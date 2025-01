Nguyên nhân khiến nhiều chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài

Ngày 25/1, sân bay Nội Bài thông tin về dự báo của tuần trước và sau Tết Nguyên đán, trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng 90.000 lượt khách và 550 lượt chuyến bay qua sân bay.

Lãnh đạo sân bay Nội Bài cho biết, trong ngày làm việc cuối cùng của năm 24/1/2025 (tức ngày 25 tháng Chạp), sân bay Nội Bài đã đón hơn 100 nghìn lượt khách, 600 lượt chuyến bay. Ngày 24/1, cũng là ngày cao điểm nhất trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Hành khách tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: NIA)

Dự kiến, sau Tết Nguyên đán, ngày cao điểm sẽ là ngày 02/02/2025 tức ngày mùng 5 Tết với ước tính xấp xỉ 100.000 lượt khách và 590 lượt chuyến bay.



Để đảm bảo an ninh an toàn hàng không, lãnh đạo sân bay Nội thông tin, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, chất lượng dịch vụ cho hành khách đi lại được thuận lợi nhất.

Về năng lực điều phối hoạt động bay, sân bay Nội Bài đã phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không, làm việc với Cục Hàng không Việt Nam, để điều phối slot hiệu quả, hợp lý, tối ưu khai thác hạ tầng trong khung giờ từ 06h00 đến 23h55 là 42 slot/giờ; từ 00h00 đến 05h55 là 32 slot/giờ.

"Việc chính thức áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không, sân bay (A-CDM) từ đầu năm 2024 đến nay đã nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động bay tại Cảng", lãnh đạo sân bay Nội Bài.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, vào sáng sớm ngày 24/01/2025, từ 1h30 đến 9h00, do sương mù tại sân bay Vinh, Vietnam Airlines đã có 5 chuyến bay đến sân bay Vinh phải chuyển hướng hạ cánh sân bay Nội Bài, 4 chuyến bị chậm giờ và ảnh hưởng dây chuyền đến một số chuyến bay khác trong ngày.

Tương tự, VietJet Air có 1 chuyến bay đến sân bay Vinh, 1 chuyến đến sân bay Thọ Xuân phải chuyển hướng hạ cánh sân bay Nội Bài, 5 chuyến bị chậm giờ và ảnh hưởng dây chuyền đến một số chuyến bay khác trong ngày.

Hãng hàng không đã hỗ trợ phương tiện di chuyển cho các hành khách phải chuyển hướng sang sân bay Nội Bài bằng xe buýt về Vinh và Thanh Hóa.

Dự báo hiện tượng sương mù tại khu vực phía Bắc sẽ còn tiếp diễn trong các ngày tới và có khả năng ảnh hưởng đến các chuyến bay đi, đến các cảng hàng không khu vực này như Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Hải Phòng.

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không kịp thời cập nhật thông tin cho hành khách trong trường hợp chuyến bay bị chậm hoặc chuyển hướng, phục vụ hành khách ân cần, chu đáo và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của các hãng hàng không đối với hành khách.

Đồng thời Cục sẽ tiếp tục theo dõi sát và cùng các cơ quan, đơn vị xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong dịp cao điểm vận chuyển hàng không Tết Nguyên đán 2025 với mục tiêu cao nhất là an toàn trên mỗi chuyến bay.