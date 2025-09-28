Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Nhà nông
Chủ nhật, ngày 28/09/2025 06:39 GMT+7

Nhà cổ, nhà xưa vẫn đẹp như phim ở làng quê Quảng Ngãi, ngắm thôi đã mê rồi

+ aA -
Võ Minh Tuấn Chủ nhật, ngày 28/09/2025 06:39 GMT+7
Hiện nay, ở một số làng quê thuộc huyện Nghĩa Hành trước đây của tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn bảo tồn nhà cổ, nếp nhà xưa, đặc biệt là nhà lá mái.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngôi nhà truyền thống của người Nghĩa Hành trước kia chủ yếu là nhà cửa phên, gọi là nhà tranh vách đất.

Một chùa cổ ở tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập) có quả chuông đồng nặng 9.000kg treo úp giữa cái hồ nước

Nhà tranh vách đất là kiểu nhà được xây dựng từ những nguyên liệu từ thiên nhiên có sẵn trong làng như tranh, tre, nứa, lá, bùn đất... Mái nhà thường được lợp bằng tranh, giá, xà gồ.

Nội thất bên trong nhà tranh khá đơn giản, ở giữa nhà đặt bàn thờ, bên trái là giường ngủ của đàn ông, gian phải là gian ngủ của đàn bà, con cái và có một buồng riêng của ngôi nhà để khi nhà có con cái lấy vợ, lấy chồng về ở.

Hiện nay, một số làng quê ở huyện Nghĩa Hành trước đây của tỉnh Quảng Ngãi còn bảo tồn một số ngôi nhà lá mái, đó là loại nhà rường ba gian hai chái.

Những ngôi nhà đó chủ yếu là nhà của những người giàu có trong làng, thường là những gia tộc có truyền thống nho học, quan lại thời xưa, cũng có khi là những ngôi nhà thờ của tộc họ tiền hiền trong làng đã có công khai phá lập làng.

Đây, hòn đảo cách xa nhất đất liền Kiên Giang, 80% diện tích được bao phủ bởi rừng, xưa chúa Nguyễn Ánh từng vào ẩn lánh
Dân xã này ở Lạng Sơn đang bẻ loại quả đặc sản chín đen, có bao nhiêu cũng bán hết veo

Điển hình có ngôi nhà thờ phái nhì họ Đinh, nơi thờ ông Đinh Văn Nhường (có con là quan cửu phẩm Đinh Khoa), người dân làng Lâm Sơn, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành (nay là xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) thường gọi là ông Xã Ấm; hay ngôi nhà lá mái họ Nguyễn Văn, nơi thờ tiền hiền Nguyễn Văn Diệu (cũng ở làng Lâm Sơn)...

Ngôi nhà lá mái chủ yếu được làm ở giữa khu đất chính, xung quanh là vườn cây ăn trái, giếng nước, có hàng cau thẳng tắp quanh sân nhà rất đỗi bình dị. Kiến trúc kèo cột phía trước ngôi nhà rường.

Nhà lá mái ngoài trần bằng tre còn xuất hiện trần bằng những tấm gỗ ghép lại để đỡ lớp đất bên trên. Khảo sát cho thấy, nhà lá mái ở Nghĩa Hành có 2 loại, loại có trần đắp đất trên sàn, tầng trên là khung đỡ bằng tre, gỗ lợp tranh, hoặc ngói sông Vệ.

Kiến trúc kèo cột phía trước ngôi nhà rường ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Trồng lúa hữu cơ, ra thứ gạo ngon, ở tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập) nhà nào trồng nhà đó phấn chấn bởi điều này

Theo tài liệu của cụ Võ Duy Chúc ở làng Đại An, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành (nay là xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), nhà lá mái có trần bằng đất nhồi rơm nằm trên một lớp ván mỏng hoặc trên một lớp tre ống đập dập trải ra thay ván, mái lợp tranh”.

Đối với loại nhà không có trần đắp đất trên sàn gọi là nhà gỗ, nhà cặp, nhà song nga; có ba hàng cột, nhất ở giữa nhà, nhì hàng vách, ba hàng hiên. Đầu kèo, đầu trính thường khắc chạm nổi đầu rồng, đuôi phượng.

Vách ngăn bằng gỗ ván mít mỏng gọi là vách lụa, chung quanh vẫn có mầm trỉ trét đất rơm, như nhà thờ trưởng tộc Võ Duy Lâm, ở làng Đại An.

Theo mô tả của Pierre Gourou - Nhà địa lý học, Ủy viên thông tấn Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp đã ghi chép về ngôi nhà lá mái ở tỉnh Quảng Ngãi: “Nhà lá mái là loại nhà rường, mái nhà có hai lớp gồm: Một mái đầu tiên bằng đất nện để khô và một mái thứ hai lợp tranh, đỡ bằng những phên đan bằng tre thô sơ được bó đất cẩn thận, khoảng cách giữa hai lớp mái đạt mức tối đa ở trên nóc 40cm...”.

Con vật 2 càng đầy thịt đậm đà protein, ở Cà Mau sao dân lại gọi là con ghẹ vuông?

Bố cục của ngôi nhà lá mái truyền thống ở Nghĩa Hành thường có nhà chính và nhà phụ kiểu kiến trúc chữ Đinh và kiểu kiến trúc hình chữ Môn, tức là nhà chính nằm ở chính giữa hai bên có hai căn nhà phụ thường là nhà kho và nhà bếp.

Phía chính giữa ngôi nhà có một cửa chính gọi là cửa “thượng song hạ bản”, cửa bàn khoa và một cửa đi phụ và rất ít cửa sổ. Số lượng gian và chất liệu để làm nhà tùy thuộc vào hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình, hay điều kiện môi trường thiên nhiên xung quanh nơi gia đình sinh sống.

Bố trí bên trong ngôi nhà rường của người Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Lạ chưa, loại cây trồng làm hàng rào mọc dại bạt ngàn ở Phú Yên, chàng trai 8X này "biến thành" nước ép, mỹ phẩm

Ngôi nhà sẽ được kết cấu đăng đối, vì là số lẻ nên gian chính giữa bao giờ cũng dành làm nơi thờ cúng và tiếp khách, chỗ ngủ của đàn ông trong gia đình, còn chỗ sinh hoạt và nghỉ ngơi của phụ nữ, con cái là ở các chái bên cạnh, hoặc ở nhà ngang, nhà phụ.Bố trí bên trong ngôi nhà rường của người Nghĩa Hành.

Ngôi nhà của người dân ở Nghĩa Hành là nơi sinh sống không chỉ của một hay hai thế hệ, mà nó được truyền qua nhiều đời, từ lớp ông bà đến lớp con cháu cứ thế tiếp nối.

Ngôi nhà có thể tồn tại vững chắc hàng trăm năm, nên việc dựng một ngôi nhà được người dân rất quan tâm, từ khâu chọn nguyên liệu đến khâu xem ngày, giờ, tuổi tác, vì họ quan niệm đây là cơ nghiệp của nhiều đời, là sự thịnh vượng hay suy vong của cả gia đình, dòng họ. Cho nên, ngôi nhà là sự kết tinh tiền của, công sức của cả gia đình.

Theo: Báo Quảng Ngãi

Tham khảo thêm

Ở xã mới này của tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập, nhà cổ bằng gỗ đẹp như phim thế này đây

Ở xã mới này của tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập, nhà cổ bằng gỗ đẹp như phim thế này đây

Cây sầu riêng, chôm chôm, nhãn ngọt thấp tè mà đã treo la liệt quả ngon, dân Gia Lai có nhà thu tiền tỷ

Cây sầu riêng, chôm chôm, nhãn ngọt thấp tè mà đã treo la liệt quả ngon, dân Gia Lai có nhà thu tiền tỷ

Sáp nhập tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP HCM có một nơi la liệt cây cổ thụ 'đẻ' quả đặc sản, vua nhà Nguyễn gọi là 'giáng châu tử'

Sáp nhập tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP HCM có một nơi la liệt cây cổ thụ "đẻ" quả đặc sản, vua nhà Nguyễn gọi là "giáng châu tử"

Xóm Nhà Giàu bên dòng sông Vàm Cỏ ở Long An có nhà cổ còn la liệt cổ vật thế này đây

Xóm Nhà Giàu bên dòng sông Vàm Cỏ ở Long An có nhà cổ còn la liệt cổ vật thế này đây

Một vùng biển ven bờ ở Quảng Ngãi phát lộ la liệt cổ vật thời nhà Minh, thế kỷ 16-17

Một vùng biển ven bờ ở Quảng Ngãi phát lộ la liệt cổ vật thời nhà Minh, thế kỷ 16-17

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Những cây cầu của chương trình Cầu Nông thôn chính là cầu nối cho người dân ở các vùng biên giới, không chỉ về đường làm ăn, mà còn là cầu nối của hạnh phúc, tình cảm và những giá trị đạo đức. Chương trình đã góp phần cải thiện đời sống của người dân, giúp nhiều vùng quê đạt tiêu chuẩn nông thôn mới...

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Nhà nông
Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

Nhà nông
Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Hoàng Sa 270km, dự báo mai tăng cấp, vào vùng biển Nghệ An - Quảng Trị

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Hoàng Sa 270km, dự báo mai tăng cấp, vào vùng biển Nghệ An - Quảng Trị

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Đọc thêm

Selena Gomez làm đám cưới với Benny Blanco
Văn hóa - Giải trí

Selena Gomez làm đám cưới với Benny Blanco

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Selena Gomez và nhà sản xuất Benny Blanco chính thức tổ chức đám cưới vào ngày 27/9 tại Santa Barbara, sau hai năm yêu nhau.

Đây, hòn đảo cách xa nhất đất liền Kiên Giang, 80% diện tích được bao phủ bởi rừng, xưa chúa Nguyễn Ánh từng vào ẩn lánh
Nhà nông

Đây, hòn đảo cách xa nhất đất liền Kiên Giang, 80% diện tích được bao phủ bởi rừng, xưa chúa Nguyễn Ánh từng vào ẩn lánh

Nhà nông

Quần đảo Thổ Chu thuộc TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập 2 tỉnh Kiên Giang, An Giang). Có tới Thổ Chu mới thấm được đường ra đảo xa xôi thế nào, dù đã có tàu Thổ Châu 09 chuyên chở. Chiếm tới 80% diện tích Thổ Chu là rừng nguyên sinh. Ở đảo Thổ Chu, lịch sử từng ghi chép là nơi chúa Nguyễn Ánh đã lưu lại rất nhiều lần...

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15: Một số tỉnh, thành thông báo 'khẩn' cho học sinh nghỉ học ngày 29/9
Xã hội

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15: Một số tỉnh, thành thông báo "khẩn" cho học sinh nghỉ học ngày 29/9

Xã hội

Một số tỉnh thành đã cho học sinh nghỉ học ngày 29/9 để đảm bảo an toàn trước bão số 10 Bualoi, đồng thời yêu cầu các trường theo dõi sát diễn biến thời tiết và triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai.

Cầu thủ đắt giá nhất đội hình HAGL có gì đặc biệt?
Thể thao

Cầu thủ đắt giá nhất đội hình HAGL có gì đặc biệt?

Thể thao

Tiền vệ trung tâm Marciel Silva là cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình HAGL ở mùa giải 2025/26.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 10
Nhà nông

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 10

Nhà nông

Từ sáng 28/9, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã xuống hiện trường kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo các địa phương ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).

Vợ cố diễn viên Đức Tiến phản hồi chuyện chia nhà ở Mỹ trong vụ tranh chấp tài sản với mẹ chồng
Văn hóa - Giải trí

Vợ cố diễn viên Đức Tiến phản hồi chuyện chia nhà ở Mỹ trong vụ tranh chấp tài sản với mẹ chồng

Văn hóa - Giải trí

Vợ cố diễn viên Đức Tiến thông tin với Dân Việt về quyết định của tòa liên quan đến việc phân chia nhà ở Mỹ trong vụ tranh chấp tài sản với mẹ chồng.

Đà Nẵng: Hai người mất tích, vài chục người dân đi thăm rẫy chưa liên lạc được
Tin tức

Đà Nẵng: Hai người mất tích, vài chục người dân đi thăm rẫy chưa liên lạc được
6

Tin tức

Tại thành phố Đà Nẵng, hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 2 người dân mất tích khi đi bắt tổ ong và bơi qua suối. Bên cạnh đó, tại xã Phước Năng, TP. Đà Nẵng, hiện có vài chục người đi thăm rẫy, đến nay lực lượng chức năng chưa liên lạc được.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) áp sát Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị, nguy cơ xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) áp sát Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị, nguy cơ xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) chỉ còn cách TP.Huế khoảng 90km, cách Bắc Quảng Trị khoảng 165km, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Ô Quan Chưởng không bị phá là nhờ một người Pháp đứng ra bảo vệ?
Đông Tây - Kim Cổ

Ô Quan Chưởng không bị phá là nhờ một người Pháp đứng ra bảo vệ?

Đông Tây - Kim Cổ

Ô Quan Chưởng là cửa ô duy nhất còn sót lại của Hà Nội, lẽ ra giống tất cả các cửa ô khác, nó đã bị phá bỏ.

Thái Lan và Campuchia đấu khẩu tại LHQ về tranh chấp biên giới, Thái Lan tuyên bố phải sửa bài phát biểu
Thế giới

Thái Lan và Campuchia đấu khẩu tại LHQ về tranh chấp biên giới, Thái Lan tuyên bố phải sửa bài phát biểu

Thế giới

Thái Lan và Campuchia đã công khai chỉ trích lẫn nhau tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 27/9, nêu hai phiên bản trái ngược về căng thẳng biên giới đe dọa nền hòa bình mong manh giữa hai nước.

Tọa đàm Quốc hội đồng hành kiến tạo: Nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững
Video

Tọa đàm Quốc hội đồng hành kiến tạo: Nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững

Video

Giảm nghèo bền vững không chỉ là mục tiêu kinh tế - xã hội mà còn thể hiện tính ưu việt của chế độ, là thước đo sự phát triển bao trùm của một quốc gia. Trong hành trình đó, Quốc hội luôn giữ vai trò then chốt, không chỉ xây dựng hành lang pháp lý mà còn giám sát, phân bổ nguồn lực để chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Hôm nay, với chủ đề “Quốc hội đồng hành kiến tạo: Nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững” do Báo NTNN/Dân Việt tổ chức, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận sâu hơn về vấn đề này.

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1: Khát vọng phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại giữa thách thức hội nhập
Tin tức

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1: Khát vọng phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại giữa thách thức hội nhập

Tin tức

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 mở ra tầm nhìn phát triển mới, xác định mục tiêu đến 2030, khát vọng đưa Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Thái tử Johor (Malaysia), Tunku Ismail Sultan Ibrahim: “1 thế lực nào đó muốn cản trở sự trỗi dậy của bóng đá Malaysia'
Thể thao

Thái tử Johor (Malaysia), Tunku Ismail Sultan Ibrahim: “1 thế lực nào đó muốn cản trở sự trỗi dậy của bóng đá Malaysia"

Thể thao

Cuộc khủng hoảng bóng đá Malaysia tiếp tục nóng lên khi Thái tử Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, người khởi xướng và thúc đẩy chiến lược sử dụng cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển quốc gia, đã chính thức lên tiếng về án phạt gây chấn động từ FIFA.

Viettel: Không chủ quan với mọi biến động của bão Bualoi
Tin tức

Viettel: Không chủ quan với mọi biến động của bão Bualoi

Tin tức

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2025 – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn hạ tầng viễn thông tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi (bão số 10) và hoàn lưu bão.

'Chạy vì trái tim 2025” quyên góp hơn 7 tỷ đồng, trao thêm hy vọng cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh
Chuyển động Sài Gòn

"Chạy vì trái tim 2025” quyên góp hơn 7 tỷ đồng, trao thêm hy vọng cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh

Chuyển động Sài Gòn

Sáng nay, 28/9, hơn 6.000 người đã cùng hòa nhịp trong chương trình "Chạy vì trái tim 2025" tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM. Sự kiện quyên góp được hơn 7 tỷ đồng, góp phần nâng tổng số quỹ hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lên hơn 53 tỷ đồng sau hơn một thập kỷ duy trì.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân

Tin tức

Nhân dịp chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2025 -2030), Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết "Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân". Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư.

Xu hướng học tiếng Anh kết hợp ứng dụng công nghệ AI
Giáo Dục

Xu hướng học tiếng Anh kết hợp ứng dụng công nghệ AI

Giáo Dục

Thị trường giáo dục Việt Nam những năm gần đây chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều mô hình mới khi kết hợp công nghệ, giáo trình quốc tế và kèm cặp sát sao của giáo viên cùng ứng dụng AI học tập cá nhân hóa.

'Vùng chết' - Forbes đưa tin về chiến thuật mới của Lực lượng vũ trang Nga
Thế giới

'Vùng chết' - Forbes đưa tin về chiến thuật mới của Lực lượng vũ trang Nga

Thế giới

Tạp chí Forbes đưa tin, lực lượng vũ trang Nga đang sử dụng máy bay không người lái cải tiến để triển khai chiến thuật mới chống lại quân Ukraine, tạp chí Forbes đưa tin .

Siêu bão Bualoi chặn đường vào đất liền, bác sĩ đặc khu Lý Sơn nỗ lực cứu thành công thai phụ doạ sinh non
Xã hội

Siêu bão Bualoi chặn đường vào đất liền, bác sĩ đặc khu Lý Sơn nỗ lực cứu thành công thai phụ doạ sinh non

Xã hội

Do ảnh hưởng, siêu bão Bualoi đã gây sóng lớn “cắt” đường vào đất liền, các bác sĩ Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã nỗ lực và cấp cứu thành công, trường hợp thai phụ có dấu hiệu doạ sinh non.

Làn sóng phát hành trái phiếu bất động sản trỗi dậy, tăng hơn 200% cùng kỳ
Nhà đất

Làn sóng phát hành trái phiếu bất động sản trỗi dậy, tăng hơn 200% cùng kỳ

Nhà đất

Tháng 8, trái phiếu bất động sản ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 22.100 tỷ đồng phát hành, chiếm 36,2% toàn thị trường.

6 án phạt cực nặng từ FIFA chờ đón ĐT Malaysia
Thể thao

6 án phạt cực nặng từ FIFA chờ đón ĐT Malaysia

Thể thao

Theo quy định của AFC, chỉ cần sử dụng một cầu thủ trái phép, đội tuyển đã có thể bị xử thua 0-3. Vì vậy, không loại trừ khả năng kết quả trận ĐT Malaysia – ĐT Việt Nam sẽ bị đảo ngược. Nhưng hệ lụy có thể không dừng ở đó. Nếu việc gian lận nhập tịch được xác nhận là có hệ thống, FAM có thể phải đối mặt với hàng loạt án phạt nặng từ FIFA.

Thu hồi đất nông nghiệp 2025: Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường như thế nào?
Bạn đọc

Thu hồi đất nông nghiệp 2025: Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường như thế nào?

Bạn đọc

Khi thu hồi đất nông nghiệp, người sử dụng đất được bồi thường bằng tiền tối đa 5 lần giá đất cùng loại theo bảng giá của địa phương. Theo luật sư, hộ gia đình, cá nhân có thể nhận bồi thường bằng nhà ở, tiền mặt hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác so với đất nông nghiệp bị thu hồi.

Lắng nghe nông dân nói: Xuất khẩu nông sản trước thách thức từ thuế quan và hàng rào kỹ thuật
Kinh tế

Lắng nghe nông dân nói: Xuất khẩu nông sản trước thách thức từ thuế quan và hàng rào kỹ thuật

Kinh tế

Hội nhập toàn cầu đã mở ra những cánh cửa rộng lớn cho ngành xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, những xung đột chính trị giữa các nước kéo dài, khó khăn kinh tế, lạm phát tăng cao… khiến nhiều quốc gia đưa thêm các quy định siết chặt nhập khẩu, dựng hàng rào phi thuế quan khắt khe.

Có gì đặc biệt trên đỉnh núi cao thứ 7 Việt Nam mà chỉ bước vào tháng 9 - 10 mới được chứng kiến?
Xã hội

Có gì đặc biệt trên đỉnh núi cao thứ 7 Việt Nam mà chỉ bước vào tháng 9 - 10 mới được chứng kiến?

Xã hội

Săn mây và chinh phục đỉnh núi cao thứ 7 Việt Nam, du khách bất ngờ "lạc" giữa loài hoa hiếm chỉ nở một lần trong năm.

54 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Tin tức

54 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tin tức

Trong phiên làm việc sáng nay (28/9), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI đã bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết quả, 54 đồng chí đã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, thể hiện sự tín nhiệm và thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Tỷ phú Cà Mau 'rủ rê chòm xóm' nuôi tôm trải bạt làm giàu, lời 10 tỷ/năm, được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Tỷ phú Cà Mau "rủ rê chòm xóm" nuôi tôm trải bạt làm giàu, lời 10 tỷ/năm, được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Tỷ phú Cà Mau chúng tôi muốn nhắc tới là ông Nguyễn Chí Linh, ngụ ấp Bờ Cảng, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau (địa phận huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu trước sáp nhập). Ông Chí Linh đã thành công với nghề nuôi tôm, đặc biệt là nuôi tôm công nghệ cao, lời 10 tỷ năm, được bình chọn là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

Thông tuyến đường vào thôn tại xã miền núi Đà Nẵng sau sạt lở, 46 hộ dân an toàn
Tin tức

Thông tuyến đường vào thôn tại xã miền núi Đà Nẵng sau sạt lở, 46 hộ dân an toàn

Tin tức

Tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn Z’Lao, xã Tây Giang (Đà Nẵng) bị sạt lở hơn 15m taluy dương do mưa lớn nhưng đã được khắc phục ngay trong ngày, bảo đảm đi lại bình thường cho 46 hộ dân.

Cuộc sống hôn nhân 4 năm của thiếu gia Phan Thành
Văn hóa - Giải trí

Cuộc sống hôn nhân 4 năm của thiếu gia Phan Thành

Văn hóa - Giải trí

Sau bốn năm cưới kín tiếng, bà xã thiếu gia Phan Thành - Primmy Trương - chia sẻ khoảnh khắc thân mật hiếm hoi của gia đình 4 người lên mạng xã hội.

Mỹ nhân nào khiến Lý Thế Dân quyết định đại khai sát giới?
Đông Tây - Kim Cổ

Mỹ nhân nào khiến Lý Thế Dân quyết định đại khai sát giới?

Đông Tây - Kim Cổ

Là một minh quân, thế nhưng vết nhơ giết em trai để lấy em dâu khiến Đường Thái Tông Lý Thế Dân vẫn bị hậu thế chê bai mỗi khi nhắc đến.

Khen thưởng 3 người hùng cứu 7 thuyền viên gặp nạn ở Quảng Trị do bão số 10
Tin tức

Khen thưởng 3 người hùng cứu 7 thuyền viên gặp nạn ở Quảng Trị do bão số 10

Tin tức

3 người hùng cứu 7 thuyền viên gặp nạn ở Quảng Trị vừa được khen thưởng. Họ là những tấm gương sáng khiến nhiều người khâm phục.

Tin đọc nhiều

1

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

2

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

3

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

4

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

5

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn