Nguyên Phó Chủ tịch TT TƯ Hội NDVN Hoàng Diệu Tuyết-người có "duyên" với nông dân vùng đồng bào dân tộc, miền núi

Phong cách gần gũi, am hiểu tâm lý, phong tục, tập quán vùng đồng bào dân tộc, miền núi

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực BCH TƯ Hội NDVN Hoàng Diệu Tuyết là người dân tộc Tày, sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở vùng quê yêu nước Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn). Điều này góp phần không nhỏ tạo nên tính cách, phong cách của bà trong quá trình phấn đấu, công tác. Đặc biệt, đây là lợi thế của một cán bộ lãnh đạo dân vận ở địa phương, sau này đảm trách vai trò cán bộ lãnh đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Trong nhiều lần tôi đi công tác, tháp tùng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch, rồi sau này là Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Diệu Tuyết làm trưởng đoàn phần lớn là đi đến các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phong cách của Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Diệu Tuyết là dành phần lớn thời gian đi xuống thôn, bản, nghe cán bộ cơ sở, xem tình hình đời sống bà con nông dân. Là người miền núi, nên việc đi bộ, leo dốc đối với bà không thành vấn đề lớn.

Phần lớn các chuyến tôi tháp tùng đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Diệu Tuyết làm trưởng đoàn là đi kiểm tra các mô hình giảm nghèo, các mô hình cho hội viên, nông dân vay vốn, hướng dẫn bà con cách làm ăn (gồm Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội quản lý và nguồn vốn Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NNPTNT do Hội đứng ra ký ủy thác, tín chấp).

Chân dung nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Hoàng Diệu Tuyết.

Tính cách của Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Diệu Tuyết là nghe cán bộ xã, thôn, bản báo cáo rồi, nhưng vẫn phải đi xem xét thực tế ở nhiều hộ dân đang được hưởng lợi từ dự án, từ chương trình.

Nhiều lần đi công tác Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang...tôi phải nhờ Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Diệu Tuyết dịch các mẩu đối thoại, trao đổi giữa bà với nông dân. Bởi bà đã trao đổi, đối thoại với nông dân (nhất là nông dân lớn tuổi dân tộc Tày, Nùng...) bằng tiếng Tày.

Qua các cuộc trao đổi, đối thoại, tôi thấy tâm trạng bà con nông dân phấn khởi, vui vẻ hẳn lên, bởi theo bà con, rất hiếm khi có cán bộ tận Trung ương lên thôn, bản mà lại nói chuyện với bà con Tày, Nùng bằng tiếng nói của chính bà con.

Chính vì nói được tiếng Tày, Nùng, nên trong những lần đi công tác cơ sở của Phó Chủ tịch Hoàng Diệu Tuyết ngoài việc nắm bắt tình hình, nắm bắt thông tin, số liệu về đời sống kinh tế, xã hội ở địa phương, bà còn biết được nhiều câu chuyện đời thường, hay một nét phong tục, tập quán do nông dân kể lại.

Mong mỏi đồng bào dân tộc khá giả, miền núi hết nghèo

Một lần, đoàn lên một xã giáp biên giới thuộc huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang để kiểm tra mô hình giảm nghèo kiểu cầm tay chỉ việc. Những năm đầu năm 2.000, đời sống kinh tế còn khó khăn, trụ sở UBND xã đã xây dựng kiên cố, nhưng trông vẫn còn "lem nhem".

Hội trường chỉ có ít bàn ghế đóng sơ sài, dành cho cán bộ, còn các cán bộ thấp hơn, người dân thì ngồi bệt dưới nền nhà.

Bí thư Đảng ủy là một bác nông dân dân tộc Mông, đã 68 tuổi. Ngay tại cuộc họp, bác nói luôn là muốn về hưu lắm rồi mà xã chưa tìm ra người làm thay. Điều này được một đồng chí sỹ quan đồn biên phòng (đang tăng cường về xã đảm trách chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy) xác nhận.

Bác bí thư Đảng ủy báo cáo rất thật thà, rằng dự án cấp cho bà con bao nhiêu con dê, con bò, đàn dê, đàn bò đã đẻ thêm bao nhiêu con, có bao nhiêu con tự dưng "tắc ruột" mà bị chết.

Nghe xong các báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Diệu Tuyết hỏi các cán bộ xã có ý kiến, đề xuất, kiến nghị gì với huyện, tỉnh, Trung ương không?

Một lát sau, anh Chủ tịch UBND xã (thời điểm này anh Chủ tịch UBND xã mới có 23 tuổi) nói tiếng phổ thông chưa thạo. Đại ý, anh nói rằng, nhà nước cấp dê giống, bò giống cho bà con người Mông là tốt rồi. Dê nay cũng đã đẻ thêm là tốt rồi. Nhưng bà con vẫn lo một điều rằng: "Vợ mình nếu không giữ cũng bị kẻ xấu dắt mất. Con bò, con dê cũng phải có cái để giữ thì mới không bị kẻ xấu bắt đi".

Nhiều người không hiểu anh Chủ tịch UBND xã nói vậy là ý gì, nhưng Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Diệu Tuyết hiểu ngay ra vấn đề. Ý anh Chủ tịch UBND xã là, nhà nước đã cấp bò, dê giống cho bà con thì cũng nên hỗ trợ bà con xây chuồng trại để nhốt...

Cuộc họp kết thúc để dành thời gian đi thăm các hộ gia đình đang hưởng lợi từ dự án. Vào một nhà đồng bào dân tộc Mông, gọi bao tiếng không thấy chủ nhà đâu, Phó Chủ tịch Thường trực đi ngay ra nơi nhốt gia súc, ở đó có một con bò cái và một con bê con.

Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Diệu Tuyết quay trở ra, bước vào ngôi nhà tối nhờ nhờ, nhìn không rõ cái gì ở bên trong. Tôi đánh liều đi theo, cũng bước vào ngôi nhà thiếu ánh sáng đó. Đứng một hồi lâu, quen mắt mới trông thấy ở góc nhà 2 đứa trẻ đang ngồi vốc mèn mén ăn. Phó Chủ tịch Hoàng Diệu Tuyết hỏi bố mẹ các cháu có nhà không, hai đứa trẻ chỉ nhìn chúng tôi mà không nói câu nào, vẫn vốc mèn mén ăn.

Nói về các câu chuyện của nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Diệu Tuyết là "một cây kể chuyện".

Một trong các câu chuyện bà kể mà tôi còn nhớ. Đó là lần bà cùng đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đi kiểm tra dự án hướng dẫn người nghèo cách làm ăn, chuyển đổi mô hình trồng trọt ở xã Hang Kia-Pà Cò của tỉnh Hòa Bình.

Sau khi nghe xã báo cáo, như thường lệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Diệu Tuyết hỏi rằng, cấp ủy, chính quyền và bà con có đề xuất, kiến nghị gì với huyện, tỉnh, Trung ương không. Bác Bí thư Đảng ủy xã sau một hồi đắn đo mới xin phát biểu.

Đại ý, bác Bí thư Đảng ủy xã phát biểu rằng: Nhà nước hỗ trợ bà con trồng cây dong diềng, trồng cây mận hậu, bà con mừng, bà con cảm ơn lắm lắm. Nhưng bà con không phải là con khỉ, nên bà con không ăn quả mãi được, bà con muốn ăn thịt bò, thịt dê...

Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Diệu Tuyết lý giải rằng, ý của bác Bí thư Đảng ủy xã Hang Kia-Pà Cò là muốn được nhà nước hỗ trợ thêm mô hình chăn nuôi bò, mô hình chăn nuôi dê để giảm nghèo bền vững hơn...

Đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống ngày càng khá giả, miền núi hết nghèo-Đó cũng là mong mỏi của bà.

Sau khi nghỉ chế độ tại Cơ quan Trung ương Hội NDVN, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Diệu Tuyết tiếp tục cống hiến cho các hoạt động xã hội. Bà được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch khóa III, khóa IV của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành TƯ Hội NDVN Hoàng Diệu Tuyết-lãnh đạo có phong cách gần gũi, dễ gần với nông dân



Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Hoàng Diệu Tuyết là lãnh đạo dễ gần, tình cảm, nhưng vẫn lấy hiệu quả công tác, công việc làm hàng đầu.



Chị Hoàng Diệu Tuyết có phong cách gần gũi khi ở cơ quan, hay đi công tác cơ cở. Phong cách này càng thể hiện rõ khi tiếp xúc với cán bộ cơ sở, nhất là tiếp xúc với nông dân, đặc biệt là nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.



Là Phó Chủ tịch Thường trực, chị Hoàng Diệu Tuyết thay mặt Thủ trưởng cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quán xuyến nhiều công việc, phân công công việc cho các ban, đơn vị.

Chị Hoàng Diệu Tuyết là một trong những lãnh đạo Trung ương Hội NDVN có thời gian gắn bó lâu dài với hoạt động tín dụng phục vụ nông dân, phục vụ người nghèo. Chị gắn bó với tín dụng chính sách ngay từ ngày còn Ngân hàng phục vụ người nghèo, sau này là Ngân hàng Chính sách xã hội. Chị Hoàng Diệu Tuyết nguyên là thành viên HĐQT Ngân hàng CSXH.



Là Thường trực, chị Hoàng Diệu Tuyết cũng được phân công phụ trách một khu vực thi đua, trong đó phần lớn là được phân công phụ trách khu vực thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc.

Là cán bộ dân tộc Tày, trưởng thành từ địa phương, nên vốn sống, vốn hiểu biết của chị Hoàng Diệu Tuyết về đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc rất phong phú. Cộng với việc chị nói được tiếng Tày, phong cách gần gũi, nên trong công tác chị Hoàng Diệu Tuyết được cán bộ, hội viên, nông dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi quý mến.



Chị Hoàng Diệu Tuyết là lãnh đạo Trung ương Hội NDVN sâu sát với thực tiễn cơ cở. Chính vì thường xuyên đi cơ sở, nắm chắc được tình hình ở cơ sở, nên trong công tác, chị Hoàng Diệu Tuyết đã có nhiều đề xuất, kiến nghị, góp phần xây dựng, thực hiện các dự án phát triển nông thôn, hỗ trợ nông dân, đặc biệt là nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi....



(Bà Nguyễn Thị Má, nguyên Trưởng ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân, thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam)

Đồng chí Hoàng Thị Diệu Tuyết, sinh ngày 01/10/1950.



Nguyên quán: xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn (nay là xã Hưng Vũ, tỉnh Lạng Sơn).



Thường trú tại phòng 307-A1, nhà công vụ Chính phủ, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.



Đồng chí Hoàng Thị Diệu Tuyết, nguyên Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn; đã từ trần hồi 18 giờ 40 phút ngày 25 tháng 7 năm 2025 (tức ngày 01 tháng 6 nhuận năm Ất Tỵ) tại nhà riêng; hưởng thọ 76 tuổi.

Lễ viếng nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NDVN Hoàng Thị Diệu Tuyết bắt đầu từ 8h30 đến 10h00, ngày 29/7/2025 (Thứ Ba) tại Nhà tang lễ Quốc Gia, số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội.



Lễ truy điệu và đưa tang hồi 10h00 cùng ngày.



Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.



Lễ an táng tại nghĩa trang khu Nà Trang A, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn.