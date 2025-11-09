Nghệ sĩ bị đổ tiếng oan lấy Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long vì tiền, chưa được phong danh hiệu nhưng gia thế đáng nể

Vợ Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long thuộc dõng dõi trâm anh thế phiệt

Trong làng nghệ thuật cải lương phía Nam, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long được mệnh danh là "ông hoàng" với sự nghiệp lẫy lừng. Anh sở hữu giọng ca vàng, không lẫn với ai và chinh phục bao thế hệ khán giả qua rất nhiều tuồng cải lương.

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang sân khấu, sự thành công và viên mãn của nam nghệ sĩ còn có bóng dáng của một hậu phương vô cùng vững chắc, đó chính là người vợ thứ ba của anh – nghệ sĩ Trinh Trinh.

Nghệ sĩ Ưu tú Trinh Trinh là thế hệ thứ 5 của đại gia đình tuồng cổ Minh Tơ - Bảy Sự. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Trinh Trinh không chỉ là một nghệ sĩ cải lương tên tuổi mà còn là một người phụ nữ đảm đang, tháo vát, quán xuyến việc gia đình, quản lý kinh tế và chuỗi nhà hàng, đồng thời vun đắp tình yêu thương cho cả những người con riêng của chồng.

Nghệ sĩ Trinh Trinh (tên thật là Hồ Thị Yến) sinh năm 1977 tại TP.HCM. Cô thuộc thế hệ thứ 5 của đại gia đình tuồng cổ Minh Tơ - Bảy Sự. Cha của Trinh Trinh là nghệ sĩ Hữu Cảnh, mẹ cô là nghệ sĩ Xuân Yến. Cô cũng là cháu ruột của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tòng, chị họ của Nghệ sĩ Ưu tú Quế Trân. Xuất thân từ dòng dõi “trâm anh thế phiệt” của nghệ thuật sân khấu cải lương nên Trinh Trinh sớm bộc lộ năng khiếu và bén duyên với nghề từ rất sớm.

Chia sẻ trong chương trình truyền hình, Trinh Trinh cho biết, khi mới 8 tuổi, cô đã có cơ hội đứng trên sân khấu. Đến năm 11 tuổi, cô được góp mặt trong bộ phim Phạm Công Cúc Hoa, vai Nghi Xuân lúc nhỏ. Sau đó, cô còn tham gia diễn trong Đồng ấu Bạch Long và đóng hài với các nghệ sĩ Trung Dân, Hữu Châu, Tấn Thi.

Trinh Trinh nhận mình là nghệ sĩ không gặp thời. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, cuộc đời của Trinh Trinh không hề yên ả. Khi cô bắt đầu hiểu chuyện thì biến cố ập đến khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn. Trinh Trinh kể, ba cô - nghệ sĩ Hữu Cảnh mắc trọng bệnh suốt 18 năm, mỗi ngày bệnh viện phải truyền một lọ thuốc trị giá đến 7 phân vàng.

Hàng ngày, Trinh Trinh cùng các em phải đạp xe để đi kiếm thuốc cho ba. Có giai đoạn, khi ba mẹ đi hát xa, cô và các chị em phải tự đi bán vé số để có tiền đóng tiền học.

Vợ ba của Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long tự nhận mình là “nghệ sĩ không gặp thời”. Nhưng đối với nhiều đồng nghiệp và khán giả, Trinh Trinh là một nghệ sĩ rất tài năng, tâm huyết với truyền thống của gia tộc, hết mình với đam mê và có nhiều cống hiến cho nghệ thuật cải lương. Mặc dù cô chưa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú hay Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn là bạn diễn ăn ý của Kim Tử Long cùng nhiều đồng nghiệp trên sân khấu.

Từng bị đổ oan lấy Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long vì tiền tài

Trinh Trinh kết hôn với Kim Tử Long năm 2011. Thời điểm này, “ông hoàng cải lương” đã trải qua hai cuộc hôn nhân và đã có 3 con riêng. Do danh tiếng không bằng Kim Tử Long nên Trinh Trinh đối mặt với không ít lời ra tiếng vào. Nhiều người cho rằng, cô chấp nhận lấy Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long vì tiền tài, danh vọng. Tuy nhiên, bằng sự chín chắn, bao dung và tình yêu chân thành, Trinh Trinh đã dần chứng minh được vị trí và vai trò không thể thiếu của mình trong gia đình.

Trinh Trinh là bạn diễn ăn ý của Kim Tử Long trong nhiều vở tuồng cổ. Ảnh: FBNV

Trong chương trình The Khang Show, Trinh Trinh kể, hồi mới quen nhau cô thường gọi Kim Tử Long bằng “chú” vì chênh nhau đến 11 tuổi.

“Người ta nói tôi đến với anh Long để đào mỏ. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ anh giàu có, nhưng anh từng nói anh không phải đại gia để có thể lo cho tôi đầy đủ vật chất, anh chỉ có thể chăm sóc tôi, không làm điều gì khiến tôi buồn”, Trinh Trinh nói.

Dù chưa tổ chức đám cưới nhưng Trinh Trinh đã sinh cho Kim Tử Long hai cậu con trai và hết mực quan tâm lẫn yêu thương các con riêng của chồng.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long may mắn có được một tổ ấm mà ở đó, các con chung (hai cậu con trai Hoàng Gia Khánh và Hoàng Gia Khiêm) và các con riêng (ba cô con gái Maika, Hoàng Gia Linh, Hoàng Gia Hân) đều hòa thuận, yêu thương lẫn nhau, không hề có khoảng cách hay sự phân biệt.

Trinh Trinh luôn vun vén cho chồng cả trong sự nghiệp lẫn chuyện con chung - con riêng. Ảnh: FBNV

Cô luôn đồng hành, cùng chồng đến chúc mừng con gái riêng Hoàng Gia Linh trong ngày tốt nghiệp đại học, thể hiện sự quan tâm sâu sắc.

Cô giữ mối quan hệ văn minh, thậm chí thân thiết với cả những người vợ cũ của chồng, tạo nên một môi trường gia đình hòa thuận, nơi mà các con luôn cảm thấy đủ đầy tình yêu thương. Trinh Trinh kể thỉnh thoảng vẫn hẹn vợ cũ của chồng đi ăn uống, nói chuyện và gửi gắm việc chăm sóc con cái.

Chính sự bao dung và tấm lòng rộng mở của Trinh Trinh đã giúp Kim Tử Long hoàn toàn yên tâm, tập trung phát triển sự nghiệp. Cô không chỉ là người vợ mà còn là một người mẹ mẫu mực, người kết nối, vun đắp cho một gia đình "đủ nếp đủ tẻ" đầy ắp tiếng cười.



Trinh Trinh chia sẻ, cô không phân biệt con chung hay con riêng mà luôn xem các con là bạn của mình nên các con thích trò chuyện với cô. Việc Kim Tử Long hỗ trợ cho con riêng là điều cô hoàn toàn ủng hộ vì đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm cha. Cô khẳng định không ép bản thân mình phải như vậy mà bản tính của cô trước giờ vẫn như thế.

Trinh Trinh cùng chồng chụp ảnh với các tiền bối và hậu bối. Ảnh: FBNV

Không chỉ giới hạn ở vai trò nghệ sĩ trên sân khấu và người mẹ trong gia đình, Trinh Trinh còn thể hiện tài năng của mình trong lĩnh vực kinh doanh. Cô là người quản lý kinh tế chủ chốt trong gia đình.

Bên cạnh việc đi hát và tham gia các chương trình truyền hình, vợ chồng Kim Tử Long – Trinh Trinh còn có những hoạt động kinh doanh riêng, mà trong đó, Trinh Trinh đóng vai trò điều hành và quản lý.

Đặc biệt, cô còn quản lý nhà hàng của gia đình. Với sự tháo vát, nhanh nhẹn và khả năng sắp xếp công việc một cách khoa học, Trinh Trinh đã giúp chồng san sẻ gánh nặng tài chính, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho một gia đình đông người.

Sự hỗ trợ đắc lực này đã giải phóng Kim Tử Long khỏi nhiều lo toan về vật chất, cho phép anh toàn tâm toàn ý với niềm đam mê cải lương, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.