Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ bảy, ngày 11/10/2025 12:32 GMT+7

Người thầy được mệnh danh “cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ” là ai?

+ aA -
Đại Chơn (Theo Pháp luật Việt Nam) Thứ bảy, ngày 11/10/2025 12:32 GMT+7
Người đầu tiên đặt nền móng cho sự học, gieo mầm tri thức cho đất Gia Định nói riêng, Nam Bộ nói chung là cụ Võ Trường Toản - người thầy đức độ tài ba, lỗi lạc thế kỷ 18.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Dù ở ẩn dạy học giữa cuộc loạn binh đao nhưng học trò của ông hàng trăm người đều thành danh, trong đó nhiều người trở thành công thần triều Nguyễn. Vì những công lao và sức ảnh hưởng lớn mà người đời tôn kính xưng tụng ông là “Vạn thế sư biểu”, “Kẻ sĩ Gia Định”, “Sùng đức xử sĩ”.

Ở ẩn rèn dạy nhân tài

Dù được xem là một nhà nho lớn nhưng nhiều tài liệu cho rằng chưa rõ năm sinh danh sư Võ Trường Toản, cũng có ý kiến cho rằng ông sinh vào năm 1709. Theo sách “Đại Nam nhất thống chí”, tổ tiên Võ Trường Toản gốc ở miền Trung, sau di cư vào Nam theo làn sóng chung, được khởi phát mạnh mẽ kể từ năm 1623, thời điểm người Việt chính thức vào xứ Đồng Nai, Gia Định lập nghiệp.

Lăng mộ cụ Võ Trường Toản ở Ba Tri, Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long)

Theo sách “Địa chí Bến Tre” thì Võ Trường Toản sống vào thế kỷ 18, người làng Hòa Hưng, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, nay là hai bên đường Cách Mạng Tháng Tám ở quận 3 và 10 của TP HCM. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu trong cuốn “Tạp ghi Việt Sử Địa” cho rằng, Võ Trường Toản không làm quan cả Tây Sơn lẫn chúa Nguyễn, sống ẩn dật với chính quyền nhưng không ẩn dật với xã hội.

Võ Trường Toản mở trường dạy học hàng trăm học sinh mà khuôn viên nay là đình Chí Hòa trong con hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 10, TP HCM. Điều tiến bộ cho tới ngày nay vẫn còn giá trị trong lối dạy học của ông, là ông không rơi vào lối dạy máy móc, giáo điều mà chủ trương lấy lối học “nghĩa lý để giáo hóa”.

Như khi giảng về sách Đại học, một trong Tứ thư, ông nói rõ: “Sách Đại học một nghìn bảy trăm chữ, tán ra gồm vô số sự vật, tóm lại còn 200 chữ, tóm nữa thì còn một chữ, tóm lại nữa một chữ cũng không”. Đại ý căn dặn học trò cần thấu triệt nội dung sách chứ không nên học vẹt câu chữ, cách dạy ấy thường gọi là “Tri ngôn dưỡng khí”. Tri ngôn là hiểu lời, còn dưỡng khí là nuôi dưỡng khí phách, muốn có được khí phách phải tập nghĩa, tức làm việc nghĩa, cống hiến cho nghĩa lớn.

Phan Thanh Giản – vị quan đại thần triều Nguyễn có một bài văn bia bằng chữ Hán soạn năm Đinh Mão (1867), tóm tắt về tính cách, con người Võ Trường Toản, tạm dịch: “…Tiên sinh họ Võ, húy Trường Toản; đời trước hoặc nói là người Thanh Kệ (Quảng Đức), hoặc nói là người Bình Dương (Gia Định), trước thọ nghiệp cùng ai chưa rõ. Chỉ biết sở học của tiên sinh đã tới bậc dày dặn, có thuật nghiệp thâm uyên thông đạt”.

“Xảy hồi loạn Tây Sơn, tiên sinh ẩn trú mở trường dạy học, thường học trò tới mấy trăm. Ông Ngô Tùng Châu là môn sinh cao đệ nhất. Bậc thứ nhất là chu công Trịnh Hoài Đức, Phạm Ngọc Uẩn, Lê Quang Định, Lê Bá Phẩm, Ngô Nhân Tịnh. Bậc danh sĩ là ông Chiêu, ông Trúc, nhà ẩn dật, ngoài ra không thể kể hết được. Các ông ấy đều gặp hồi phong vân, thời trung hưng triều Gia Long đứng vào bậc tôi hiền, có người hoặc sát thân đề làm nên điều nhân, hoặc quên mình để trọn tiết nghĩa, thảy đều nên công nghiệp lớn trong đời”.

“Lúc ngự vào Gia Định; đức Thế Tổ Cao Hoàng đế hằng triệu tiên sinh tới ứng đối. Lại nghe tiên sinh học rộng khắp các kinh, và sở trường nhất một bộ Tứ thư. Ông Chiêu, nhà ẩn dật là bậc túc học được theo tiên sinh học thấu nghĩa “tri ngôn, dưỡng khí”… Sở học của tiên sinh. Thật là rộng lớn mà tinh vi vậy, dẫu đọc bất cứ ngàn muôn kinh sách nào cũng rõ nghĩa lý được. Tiên sinh không hứng ra làm quan, nên đại khái không thấy được sự nghiệp”.

“Từ thuở tiên sinh lấy lối học nghĩa lý để giáo hóa, chẳng những đương thời đào tạo được nhiều bậc nhân tài mà còn truyền thuật, giảng luận trau giồi về sau, tới nay dân gian trong sáu tỉnh Nam Kỳ, tỏ lòng trung nghĩa, cảm phát dám hy sinh tới tính mạng, xét ra tuy nhờ đức thân nhân của quân vương nhuần gội, cố kết nhân tâm, nhưng nếu không có công đức mở mang huấn dục của tiên sinh từ thuở trước thì làm sao có được nhân tâm như thế…”.

Nam Bộ thời Võ Trường Toản là vùng đất mới, lưu dân tứ xứ lập nghiệp, nhu cầu bức thiết cần những người tri thức để quản trị xã hội, định hình văn hóa, hướng lòng dân về một mối, phát triển toàn diện lâu dài. Thế nhưng với những người chân lấm tay bùn, “côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó” thì chuyện nhân nghĩa sao bằng chuyện cái ăn, cái mặc.

Ấy thế mà Võ Trường Toản cùng những học trò của mình, bằng đức độ và tài năng lại có thể khai thông đạo học, mở mang tri thức xứ sở, giáo hóa dân chúng, làm cho miền Nam trở nên đoàn kết, gắn bó với quốc gia, trung nghĩa liều mình khi nước mất nhà tan.

Trường đại học Võ Trường Toản ở Hậu Giang (nay là Thành phố Cần Thơ)

Võ Trường Toản - Người thầy của giới sĩ phu Nam Bộ

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu từng viết rằng: “Sự thực, Ngô Tùng Châu cũng là tay văn học kiệt xuất, tiếc rằng chết sớm, nên đời sau ít nói tới. Là học trò đầu hạng của Võ Trường Toản, ông rất được Nguyễn Phúc Ánh phục tài và tin dùng. Bởi vậy, sau khi được thăng chức Tham tri bộ Lễ, ông còn được cử làm phụ đạo dạy Đông cung Cảnh (Nguyễn Phúc Cảnh) mà lâu nay do thầy Bá Đa Lộc kèm dạy…”.

Những học trò xuất sắc mà nổi tiếng nhất lúc bấy giờ của cụ Võ Trường Toản là “Gia Định tam bảo” hay còn gọi “Gia Định tam gia”, tức ba ông Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tịnh - 3 quan văn đại thần đắc lực của vua Gia Long, có nhiều công lao đối với sự phát triển của Nam Bộ xưa. Thơ văn của họ được in thành sách Gia Định tam gia thi cập còn truyền đến nay.

Chẳng những các học trò chịu ảnh hưởng sâu sắc, những người thuộc thế hệ sau như Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Mẫn Đạt, Phan Văn Trị, Bùi Hữu Nghĩa, Trương Định, Nguyễn Hữu Huân... cũng được cho là ít nhiều chịu ảnh hưởng về đạo đức, khí chất của nhà giáo Võ Trường Toản. Họ đã giữ tròn tiết tháo khi nước nhà bị xâm lược, không làm hổ thẹn danh tiếng sĩ phu Nam Bộ.

Võ Trường Toản còn được đánh giá là một nhà thơ lớn mặc dù những biến cố lịch sử gần như làm thất lạc gần như toàn bộ sáng tác của ông. May trong tàng thư còn lưu giữ một bài phú “Hoài cổ” với 24 đối câu, thể hiện quan niệm về đời, về người mà Võ Trường Toản chứng kiến trong giai đoạn lịch sử đầy biến động.

Ông nhắc chuyện cũ với những điển tích, để giáo huấn người đời “lòng nhân nghĩa” và trong dâu bể cuộc đời chỉ có lòng nhân nghĩa mới là thứ trường tồn: “Rỡ rỡ cúc ba thu, ba thu lụn cúc đà tàn héo; hây hây sen chín hạ, chín hạ qua sen cũng rã rời. Cho hay vực thẳm nên cồn; khá biết gò cao hóa bể. Quán âm dương rước khách xưa nay, đã mấy mươi năm; đò tạo hóa đưa người qua lại, biết bao nhiêu chuyến. Nhấp nháy ngọn đèn trong kiếng, lênh đênh bóng nguyệt dòng sông...”.

Võ Trường Toản mất ngày mồng 9 tháng 6 năm Nhâm Tý (27/7/1792) tại làng Hòa Hưng, được an táng tại đây. Hay tin, chúa Nguyễn Ánh cảm mến, tiếc thương, ban danh hiệu là “Gia Định xử sĩ Sùng Đức Võ tiên sinh”, tức bậc xử sĩ họ Võ, người Gia Định, sùng về đức độ.

Và đôi liễn truy điệu: “Triều hữu huân danh, bán thuộc Hà phần cựu học; Trời Nam phong giáo, đề khâm Nhạc Lộc dư uy”. (Tạm dịch: Những người có danh ở triều đình, một nửa thuộc về đất học cũ Hà phần (đất Bắc); Giáo dục văn hóa đất phương Nam, ai cũng phục cái uy lớn của Nhạc Lộc (Võ Trường Toản).

Tài năng và đức độ của thầy Võ Trường Toản - người thầy của bao lớp thầy vẫn được hậu thế truyền đời, khắc ghi. “Vạn thế sư biểu”, “Kẻ sĩ Gia Định”, “Sùng đức xử sĩ”... là những danh hiệu mà người dân Nam bộ dành tặng cho ông đủ để nói lên hết lòng ngưỡng mộ, niềm tự hào về một người thầy đã làm rạng danh cho xứ sở này.

Năm 1867, hài cốt của Võ Trường Toản được rước về làng Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long). Di hài vợ cùng con gái cũng được cải táng cạnh mộ của ông, được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1998. Tên của ông được đặt cho một đại học ở tỉnh Hậu Giang, nhiều trường phổ thông khắp Nam Bộ. Riêng ở TP HCM, Võ Trường Toản là giải thưởng thường niên vinh danh những nhà giáo tiêu biểu của thành phố suốt hơn 20 năm qua.

Theo: Theo Pháp luật Việt Nam

Tham khảo thêm

Trạng Nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử Việt Nam thời phong kiến là người tỉnh nào?

Trạng Nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử Việt Nam thời phong kiến là người tỉnh nào?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Sức mạnh tàu hộ vệ tàng hình Sigma 9814 của Việt Nam

Tàu hộ vệ tàng hình Sigma 9814 là vũ khí quân sự hiện đại dành cho Hải quân Việt Nam. Sigma 9814 được trang bị với hệ thống vũ khí châu Âu và hàng loạt tên lửa mạnh.

Trương Sĩ Thành khởi nghĩa, lập quốc, rất được lòng dân chúng, vì sao vẫn bại dưới tay Chu Nguyên Chương?

Đông Tây - Kim Cổ
Trương Sĩ Thành khởi nghĩa, lập quốc, rất được lòng dân chúng, vì sao vẫn bại dưới tay Chu Nguyên Chương?

Người Hung Nô đã san bằng Trung Á, xâm lược và bắt La Mã cống nạp ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ
Người Hung Nô đã san bằng Trung Á, xâm lược và bắt La Mã cống nạp ra sao?

Trận đánh nào với Mông Cổ làm thay đổi mãi mãi lịch sử nước Nga?

Đông Tây - Kim Cổ
Trận đánh nào với Mông Cổ làm thay đổi mãi mãi lịch sử nước Nga?

Trái đất sẽ ra sao nếu thiếu những cơn bão?

Đông Tây - Kim Cổ
Trái đất sẽ ra sao nếu thiếu những cơn bão?

Đọc thêm

Nghệ sĩ hài Lê Bảo sống khó khăn trong nhà kho, không show diễn
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ hài Lê Bảo sống khó khăn trong nhà kho, không show diễn

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ hài Lê Bảo sống trong nhà kho, không có show diễn và gặp khó khăn về sức khỏe. Câu chuyện cảm động về cuộc sống của ông khiến nhiều người xót xa.

Gần 10% người trong độ tuổi lao động mắc bệnh suy thận không triệu chứng
Chuyển động Sài Gòn

Gần 10% người trong độ tuổi lao động mắc bệnh suy thận không triệu chứng

Chuyển động Sài Gòn

Một khảo sát tại Bệnh viện Thống Nhất cho thấy 9,8% người lao động mắc bệnh thận nhưng không có triệu chứng. Trong đó, nhiều người trẻ bị suy thận do viêm cầu thận, xuất phát từ viêm họng hoặc lối sống thiếu khoa học.

Đỗ Duy Mạnh rơi phong độ, HLV Kim Sang-sik có dùng Hiểu Minh 1m84?
Thể thao

Đỗ Duy Mạnh rơi phong độ, HLV Kim Sang-sik có dùng Hiểu Minh 1m84?

Thể thao

Đỗ Duy Mạnh thể hiện phong độ kém trong trận đấu với đội tuyển Nepal tối 9/10, HLV Kim Sang-sik cân nhắc sử dụng trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh ở trận lượt về ngày 14/10.

Cuối tuần, mách bạn 5 món chay dễ làm, đơn giản cho bữa cơm gia đình thanh đạm
Gia đình

Cuối tuần, mách bạn 5 món chay dễ làm, đơn giản cho bữa cơm gia đình thanh đạm

Gia đình

Dân Việt giới thiệu cách làm 5 món chay đơn giản, đầy đủ dinh dưỡng lại dễ làm cho bữa cơm gia đình thêm phong phú, đồng thời cơ thể khỏe mạnh hơn.

Ông Hồ Quốc Dũng bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai cho ông Thái Đại Ngọc
Tin tức

Ông Hồ Quốc Dũng bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai cho ông Thái Đại Ngọc

Tin tức

Sáng 11/10, nguồn tin cho biết, ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đã thực hiện ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Vụ cháy 5 người tử vong ở phố Kim Hoa: 'Chúng tôi cố phá cửa nhưng bất lực, lửa quá lớn'
Tin tức

Vụ cháy 5 người tử vong ở phố Kim Hoa: "Chúng tôi cố phá cửa nhưng bất lực, lửa quá lớn"

Tin tức

Khói đen đặc quánh tràn kín ngõ 180 phố Kim Hoa khi ngôi nhà 4 tầng bốc cháy lúc rạng sáng 11/10, khiến 5 người trong cùng một gia đình thiệt mạng. "Chúng tôi cố phá cửa nhưng bất lực, lửa quá lớn", một nhân chứng nói.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước thềm Đại hội Đảng bộ Thành phố
Chuyển động Sài Gòn

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước thềm Đại hội Đảng bộ Thành phố

Chuyển động Sài Gòn

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 11/10, các đoàn lãnh đạo Thành phố đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương.

Vì sao tái đấu ĐT Nepal trên sân Thống Nhất, ĐT Việt Nam được tính là... đội khách?
Thể thao

Vì sao tái đấu ĐT Nepal trên sân Thống Nhất, ĐT Việt Nam được tính là... đội khách?

Thể thao

Dù được chơi trên sân nhà Thống Nhất, ĐT Việt Nam vẫn được tính là đội khách trong trận lượt về gặp ĐT Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Thái Nguyên vật lộn với 'núi rác thải' sau lũ, 'Thùng Tiếp Sức' được Báo NTNN/Dân Việt chuyển đến tận tay người dân
Nhân ái

Thái Nguyên vật lộn với "núi rác thải" sau lũ, "Thùng Tiếp Sức" được Báo NTNN/Dân Việt chuyển đến tận tay người dân

Nhân ái

Sáng 11/10, người dân Thái Nguyên cùng lực lượng chức năng vẫn đang căng mình dọn "núi rác thải" sau lũ. Những "Thùng Tiếp Sức" đã được Báo NTNN/Dân Việt chuyển đến tay người dân để có dụng cụ dọn dẹp, sớm khôi phục lại cuộc sống thường ngày.

Đào Nhật Tân thành tro sau mưa lũ, cúc họa mi đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu
Ảnh

Đào Nhật Tân thành tro sau mưa lũ, cúc họa mi đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu

Ảnh

Sau khi dòng nước đục ngầu màu phù sa của sông Hồng tạm rút đi, một khung cảnh hoang tàn, đổ nát hiện ra: Những vườn đào Nhật Tân vốn là "của để dành" cho Tết nay úa vàng, chết rũ; những luống cúc họa mi đang chờ ngày khoe sắc dịp lễ 20/10, 20/11 giờ đã hóa màu bùn non.

Nhiều ý kiến góp ý về tiêu chí đánh giá nhà ở trong giảm nghèo đa chiều
Xã hội

Nhiều ý kiến góp ý về tiêu chí đánh giá nhà ở trong giảm nghèo đa chiều

Xã hội

Nhà ở là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá chuẩn nghèo giai đoạn mới. Nội dung này đang nhận được nhiều ý kiến đóng góp và phân tích của các chuyên gia và các địa phương.

Tổng thống Macron gây sốc với quyết định về ông Lecornu, chính trị gia Pháp gọi đó là hành động đáng xấu hổ
Thế giới

Tổng thống Macron gây sốc với quyết định về ông Lecornu, chính trị gia Pháp gọi đó là hành động đáng xấu hổ

Thế giới

Tổng thống Emmanuel Macron đã yêu cầu ông Sébastien Lecornu trở lại làm thủ tướng Pháp chỉ 4 ngày sau khi ông từ chức, gây ra một tuần đầy kịch tính và bất ổn chính trị.

Chuyển sang xe điện, 100 xe buýt CNG mới nguyên của Công ty Samco trước nguy cơ… thiệt hại
Chuyển động Sài Gòn

Chuyển sang xe điện, 100 xe buýt CNG mới nguyên của Công ty Samco trước nguy cơ… thiệt hại

Chuyển động Sài Gòn

Công ty Samco còn tồn đọng gần 100 xe buýt CNG mới hoàn toàn, chưa qua sử dụng, mỗi xe trị giá khoảng 2-3 tỷ đồng, tổng giá trị ước tính 200 - 300 tỷ đồng. Số xe này đã tồn từ năm 2018 đến nay, gây ra chi phí thiệt hại rất lớn.

Apple tăng tốc công nghệ eSIM: Có làm “mỏng ví” các nhà mạng Việt Nam?
Kinh tế

Apple tăng tốc công nghệ eSIM: Có làm “mỏng ví” các nhà mạng Việt Nam?

Kinh tế

iPhone Air siêu mỏng loại bỏ sim vật lý, được đánh giá mở ra chương mới cho eSIM. Xu hướng eSIM mở ra sự tiện lợi, tiết kiệm chi phí cho người dùng nhưng liệu có ảnh hưởng đến lượng khách hàng trực tiếp của các nhà mạng?

Chân Tử Đan từng một mình đánh bại 8 gã côn đồ để bảo vệ bạn gái như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Chân Tử Đan từng một mình đánh bại 8 gã côn đồ để bảo vệ bạn gái như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

"Cân" được cả vai diễn Diệp Vấn, sư phụ của Lý Tiểu Long, rõ ràng trình độ võ thuật của Chân Tử Đan cũng phải dạng vừa rồi.

Kinh hãi với hình ảnh X-quang 'sáng trắng' nang sán dây lợn khắp cơ thể
Xã hội

Kinh hãi với hình ảnh X-quang "sáng trắng" nang sán dây lợn khắp cơ thể

Xã hội

Hình ảnh X-quang chi chít các nốt cản quang ở mô não và dưới da vùng ngực, bụng của bệnh nhân cho thấy nang sán lợn chạy khắp cơ thể bệnh nhân.

Tây Ninh tìm sản phụ sinh con tại bệnh viện Long An rồi rời đi
Y tế

Tây Ninh tìm sản phụ sinh con tại bệnh viện Long An rồi rời đi

Y tế

Làm thủ tục nhập viện khoa sản để sinh con, 1 ngày sau sản phụ rời khỏi bệnh viện để lại bé trai cân nặng 2,2kg.

Đường sắt bị 'xé toang', các lực lượng thức 'trắng đêm' đắp nền
Kinh tế

Đường sắt bị "xé toang", các lực lượng thức "trắng đêm" đắp nền

Kinh tế

Các lực lượng của ngành đường sắt đã thức trắng đêm khẩn trương gia cố, chở đá hộc tới vị trí nền đường sắt bị "xé toang" vì lũ để lấp nền, ngăn dòng chảy và sớm khôi phục chạy tàu.

Quảng Ngãi: Thương tâm tài xế xe tải vào thùng kiểm tra nhưng lái xe máy xúc không thấy đổ đá đè chết
Tin tức

Quảng Ngãi: Thương tâm tài xế xe tải vào thùng kiểm tra nhưng lái xe máy xúc không thấy đổ đá đè chết

Tin tức

Tài xế xe tải trong lúc vào thùng để kiểm tra nhưng lái xe máy xúc không nhìn thấy, nên đã đổ đá đè chết.

Tin sáng (11/10): Đoàn Văn Hậu trở lại tập luyện cùng CLB CAHN
Thể thao

Tin sáng (11/10): Đoàn Văn Hậu trở lại tập luyện cùng CLB CAHN

Thể thao

Đoàn Văn Hậu trở lại tập luyện cùng CLB CAHN; M.U theo đuổi Jobe Bellingham; Juventus lên kế hoạch chiêu mộ Mike Maignan miễn phí; Real Madrid đưa 3 trung vệ vào tầm ngắm; Vinicius bị MC gợi cảm đối xử phũ phàng.

TP.HCM phát động phong trào “Bình dân học vụ số”
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM phát động phong trào “Bình dân học vụ số”

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM phát động phong trào "Bình dân học vụ số" nhắm đến mục tiêu từ người lớn tuổi đến người trẻ đều được trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số

Học giả Mỹ: Châu Âu đang 'tự hủy' khi lựa chọn chuẩn bị chiến tranh
Thế giới

Học giả Mỹ: Châu Âu đang 'tự hủy' khi lựa chọn chuẩn bị chiến tranh

Thế giới

Doug Bandow - học giả của Viện Nghiên cứu Cato, cựu trợ lý đặc biệt của Tổng thống Ronald Reagan, vừa có bài viết với tựa đề "NATO đang điên rồ" trên tạp chí Mỹ The American Conservative, trong đó ông cảnh báo NATO tránh bị kéo vào cuộc chiến với Nga mà họ không thể thắng.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh trực tiếp chỉ đạo khắc phục vụ cháy khiến 5 người tử vong tại phố Kim Hoa
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh trực tiếp chỉ đạo khắc phục vụ cháy khiến 5 người tử vong tại phố Kim Hoa

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trực tiếp đến hiện trường vụ cháy tại ngõ 180 phố Kim Hoa để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả và yêu cầu hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Công an tỉnh An Giang bắt người đàn ông vi phạm quy định về IUU
Tin tức

Công an tỉnh An Giang bắt người đàn ông vi phạm quy định về IUU

Tin tức

Sáng 11/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Giang Chí Hùng (SN 1982, địa chỉ: 115 Nguyễn Thị Định, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Phát hiện đám mây đối lưu, dự báo nội thành Hà Nội mưa đến bao giờ, cảnh báo lốc xoáy, sét, gió giật mạnh
Nhà nông

Phát hiện đám mây đối lưu, dự báo nội thành Hà Nội mưa đến bao giờ, cảnh báo lốc xoáy, sét, gió giật mạnh

Nhà nông

Tin mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Ứng Hòa, sau đó sẽ lan ra các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội.

Thông tin mới nhất xe đoàn công tác bị tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Trị: Thêm một người tử vong
Tin tức

Thông tin mới nhất xe đoàn công tác bị tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Trị: Thêm một người tử vong

Tin tức

Tài xế ô tô con chở đoàn công tác của Bộ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khi va chạm với xe đầu kéo ở tỉnh Quảng Trị vừa tử vong. Như vậy, tính đến thời điểm này, vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong, 1 tài xế bị khởi tố.

Công an tỉnh Lâm Đồng kịp thời giải cứu 3 sinh viên bị 'bắt cóc online'
Pháp luật

Công an tỉnh Lâm Đồng kịp thời giải cứu 3 sinh viên bị "bắt cóc online"

Pháp luật

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời giải cứu 3 sinh viên bị "bắt cóc online".

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Lâm Đồng
Kinh tế

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Lâm Đồng

Kinh tế

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Lâm Đồng, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về xử lý tình trạng xói lở trên tuyến đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc cao tốc Bắc – Nam qua tỉnh Lâm Đồng.

Từ mảnh đất vát chéo đến không gian sống mở: Ngôi nhà 6 tầng “thở” cùng con hẻm nhỏ TP. HCM
Nhà đất

Từ mảnh đất vát chéo đến không gian sống mở: Ngôi nhà 6 tầng “thở” cùng con hẻm nhỏ TP. HCM

Nhà đất

Nằm sâu trong con hẻm nhỏ của TP. HCM, ngôi nhà 6 tầng “ngõ nhỏ - nhà mở” được xây trên khu đất chỉ 94 m2 nhưng tạo cảm giác. rộng thoáng nhờ kiến trúc bê tông thô mộc, vát chéo theo thế đất, kết nối liền mạch không gian sống, làm việc và cộng đồng xung quanh.

Tin đọc nhiều

1

Sức mạnh tàu hộ vệ tàng hình Sigma 9814 của Việt Nam

Sức mạnh tàu hộ vệ tàng hình Sigma 9814 của Việt Nam

2

7 ngày nữa kết thúc đợt ủng hộ Cuba: "Nhiều gia đình được 100 nghìn đồng của Nhà nước, dành toàn bộ ủng hộ Cuba"

7 ngày nữa kết thúc đợt ủng hộ Cuba: 'Nhiều gia đình được 100 nghìn đồng của Nhà nước, dành toàn bộ ủng hộ Cuba'

3

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời

4

Nga đã chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho châu Âu

Nga đã chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho châu Âu

5

Mô hình hợp tác trồng lúa giữa doanh nghiệp Việt Nam với nông dân Cuba

Mô hình hợp tác trồng lúa giữa doanh nghiệp Việt Nam với nông dân Cuba