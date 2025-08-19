Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá chính thức vận hành, thêm hy vọng "hồi sinh" cho sông Tô Lịch

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội vừa tổ chức lễ khánh thành Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá tại phường Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, ngày 19/8. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông dự và phát biểu chỉ đạo.



Đây là một trong 250 công trình tiêu biểu trên cả nước đồng loạt khánh thành, khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc “hồi sinh” dòng sông Tô Lịch cùng nhiều con sông nội đô đang bị ô nhiễm nặng nề.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại buổi lễ.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội làm chủ đầu tư, với sự hỗ trợ vốn ODA từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).



Hạng mục nhà máy có công suất 270.000 m³/ngày đêm, do Liên danh Công ty JFE – TSK (Nhật Bản) thi công, tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng. Hạng mục tuyến ống thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch dài hơn 21 km, áp dụng công nghệ khoan kích ngầm hiện đại của Nhật Bản, do Công ty TEKKEN đảm nhiệm, vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.



Công trình đã hoàn thành từ tháng 3/2025, hiện đang thu gom và xử lý nước thải tại khu vực sông Tô Lịch. Đây là nhà máy đầu tiên ở Hà Nội áp dụng công nghệ khoan kích ống ngầm lần đầu tiên áp dụng và không sử dụng trạm bơm chuyển bậc, giúp nước chảy tự nhiên về nhà máy, tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành, bảo trì. Đồng thời, các tuyến ống đều phủ lớp chống ăn mòn tiên tiến, tăng độ bền cho công trình.

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đời sống người dân Thủ đô và tạo tiền đề để khôi phục hệ sinh thái sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét.



Ông Đông đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, các nhà thầu, kỹ sư, công nhân đã vượt qua khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19, để hoàn thành công trình quy mô lớn, hiện đại.



Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đây là dự án có quy mô lớn, được đầu tư bài bản, từ hệ thống thu gom đến quy trình xử lý và tái sử dụng nước sau xử lý, tạo tiền đề nhân rộng cho các dự án xử lý nước thải trên địa bàn TP



“Công trình hoàn thành là minh chứng cho tình hữu nghị hơn 50 năm giữa Việt Nam và Nhật Bản, là món quà có ý nghĩa to lớn dành tặng Nhân dân Thủ đô Hà Nội nhân dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khánh thành nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, một trong bốn gói thầu thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá TP Hà Nội, được xây dựng với công suất 270.000 m3 /ngày đêm, sử dụng công nghệ xử lý bùn hoạt tính truyền thống loại hiếm khí và hiếu khí (kiểu AO).



Ba gói thầu còn lại đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, cống bao và hệ thống đấu nối dọc theo sông Tô Lịch, sông Lừ và khu đô thị mới Hà Đông về nhà máy xử lý nước thải với tổng chiều dài khoảng 43km, trong đó có 24km được thi công bằng công nghệ khoan kích ngầm của Nhật Bản. Toàn bộ hệ thống xử lý nước thải được xây dựng trên phạm vi lưu vực khoảng 4.874 ha, với dân số khoảng hơn 1 triệu người.

Toàn cảnh Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Với tổng công suất lên đến 270.000 m3 /ngày đêm, Dự án Xử lý nước thải Yên Xá có phạm vi thu gom nước thải rất lớn, gần bằng tổng công suất của cả 7 trạm/nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung trên địa bàn Hà Nội đã được đầu tư và vận hành chính thức.



Do đó, Dự án có vai trò quyết định trong việc thực hiện mục tiêu thu gom và xử lý 50-55% nước thải đô thị theo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025”. JICA đã có bề dày kinh nghiệm hỗ trợ TP Hà Nội cải thiện hệ thống thoát nước từ năm 1995 thông qua hai giai đoạn của “Dự án Thoát nước cải thiện môi trường TP Hà Nội”.