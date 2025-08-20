Người thân lên tiếng vụ danh họa nghi bị vợ trẻ kém 50 tuổi lừa đảo

Ngày 19/8, The Paper đưa tin nghệ sĩ Phạm Tăng (87 tuổi) và vợ là Từ Manh (37 tuổi) vẫn giữ im lặng trước những cáo buộc từ con gái ông – Phạm Hiểu Huệ. Cô cho rằng mẹ kế đã đưa cha đi khỏi biệt thự Bích Thủy Trang ở ngoại ô Bắc Kinh, đồng thời mang nhiều cổ vật và tranh giá trị cao ra ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngược lại, nhà sưu tầm tranh Tào Trạch Ích – người thân thiết với Phạm Tăng – khẳng định ông vẫn khỏe mạnh, tinh thần ổn định khi được ông đến thăm ngày 4/8. Theo Tào Trạch Ích, vợ chồng Phạm Tăng rời khỏi biệt thự cũ vì ông từng hứa sẽ mua cho Từ Manh một ngôi nhà mới sau khi kết hôn vào năm 2024. Hiện tại, danh họa chủ yếu dành thời gian viết sách, từ chối nói thêm về những mâu thuẫn gia đình.

Một số nhà đầu tư nghệ thuật tại Bắc Kinh nhận định vụ việc chỉ là "cuộc chiến trong nhà". Họ cho rằng nếu Phạm Hiểu Huệ cảm thấy quyền lợi về tài sản bị ảnh hưởng, cách duy nhất để giải quyết hợp lý là thông qua pháp luật.

Những người thân quen với danh họa cũng khẳng định mối quan hệ vợ chồng giữa ông và Từ Manh là hợp pháp. Do đó, bà có quyền xử lý tài sản chung trong gia đình. Trong khi đó, Phạm Tăng bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của công chúng nhưng kiên quyết không muốn đưa ra giải thích chi tiết.



Câu chuyện xoay quanh đời tư và khối tài sản khổng lồ của danh họa Phạm Tăng đang gây chú ý lớn khi con gái ông tố mẹ kế chiếm đoạt tài sản và "bắt cóc cha", trong khi người thân khẳng định ông vẫn bình an và từ chối lên tiếng. Sina.

Cuộc sống riêng của Phạm Tăng luôn phức tạp với 4 cuộc hôn nhân. Năm 1963, ông kết hôn lần đầu với nhà thơ kiêm nhà thư pháp Lâm Tụ. Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 5 năm vì mâu thuẫn thường xuyên. Đến năm 1971, ông đi bước nữa với Biên Bảo Hoa, bạn học cũ từng dành tình cảm cho ông. Hai người có với nhau một con gái duy nhất là Phạm Hiểu Huệ.

Cuối thập niên 1970, Phạm Tăng rơi vào mối tình tay ba ồn ào khi bí mật hẹn hò với Trương Quế Vân – vợ của người bạn thân Tu Tôn Đức. Cuộc tình lén lút kéo dài hơn 10 năm trước khi Trương Quế Vân ly hôn, dọn về sống cùng ông và ba con. Dù hứng chịu nhiều chỉ trích, Phạm Tăng vẫn gắn bó cùng bà cho đến khi bà qua đời năm 2021.

Sau nỗi mất mát này, họa sĩ từng thừa nhận rơi vào trạng thái chán nản, mất động lực sáng tác. Sự xuất hiện của Từ Manh – người vợ thứ tư – đã giúp ông vực dậy tinh thần, quay trở lại công việc nghệ thuật.

Trong sự nghiệp, Phạm Tăng được đánh giá là họa sĩ đương đại nổi bật nhất Trung Quốc còn sống. Theo National Business Daily, tổng doanh thu đấu giá các tác phẩm của ông tính đến năm 2024 vượt 2,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 320 triệu USD). Một số bức tranh nổi bật như “Trúc thước” được bán với giá hơn 40 triệu nhân dân tệ (5,1 triệu USD), “Linh tuyền đạo phong” đạt 18,4 triệu nhân dân tệ (2,5 triệu USD). Hàng chục tác phẩm khác của ông đều vượt mốc một triệu USD.

Không chỉ trong nước, tranh của ông còn xuất hiện tại nhiều bảo tàng quốc tế ở Nhật Bản, Anh và được giới sưu tầm nghệ thuật đánh giá cao. Tên tuổi của ông trở thành biểu tượng cho sự thành công của nghệ thuật đương đại Trung Quốc trên thị trường quốc tế.

