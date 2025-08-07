Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: “Tôi ví đất nước ta như một con thuyền”

"Tấm lòng với Đất nước" của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, bà Nguyễn Thị Bình là hiện thân tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, kiên định với lý tưởng cách mạng và giàu lòng nhân ái. Từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, đến sự nghiệp đối ngoại, giáo dục và hòa bình, bà đã để lại dấu ấn sâu đậm trong nhiều giai đoạn phát triển của đất nước.

Cuốn sách "Tấm lòng với Đất nước" và hồi ký "Gia đình, Bạn bè và Đất nước". Ảnh: NXB

Mới đây, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách Tấm lòng với Đất nước (lần thứ hai) - tập hợp những hồi ức, câu chuyện và suy ngẫm chân thành của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình góp phần phác họa một nhân cách lớn - dung dị trong đời thường nhưng sáng ngời trong lý tưởng và hành động.

Qua hơn 600 trang sách với 3 phần chính, cuốn sách dẫn dắt người đọc đi qua những chặng đường từ ngoại giao đến giáo dục, từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng quốc gia, trong một giọng văn chân thành, sâu sắc và đầy sức nặng lịch sử.

Một trong những điểm nổi bật của cuốn sách là hồi ức về cuộc - sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Bình giữ vai trò là Trưởng đoàn đàm phán của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (1968) và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (từ năm 1969 đến năm 1973). Bà là người phụ nữ duy nhất ngồi tại bàn đàm phán giữa các bên.

Bà Nguyễn Thị Bình cùng đoàn đàm phán Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên bàn đàm phán Paris năm 1968. Ảnh: TL

Bà khẳng định: “Trong lịch sử ngoại giao thế giới, cuộc đàm phán Paris về Việt Nam từ tháng 5/1968 đến tháng 01/1973 là cuộc đàm phán dài nhất để chấm dứt một cuộc chiến tranh trong thế kỷ XX”. Với hơn 200 phiên họp công khai, 45 cuộc họp riêng cấp cao, 500 cuộc họp báo và 1.000 cuộc phỏng vấn - những con số nêu ra không chỉ cho thấy sự khốc liệt của mặt trận ngoại giao, mà còn là bằng chứng sinh động về sự bền bỉ, bản lĩnh và trí tuệ của nền ngoại giao cách mạng.

Không chỉ thể hiện xuất sắc vai trò của một nhà ngoại giao, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình còn để lại dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực giáo dục. Từ năm 1976 đến năm 1987, giai đoạn đầy khó khăn của đất nước sau chiến tranh, bà đảm nhận vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Trên trang 5 ghi nhận: “Ngành giáo dục có nhiều cải tiến về nội dung và phương pháp giảng dạy, phát huy vai trò trong việc vun đắp, bồi dưỡng, đào tạo những công dân có trách nhiệm, yêu nước và biết dấn thân vì cộng đồng”.

Thời kỳ bà làm tư lệnh ngành, lần đầu tiên ngành giáo dục có ngày tôn vinh riêng, ngày 20/11 được chọn làm Ngày Nhà giáo Việt Nam và các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú được ghi nhận chính thức. Đây là một chính sách vừa mang tính tri ân, vừa phản ánh tầm nhìn chiến lược của một người lãnh đạo lấy con người làm trung tâm, coi giáo dục là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

"Cuộc sống của tôi gắn với cuộc sống của dân tộc…"

Nhưng điều làm nên sức hấp dẫn của cuốn sách không nằm ở việc kể lại những thành tích đã đạt được mà là cách nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyên Thị Bình chia sẻ về những trăn trở, suy tư và cả những khoảnh khắc riêng tư được đặt vào bối cảnh vận động của đất nước.

Chẳng hạn, ở trang 14, bà nhớ lại thời điểm năm 1992 khi được đề cử vào vị trí Phó Chủ tịch nước, bản thân bà từng từ chối vì đã 65 tuổi và chuẩn bị nghỉ hưu. Nhưng rồi, với tấm lòng vì đất nước, bà tự hỏi: “Mình có làm gì cũng là vì đất nước, không phải vì mục đích nào khác”. Câu trả lời giản dị ấy lại là minh chứng sâu sắc nhất cho đạo đức công vụ, cho tinh thần trách nhiệm của người cán bộ cách mạng, suốt đời cống hiến không màng danh vị.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình ở tuổi 99. Ảnh: NXB

Những dòng hồi ức trong sách không mang sắc thái tự thuật hay tôn vinh cá nhân, mà đầy chất nhân văn và trách nhiệm xã hội. Trên trang 10, bà viết: “Cuộc sống của tôi gắn với cuộc sống của dân tộc… Tôi ví đất nước ta như một con thuyền. Qua bao thác ghềnh, con thuyền Tổ quốc đã ra biển lớn, phía trước là chân trời mới”.

Hình ảnh con thuyền ấy không chỉ là ẩn dụ cho hành trình cách mạng mà chính là ẩn dụ cho niềm tin vào tương lai vào khả năng vươn ra thế giới của một dân tộc từng chịu nhiều mất mát nhưng luôn mạnh mẽ đứng dậy.

Cuốn sách cũng cho thấy rõ phong cách chính trị của bà Nguyễn Thị Bình, một phong cách gần dân, giản dị, nhưng luôn sắc sảo về tư duy và kiên định về nguyên tắc. Trong nhiều trang viết, bà thể hiện thái độ nhất quán trước những vấn đề khó khăn của đất nước, từ cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền, cho tới thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong quản trị quốc gia.

Tất cả được nêu ra không phải như khẩu hiệu, mà như những kinh nghiệm đúc kết từ đời sống thực tiễn, trong đó bao hàm cả sự đồng cảm và trách nhiệm của một công dân lớn với vận mệnh chung.

Sự đặc biệt của Tấm lòng với Đất nước còn nằm ở giá trị truyền cảm hứng. Bà Nguyễn Thị Bình không giấu những suy tư về thế hệ trẻ, về tương lai giáo dục, về vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Dù tuổi đã cao nhưng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vẫn luôn quân tâm đến các vấn đề của đất nước. Ảnh: NXB

Cuốn sách khép lại bằng hình ảnh một người đã ở tuổi ngoài 90 vẫn viết báo, dự hội thảo, vận động cho các quỹ vì trẻ em, vì giáo dục, vì hòa bình, vẫn theo dõi thời sự, vẫn góp ý chính sách như thể chưa từng nghỉ ngơi. Điều đó khiến người đọc không khỏi xúc động và kính trọng.

Đặc biệt, trước khi tái bản cuốn sách Tấm lòng với Đất nước, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Gia đình, bạn bè và đất nước của tác giả Nguyễn Thị Bình, với lượng phát hành lên tới 48.000 bản - một con số rất đáng ghi nhận đối với thể loại sách chính trị - hồi ký.

Thành công ấy cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của những giá trị mà bà Nguyễn Thị Bình truyền tải không chỉ là ký ức của một người làm cách mạng, mà là một tư tưởng sống, một triết lý nhân văn sâu sắc, bền vững.