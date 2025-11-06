So với đợt tập trung gần nhất, danh sách lần này ghi nhận hai tân binh là trung vệ Khổng Minh Gia Bảo (CLB Công an TP.HCM) và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường (CLB Becamex TP.HCM) — những gương mặt mới hứa hẹn mang đến làn gió tươi trẻ cho đội tuyển. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đón nhận tin vui khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại ĐT Việt Nam sau gần một năm nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương.

Khổng Minh Gia Bảo, sinh năm 2000, được đánh giá là trung vệ có khả năng đeo bám và tì đè tốt, thể lực sung mãn cùng khả năng sử dụng linh hoạt cả hai chân. Trưởng thành từ CLB CAND, sau đó khoác áo Phù Đổng Ninh Bình trước khi gia nhập CLB Quảng Nam, rồi chuyển sang đầu quân cho CLB Công an TP.HCM vào tháng 8/2025. Gia Bảo từng khoác áo U20 Việt Nam và được đánh giá là một trong những hậu vệ trẻ đang có phong độ tốt của bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Xuân Son chính thức được triệu tập trở lại ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

Trong khi đó, Nguyễn Trần Việt Cường, sinh năm 2000, là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo Becamex Bình Dương (cũ). Sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm tốt, Việt Cường từng là trụ cột của đội bóng đất Thủ với 32 lần ra sân và 26 bàn thắng ở mùa giải 2024/2025, góp phần đưa đội đứng hạng 7 V.League. Mùa giải 2025/26, anh tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Becamex TP.HCM, được giới chuyên môn đánh giá là “phiên bản kết hợp giữa Anh Đức và Tiến Linh” nhờ khả năng thi đấu đa năng trên hàng công. Việt Cường từng khoác áo U16 Việt Nam và U23 Việt Nam.

Đợt tập trung này diễn ra trùng thời điểm với giai đoạn hội quân trọng điểm của đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33, vì vậy một số nhân tố trẻ nổi bật từng góp mặt ở đội tuyển quốc gia trong các đợt tập trung trước không xuất hiện lần này. Dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ được sự ổn định về lực lượng, kết hợp hài hòa giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và những gương mặt đang đạt phong độ cao tại CLB. Ngoài ra, sự trở lại của Nguyễn Xuân Son cũng được xem là tín hiệu tích cực cho hàng công. Đến thời điểm này, Nguyễn Xuân Son đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng tái xuất trong màu áo Đội tuyển quốc gia.

Với lực lượng ổn định và tinh thần quyết tâm nắm bắt cơ hội, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Lào, qua đó duy trì lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

