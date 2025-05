Nguyễn Thúc Thùy Tiên: Hành trình từ mỹ nhân Việt đầu tiên đăng quang Miss Grand International đến vòng lao lý

Thông tin Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam khiến dư luận xôn xao. Điều này khiến nhiều người băn khoăn về lý do mỹ nhân Việt duy nhất đăng quang Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) thường xuyên ghi điểm với hình ảnh giản dị, tri thức ngày nào đến nay lại rơi vào vòng lao lý.

Vì sao Hoa hậu Thùy Tiên bị bắt?

Theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên là người đồng sáng lập và hợp tác kinh doanh sản phẩm thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera cùng các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt. Hoa hậu Thùy Tiên góp vốn và hưởng lợi nhuận tương ứng 30%, trong khi các cổ đông còn lại nắm giữ 70% cổ phần.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra thị trường hơn 135.000 hộp kẹo Kera, thu về gần 18 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhận gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng.

Trước đó, Hoa hậu Thùy Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) đã đưa ra nhiều thông tin sai lệch nhằm phóng đại công dụng của kẹo Kera. Trong khi đó, theo hồ sơ công bố sản phẩm và phiếu kết quả kiểm nghiệm, hàm lượng chất xơ thực tế trong sản phẩm này rất thấp, chỉ đạt 0,935%, không đủ để mang lại hiệu quả bổ sung chất xơ như đã quảng cáo.

Ảnh từ trái sang: Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong một lần bán sản phẩm online cùng Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs. (Ảnh: Chụp màn hình livestream)

Sự nghiệp của Hoa hậu Thùy Tiên thế nào trước khi vướng vòng lao lý?

Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên) sinh năm 1998, quê TP.HCM. Cô từng đoạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017 khi đang là sinh viên khoa Pháp văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Năm 2018, Thùy Tiên tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Kết quả, cô vào Top 5 chung cuộc, giành giải phụ Người đẹp Nhân ái. Cùng năm, cô được trao cơ hội "chinh chiến" tại Miss International ở Nhật Bản nhưng không đạt thành tích như kỳ vọng.

Năm 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên được cử tham gia cuộc thi Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Cô ghi điểm với cộng đồng yêu nhan sắc nhờ khả năng nói thành thạo tiếng Anh và một số câu giao tiếp tiếng Thái Lan.



Tối 4/12/2021, chung kết Miss Grand International diễn ra tại Thái Lan khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Người đẹp sinh năm 1998 trở thành mỹ nhân Việt đầu tiên đăng quang tại cuộc thi nhan sắc này.

Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021. (Ảnh: FBNV)

Sau đăng quang, Hoa hậu Thùy Tiên tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, thực hiện loạt series gồm: Đu Đêm, Nong Dân, Những điều nhỏ xíu... gắn với cuộc sống của người lao động.

Trong cuộc trò chuyện với PV Dân Việt, Hoa hậu Thùy Tiên nêu quan điểm về việc các hoạt động thiện nguyện của mình: "Khi tôi có được ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, những hoạt động vì cộng đồng của tôi sẽ có được sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng lớn hơn. Nhờ đó, tôi sẽ có thể giúp đỡ được nhiều người kém may mắn hơn, từ đó truyền tải thông điệp rằng "thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp".

Hoa hậu Thùy Tiên trong chuyến thiện nguyện "mang điện lên vùng cao" tại hai điểm trường ở Quảng Nam. (Ảnh: FBNV)

Hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022. (Ảnh: FBNV)





Năm 2023, Thùy Tiên gây chú ý khi giới thiệu dự án Vui lên nha khi xây dựng khu vui chơi cho trẻ em tại các bệnh viện cả nước. Cô nhận nhiều bằng khen, từng được Bộ ngoại giao Hàn Quốc gửi lời mời làm diễn giả tại Hội nghị Quốc tế lần 5, được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu...

Đầu năm 2025, Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhận bằng Thạc sĩ tại Thụy Sĩ. (Ảnh: FBNV)





Tháng 6/2024, Thùy Tiên tham gia phim điện ảnh kinh dị Linh Miêu đạt doanh thu gần 90 tỷ đồng. Tiếp đó, cô đảm nhận vai nữ chính trong dự án điện ảnh Chốt đơn do Bảo Nhân - Nam Cito sản xuất.

Trước khi vướng vòng lao lý, Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhận bằng Thạc sĩ ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn tại Đại học Quản trị Du lịch - Khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University) vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, bằng thạc sĩ của cô cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội.



Ngày 19/5, Bộ Công an cho biết: Quá trình điều tra mở rộng, căn cứ tài liệu điều tra, ngày 15/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội “Lừa dối khách hàng” và khởi tố bị can đối với 4 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life cùng về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.