Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn chỉ hoạt động một nửa công suất

Theo báo cáo của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, do khó khăn về tài chính nên Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã phải cắt giảm công suất sản xuất trong thời gian vừa qua. Hiện nhà máy chạy ở mức 55-60% công suất.

Do đó, việc giao hàng cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước trong tháng 2 bị giảm so với kế hoạch bình quân giao hàng theo tháng khoảng 43%. Dự kiến tháng 3 cung cấp khoảng 80% so với kế hoạch theo tháng.

Hiện, nhà máy báo cáo sẽ sản xuất 100% công suất từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 5 nhưng chưa có kế hoạch giao hàng cho các thương nhân đầu mối kinh doanh vào tháng 4 và tháng 5, đặc biệt sau tháng 5 chưa rõ về khả năng duy trì sản xuất.

Năm 2021 Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sản xuất 6,7 triệu m3 xăng dầu, chiếm 34% sản lượng xăng dầu tiêu thụ cả nước.

Do nguồn cung xăng dầu trong nước thời gian vừa qua giảm nên trong tháng 2, Nhà máy lọc dầu Bình Sơn đã nâng công suất lên 105%.

Tuy nhiên, mức tăng thêm 5% chưa đủ bù đắp lượng thiếu hụt do Nhà máy Nghi Sơn giảm công suất. Năm 2021 Nhà máy lọc dầu Bình Sơn sản xuất 7,2 triệu m3 xăng dầu, chiếm 35,7% sản lượng xăng dầu tiêu thụ cả nước.

Trước đó, chiều ngày 28/1, trả lời câu hỏi của báo chí bên lề cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 1 về việc sụt giảm công suất của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trách nhiệm của doanh nghiệp là đảm bảo cung cấp sản lượng xăng dầu theo đúng hợp đồng đã ký kết và theo quy định tại Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hiện cung ứng khoảng 30-35% thị phần xăng dầu tại Việt Nam, vậy nên chỉ cần có sự thay đổi trong hoạt động của nhà máy này thì chắc chắn có tác động nhất định đến một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, vấn đề khó khăn là ở nội tại doanh nghiệp, tuy nhiên trách nhiệm của Lọc hóa dầu Nghi Sơn là phải đảm bảo cung cấp đủ sản lượng mặt hàng xăng dầu thành phẩm cho các đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Chỉ trong vài năm vận hành, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn lỗ đến hàng tỷ USD, trái ngược với bức tranh kinh doanh của những đơn vị cùng ngành.

Theo số liệu thu thập được, trong năm 2019 Nghi Sơn lỗ sau thuế khoảng 22.600 tỷ đồng (tức 970 triệu USD), tổng khoản lỗ từ năm 2016 đến 2019 lên tới hơn 36.000 tỷ đồng, tức hơn 1,5 tỷ USD.