Gia đình
Thứ ba, ngày 19/08/2025 22:36 GMT+7

Người sinh ngày Âm lịch này như viên ngọc thô, càng mài rũa càng sáng bóng, tích lũy được nhiều tài sản

Nhật Minh Thứ ba, ngày 19/08/2025 22:36 GMT+7
Người sinh ngày Âm lịch này thường gặp nhiều khó khăn trong những năm đầu đời, nhưng sẽ trở nên giàu có hơn khi về già, cuộc đời
1. Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3

Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3 như ngày 3, 13 hay 23, thường điềm tĩnh và kín đáo.

Giống như một con trâu trên đồng, họ âm thầm làm việc từng bước một. Những năm tháng đầu đời của họ tầm thường, thậm chí còn gặp phải những thất bại. Thành tích học tập trung bình, sự nghiệp thăng tiến chậm, và các mối quan hệ thường gặp trắc trở.

Tuy nhiên, chính những tranh cãi nho nhỏ này đã giúp người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3 tránh được những cạm bẫy của sự bốc đồng và vun đắp sức mạnh nội tâm sâu sắc.

Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3 như ngày 3, 13 hay 23, thường điềm tĩnh và kín đáo.

Tôi biết một giáo viên trung học cơ sở tên là Lý, sinh ngày 13 Âm lịch. Anh kể với tôi: "Hồi nhỏ, các bạn cùng lớp đều lên thành phố lớn theo đuổi sự nghiệp, còn tôi thì ở lại quê dạy học. Lương thấp, nhà nhỏ, ngay cả những buổi hẹn hò giấu mặt cũng bị coi là "không có triển vọng".

Vậy mà, suốt 30 năm qua, anh đã liên tục dìu dắt hơn chục học sinh đỗ vào các trường đại học danh tiếng, và giờ đây học trò của anh đã nổi tiếng khắp thế giới.

Sau khi nghỉ hưu, anh được một trường tư thục tuyển dụng lại với mức lương cao và xuất bản hai cuốn sách về kinh nghiệm giảng dạy của mình, bán rất chạy. Anh nói: "Giờ tôi hiểu rằng "3" không phải là tầm thường, mà là kinh nghiệm."

Người xưa nói: "Hãy giản dị và thành thật, mài giũa kỹ năng của mình thông qua kinh nghiệm." Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3 giống như viên ngọc thô, sống càng lâu càng sáng ngời.

2. Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 7

Theo tử vi, người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 7 như ngày 7, 17 hay 27, thường phải đối mặt với ba trở ngại trong cuộc sống: sự nghiệp sa sút thời trẻ, khủng hoảng cảm xúc tuổi trung niên và áp lực kép từ gia đình, sức khỏe.

Họ giống như cây tre, liên tục bị số phận đánh đập, nhưng vẫn uốn cong mà không gãy, kiên cường mà không giòn.

Chị Trương, sinh ngày 27 Âm lịch, năm nay 58 tuổi. Thuở trẻ, chị làm việc tại một nhà máy dệt. Chồng mất sớm, một mình chị nuôi hai con. Những lúc khó khăn nhất, chị làm việc ban ngày, tối về vá quần áo, đi ngủ lúc 3 giờ sáng và thức dậy lúc 5 giờ sáng.

Theo tử vi, người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 7 như ngày 7, 17 hay 27, có số phận như cây tre, kiên cường mà không giòn

Chị kể với tôi: "Hồi đó, tôi thường tự hỏi liệu Chúa có quên mình không". Nhưng đến năm 50 tuổi, chị bắt đầu học làm giày vải thủ công và đăng tải lên một nền tảng thương mại điện tử.

Thật bất ngờ, chúng đã trở nên nổi tiếng. Hiện nay, thương hiệu của chị đạt doanh thu hàng năm hơn 500 triệu và đã tạo việc làm cho hơn chục phụ nữ trong làng.

Cô ấy nói, "Giờ thì tôi hiểu rồi. Số 7 không phải là xui xẻo, mà là một thử thách. Khi vượt qua được nó, bạn sẽ thấy mình đang ở một thế giới hoàn toàn mới."

Những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 7 sở hữu khả năng này một cách tự nhiên. Họ không nóng vội muốn có kết quả nhanh chóng, sẵn sàng chịu đựng khó khăn trước mắt vì mục tiêu dài hạn. Nhờ vậy, sự tích lũy tài sản của họ ổn định hơn và kéo dài hơn.

3. Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 9

Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 9 như ngày 9 19 hay 29, thường cực kỳ thông minh, nhưng những năm tháng đầu đời của họ giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, đầy thăng trầm, hiếm khi có được sự ổn định.

Họ có thể đạt được thành công khi còn trẻ, nhưng rồi lại vấp ngã vì sự bốc đồng; hoặc họ có thể sở hữu tài năng phi thường, nhưng rồi lại bị hoàn cảnh vùi dập.

Nhưng kỳ lạ thay, khi người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 9 bước sang tuổi ngũ tuần, vận mệnh của họ dường như mở ra, cùng với sự nghiệp, của cải và các mối quan hệ đều thăng tiến.

Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 9 như ngày 9 19 hay 29, thường cực kỳ thông minh

Giáo sư Vương, sinh ngày 19 Âm lịch, là một giáo sư đại học đã nghỉ hưu. Khi còn trẻ, ông nghiên cứu những lĩnh vực ít được ưa chuộng, gặp khó khăn trong việc xin tài trợ và xuất bản bài báo và đã có lúc ông nghĩ đến việc chuyển sang kinh doanh.

Nhưng ông đã kiên trì. Sau 60 tuổi, những phát hiện nghiên cứu của ông đã được cả nước công nhận, giành được nhiều giải thưởng lớn, và ông được mời tham dự các hội nghị học thuật quốc tế.

Ông chia sẻ: "Cuộc đời tôi giống như leo núi không thấy đỉnh. Khi còn trẻ, tôi kiệt sức đến mức muốn bỏ cuộc, nhưng giờ nhìn lại, mỗi bước chân đều có giá trị."

Người xưa nói: "Việc lớn thường thành muộn, tiếng lớn thường vô thanh." Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 9 giống như rượu lâu năm, hương thơm càng đậm đà theo thời gian.

Trí tuệ, kinh nghiệm và các mối quan hệ của họ sẽ chuyển hóa thành của cải vật chất và sự kính trọng khi về già.

Sẽ có người chất vấn: Vẫn có những người người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 9, 3, 7 nhưng cả đời luôn vất vả, khó khăn thì sao?

Tất nhiên là có. Số phận không bao giờ là một trò chơi số đơn giản. Ngày sinh Âm lịch có thể giống như một hạt giống, nhưng việc nó cuối cùng có thể phát triển thành một cây cao lớn hay chỉ là một gốc cây héo úa phụ thuộc vào đất đai, ánh nắng, gió và mưa và hơn thế nữa, vào cách bạn tưới nước, cắt tỉa và bảo vệ nó.

Những câu chuyện về ngày sinh Âm lịch nhắc nhở bạn rằng không có hành trình nào trong đời là vô ích và không có đau khổ nào là vô nghĩa. Những khó khăn ban đầu ấy có thể là định mệnh đang âm thầm đặt nền móng cho tương lai của bạn. Những gì bạn cho là "xui xẻo" thực ra có thể là điềm báo trước cho những sự kiện trong tương lai.

Những câu chuyện về ngày sinh Âm lịch nhắc nhở bạn rằng không có hành trình nào trong đời là vô ích

Vận mệnh luôn ưu ái những ai chủ động. Những điểm sau đây có thể giúp bạn nhanh chóng đón nhận may mắn:

1. Không ngừng học hỏi: Dù bạn bao nhiêu tuổi, đừng để bộ não của bạn trở nên cũ kỹ. Hãy học những kỹ năng mới, đọc những cuốn sách hay, hoặc thậm chí chỉ cần nghe podcast mười phút mỗi ngày để mở rộng ranh giới nhận thức của bạn.

2. Kết nối: Những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 9, 7, 3 nên đặc biệt cẩn thận. Bạn không cần phải ăn nói ngọt ngào, nhưng phải chân thành. Chỉ cần một người bạn quan trọng cũng có thể thay đổi cả cuộc đời bạn.

3. Sức khỏe là nền tảng: Điều kiện tiên quyết cho mọi sự giàu có là một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Dù bận rộn đến đâu, đừng thức khuya, và dù mệt mỏi đến đâu, cũng đừng bỏ bê việc khám sức khỏe định kỳ.

4. Học cách quản lý tài chính: Điều này không có nghĩa là bạn nên đầu cơ vào cổ phiếu hoặc tiền điện tử, mà là xây dựng một "tường lửa tài chính": tiết kiệm khẩn cấp, phân bổ bảo hiểm và đầu tư ổn định, không thể thiếu bất kỳ khoản nào.

5. Tin tưởng vào bản thân: Điều đáng sợ nhất không phải là nghèo đói, mà là sự tự ti. Hãy nhớ rằng, cuối cùng, chính bạn mới là người viết nên kịch bản cuộc đời mình.

Quay lại câu hỏi ban đầu: Liệu số phận có được định sẵn từ khi sinh ra? Có lẽ chỉ một phần. Nhưng vẫn còn nhiều trang trống đang chờ bạn điền vào. 3 con số tận cùng ngày sinh như 3, 7, 9 chỉ mang tính ẩn dụ cho cuộc sống hơn là "mã số tài chính". Chúng tượng trưng cho sự kiên trì, thử thách, sự bền bỉ, sự dịu dàng và sự tái sinh.

Những người cười cuối cùng thường là những người không dễ dàng bỏ cuộc.

Bất kể bạn sinh vào ngày nào, bất kể bạn đang trong thời kỳ tốt hay xấu, hãy nhớ rằng: "Sự giàu có thực sự không chỉ là những con số trong thẻ ngân hàng của bạn, mà còn là sự thẳng lưng của bạn sau khi trải qua mưa gió, sự kiên trì không bỏ cuộc dưới ánh đèn đêm khuya và lòng dũng cảm vẫn yêu cuộc sống sau khi nhìn thấu sự thật của nó.

Vì vậy, hãy ngừng hỏi "Cuộc sống của tôi có tốt không?" và hãy hỏi "Hôm nay tôi có tốt hơn hôm qua không?"

Suy cho cùng, trong cuộc đua dài của cuộc đời, những người cười cuối cùng thường là những người không dễ dàng bỏ cuộc.

(Theo Toutiao)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn

Nếu bạn muốn tìm một cây cảnh vừa đẹp vừa mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, vừa cho quả ngon ngọt, cho bóng râm mát rượi thì đây là lựa chọn lý tưởng.

4 con giáp không bao giờ chịu nhàn rỗi, lặng thầm phấn đấu, bứt phá sau tuổi trung niên, tiền tài chạm đỉnh

Gia đình
4 con giáp không bao giờ chịu nhàn rỗi, lặng thầm phấn đấu, bứt phá sau tuổi trung niên, tiền tài chạm đỉnh

Loại thịt dai giòn, sừng sựt, giá rẻ bất ngờ, giàu protein, ít béo, xào với ngồng tỏi thơm ngào ngạt

Gia đình
Loại thịt dai giòn, sừng sựt, giá rẻ bất ngờ, giàu protein, ít béo, xào với ngồng tỏi thơm ngào ngạt

Trứng gà đừng luộc hay chiên, đem hấp với loại nguyên liệu đặc biệt này đảm bảo thơm ngon, béo ngậy cực hấp dẫn

Gia đình
Trứng gà đừng luộc hay chiên, đem hấp với loại nguyên liệu đặc biệt này đảm bảo thơm ngon, béo ngậy cực hấp dẫn

Cuối tháng 6 nhuận Âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, vận hạn lùi xa, cơ hội vàng song hành

Gia đình
Cuối tháng 6 nhuận Âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, vận hạn lùi xa, cơ hội vàng song hành

