng tiếc khi tham gia giao thông

Chuyển động Sài Gòn

Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu phân tích nhiều hành vi mất an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện xuất phát từ tâm lý "nhờn luật". Ông cảnh báo, một phút sơ sẩy có thể khiến người vi phạm đối diện với mức án hình sự nghiêm trọng.

5 thói quen buổi sáng ngày lạnh khiến huyết áp tăng vọt, nhiều người Việt mắc phải
Xã hội

5 thói quen buổi sáng ngày lạnh khiến huyết áp tăng vọt, nhiều người Việt mắc phải

Xã hội

Mở điện thoại khi vừa thức giấc là thói quen của nhiều người, nhưng thói quen này kích hoạt hormone căng thẳng, làm tim đập nhanh, mạch máu co lại và là nguyên nhân gây tăng huyết áp.

Khuất Văn Khang nhận vinh dự đặc biệt ở U22 Việt Nam
Thể thao

Khuất Văn Khang nhận vinh dự đặc biệt ở U22 Việt Nam

Thể thao

Sáng nay (29/11), ĐT U22 Việt Nam đã bầu ban cán sự. Theo đó, tiền vệ Khuất Văn Khang làm đội trưởng, trong lúc đội phó là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương cầu quốc thái dân an tại đền Chợ Củi
Tin tức

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương cầu quốc thái dân an tại đền Chợ Củi

Tin tức

Ngày 29/11, tại đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân), lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Hoàng Mười, cầu cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Nông thôn Tây Bắc: Những mái nhà mới trên vùng cao Nà Bủng
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Những mái nhà mới trên vùng cao Nà Bủng

Điện Biên Hôm Nay

Những ngày cuối năm, con đường vào xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên như sáng thêm bởi sắc màu mới của những ngôi nhà Đại đoàn kết vừa hoàn thành. Trên sườn núi những mái tôn xanh, mái ngói đỏ nổi bật lên giữa dãy nhà trước kia vốn cũ kỹ, xiêu vẹo. Người dân bảo rằng, chưa năm nào bản làng lại có nhiều nụ cười đến thế.

Người đàn ông giữ một cục đá nhiều năm vì tưởng là vàng, hóa ra nó còn quý hơn cả vàng
Thế giới

Người đàn ông giữ một cục đá nhiều năm vì tưởng là vàng, hóa ra nó còn quý hơn cả vàng

Thế giới

Năm 2015, David Hole đi dò kim loại tại Công viên Khu vực Maryborough, gần Melbourne (Úc). Mang theo máy dò, ông phát hiện một vật thể khác thường - một cục đá màu đỏ sậm, cực kỳ nặng, nằm trong lớp đất sét vàng.

Rộn ràng lễ hội Đua mảng ở Hà Giang
Văn hóa - Giải trí

Rộn ràng lễ hội Đua mảng ở Hà Giang

Văn hóa - Giải trí

Sáng 29/11, xã Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, đã tổ chức lễ hội Đua mảng lần thứ I, năm 2025, một trong những lễ hội lớn nhất của bà con vùng núi phía Bắc.

Lộ diện đám tang “ngốn của” nhất triều Thanh: Từ Hi Thái hậu được đưa tiễn như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Lộ diện đám tang “ngốn của” nhất triều Thanh: Từ Hi Thái hậu được đưa tiễn như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa mùa đông ở Bắc Kinh năm 1908, đoàn người đưa tiễn kéo dài vô tận, quan tài gắn đầy châu báu và nghi trượng dát vàng đã biến lễ tang của “bà hoàng quyền lực nhất Thanh triều” thành một trong những sự kiện tốn kém và choáng ngợp nhất lịch sử Trung Hoa. Được hiện lên một cách vô cùng chân thực qua ống kính của phóng viên người Hà Lan - Henri Borel.

Sau tiếng nổ lớn ở TP.HCM, một người đàn ông tử vong
Chuyển động Sài Gòn

Sau tiếng nổ lớn ở TP.HCM, một người đàn ông tử vong

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi (cũ) TP.HCM, khiến một người đàn ông tử vong.

Tin bão mới nhất: Áp thấp sau bão số 15 dự báo sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên biển Đông
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp sau bão số 15 dự báo sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên biển Đông

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp sau bão số 15 sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên biển Đông.

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt
Pháp luật

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Pháp luật

Công an xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên cảnh báo khẩn cấp tới nhân dân về “Tài liệu 88 trang” đang được lan truyền. Đơn vị này cũng đang phối hợp xác minh nhân thân anh Nguyễn Xuân Đạt – một người đã rời khỏi địa phương khá lâu.

2 cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ và loạt cựu quan chức sắp hầu tòa phúc thẩm trong vụ án Phúc Sơn
Pháp luật

2 cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ và loạt cựu quan chức sắp hầu tòa phúc thẩm trong vụ án Phúc Sơn

Pháp luật

Hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc là bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo sẽ hầu tòa phúc thẩm trong vụ án đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn.

Tòa chung cư gặp thảm họa cháy ở Hong Kong có giá bán lên tới 20 tỷ đồng/căn
Nhà đất

Tòa chung cư gặp thảm họa cháy ở Hong Kong có giá bán lên tới 20 tỷ đồng/căn

Nhà đất

Vụ cháy cấp độ 5 tại chung cư Wang Fuk Court khiến hơn trăm người thiệt mạng, phơi bày nghịch lý nhà ở Hong Kong: Căn hộ trợ giá nhưng có giá bán và giá thuê thuộc nhóm đắt đỏ nhất đặc khu.

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?
Thể thao

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Thể thao

ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn? Sergio Ramos muốn dự World Cup cùng Tây Ban Nha; ĐT Futsal nữ Việt Nam tập huấn tại Hàng Châu (Trung Quốc) chuẩn bị cho SEA Games 33; Viktor Gyokeres nguy cơ bỏ lỡ trận thứ 5 liên tiếp; Vợ chồng Đặng Văn Lâm đưa con trai sang Nga thăm nhà nội.

Phú Thọ: Xã Mường Bi tạo đà bứt phá kinh tế nông - lâm nghiệp gắn với du lịch bản địa
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phú Thọ: Xã Mường Bi tạo đà bứt phá kinh tế nông - lâm nghiệp gắn với du lịch bản địa

Hòa Bình thi đua yêu nước

Trong năm 2025, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ ghi nhận nhiều gam màu sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội. Địa phương này đang từng bước chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ sang nông nghiệp hàng hóa, gắn với phát triển du lịch văn hóa bản địa.

Quyền lực và sự thật bị che giấu: Chiến lược nguy hiểm của châu Âu khiến Ukraine trả giá đắt
Thế giới

Quyền lực và sự thật bị che giấu: Chiến lược nguy hiểm của châu Âu khiến Ukraine trả giá đắt

Thế giới

Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các lãnh đạo châu Âu đã chủ động xây dựng một “câu chuyện chiến lược” coi Moscow là mối đe dọa thường trực và mang tính tồn vong. Điều này nhằm giúp các chính phủ củng cố quyền lực, dập tắt bất đồng và đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề chưa được giải quyết như tham nhũng hay quản trị yếu kém, Eurasiareview bình luận.

Ca sĩ Ngọc Ánh mất hoàn toàn cảm giác trên khuôn mặt, không thể khép được miệng khi làm răng sứ ở thập niên 90
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Ngọc Ánh mất hoàn toàn cảm giác trên khuôn mặt, không thể khép được miệng khi làm răng sứ ở thập niên 90

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, ca sĩ Ngọc Ánh đã kể lại câu chuyện không thể khép được miệng, mất hoàn toàn cảm giác trên khuôn mặt khi làm răng sứ vào năm 1999.

Bên cạnh Giáo sư giàu nhất Việt Nam với gần 9.000 tỷ đồng, ngành này đón thêm một Giáo sư 7X mới tại TP.HCM
Xã hội

Bên cạnh Giáo sư giàu nhất Việt Nam với gần 9.000 tỷ đồng, ngành này đón thêm một Giáo sư 7X mới tại TP.HCM

Xã hội

Ở tuổi 47, GS.TS Đặng Thành Trung – giảng viên cao cấp Khoa Cơ khí Động lực (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM – HCMUTE) – đã có gần 22 năm miệt mài giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ Nhiệt lạnh.

Ông Trịnh Tuấn Sinh tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tin tức

Ông Trịnh Tuấn Sinh tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tin tức

Ngày 29/ 11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Trịnh Tuấn Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy được tín nhiệm tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hiệp hội Thương mại Mỹ trao 900 triệu đồng học bổng cho sinh viên TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Thương mại Mỹ trao 900 triệu đồng học bổng cho sinh viên TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) hôm nay trao 60 phần học bổng thuộc Chương trình Học bổng AmCham 2025 cho các sinh viên TP.HCM xuất sắc có thành tích cao nhất sau 3 vòng thi tuyển của chương trình.

Bà Âu Thị Mai giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Bà Âu Thị Mai giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Sáng nay 29/11, tại Hội trường lớn trụ sở Tỉnh ủy Hà Giang cũ, đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại Đại hội, bà Âu Thị Mai đã được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang.

Khởi tố đối tượng livestream bán hàng online doanh thu gần hơn 50 tỷ đồng nhưng trốn thuế
Pháp luật

Khởi tố đối tượng livestream bán hàng online doanh thu gần hơn 50 tỷ đồng nhưng trốn thuế

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.X.A. (SN 1983), trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang về tội “trốn thuế” quy định tại Điều 200, Bộ luật hình sự.

Nhiều xã phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về tình trạng thiếu công chức so với biên chế được giao
Tin tức

Nhiều xã phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về tình trạng thiếu công chức so với biên chế được giao

Tin tức

Nhiều địa phương phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, tình trạng thiếu công chức so với biên chế được giao. Nhà công vụ còn thiếu hoặc chưa có, trong khi nhiều cán bộ không phải người bản địa, đi làm xa phải ở lại công sở.

Tiền đạo Huỳnh Như bật mí về thời khắc khó khăn nhất sự nghiệp
Thể thao

Tiền đạo Huỳnh Như bật mí về thời khắc khó khăn nhất sự nghiệp

Thể thao

Huỳnh Như chia sẻ rằng, khoảng thời gian khó khăn nhất với cô là khi thi đấu những trận chính thức đầu tiên, lúc còn đá ở đội U19. Khi ấy, Như thật sự đã từng muốn bỏ cuộc. Đó là thời điểm cô cảm thấy rằng nếu lúc đó mình buông bỏ, thì bây giờ sẽ không có một Huỳnh Như như hiện tại.

Tin đọc nhiều

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

"Con tỷ đồng" này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

'Con tỷ đồng' này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

3

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán "mạnh tay", người dân đổ xô đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán 'mạnh tay', người dân đổ xô đi mua

5

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới