Người thân tiết lộ về căn bệnh khiến Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn phải nhập viện cấp cứu

Căn bệnh khiến Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn phải cấp cứu

Trao đổi với Dân Việt, trợ lý của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn cho biết, hôm 8/11, nam nghệ sĩ có dấu hiệu bị mệt nên gia đình đã ngay lập tức đưa ông vào cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Sau khi kiểm tra, siêu âm và xét nghiệm, các bác sĩ kết luận ông bị suất huyết dạ dày. Tính đến thời điểm hiện tại, do được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe của ông đã ổn định. Dẫu vậy, các bác sĩ cho ông nằm theo dõi tại bệnh viện, khi nào thực sự ổn mới cho về nhà.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn phải nhập viện cấp cứu hôm 8/11 vì xuất huyết dạ dày. Ảnh: FBNV

“Vào hồi tháng 3/2025, thầy tôi bị đột quỵ, tim ngừng đập… nhưng may được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời ở Bệnh viện Chợ Rẫy nên đã bình an vô sự. Sau một thời gian điều trị và an dưỡng, đặc biệt là thực hiện chế độ ăn uống điều độ… sức khỏe của thầy hồi phục khá nhanh.

Thầy đi biểu diễn trở lại, tham gia nhiều sự kiện nghệ thuật và duy trì đều đặn công tác giảng dạy tại trung tâm. Mặc dù tuổi đã cao, mắc nhiều bệnh nền nhưng thầy tôi vẫn đam mê sân khấu và vẫn hát phong độ lắm”, trợ lý của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn chia sẻ.

Trước đó, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tim ngừng đập. Bệnh viện đã bật báo động đỏ, hội chẩn khẩn cấp, chẩn đoán sơ bộ nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả chụp mạch vành phát hiện mạch máu nghệ sĩ bị vôi hóa rất nặng, hẹp 90% động mạch… Các bác sĩ đã tiến hành ca mổ kéo dài 2 giờ đồng hồ để cứu sống ông. Sau biến cố này, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn bị sụt từ 7 đến 8 kilogam.

Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy vào viện thăm Thanh Tuấn hồi tháng 3/2025. Ảnh: FBNV

“Thầy tôi mắc nhiều bệnh nền nên các bác sĩ nhắc hễ có dấu hiệu gì bất ổn phải đưa thầy vào viện ngay lập tức. Mặc dù sức khỏe của thầy vẫn ổn, tinh thần thầy rất lạc quan nhưng mọi người trong gia đình vẫn rất lo lắng.

Riêng thầy tôi, dù đã cận kề tuổi 80 nhưng vẫn rất hăng say với nghệ thuật. Ngày 2/11 mới đây, thầy vẫn vui vẻ dự sinh nhật tuổi 77 do mọi người vẫn tổ chức tại Trung tâm nghệ thuật mang tên thầy. Trong sự kiện này, thầy vẫn hát hò giao lưu với mọi người rất “nhiệt”, trợ lý Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn cho biết thêm.

Nghệ sĩ Thanh Tuấn sinh năm 1948, tên thật là Nguyễn Thanh Liêm, sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi. Ông là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng cùng thời với Minh Vương, Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Trọng Hữu... Những vở cải lương giúp tên tuổi của nam nghệ sĩ đi vào lòng khán giả như: Tần Nương Thất, Tướng cướp Bạch Hải Đường, Đường gươm Nguyễn Bá, Nỗi lòng Chu Văn An…

Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2007 và Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019.