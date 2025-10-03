Nhà ở xã hội không đồng nghĩa với chất lượng thấp giá rẻ

Ngày 3/10, Hội Kiến trúc sư TP.HCM tổ chức tọa đàm và phát động cuộc thi "Ý tưởng thiết kế mẫu nhà ở xã hội - hướng tới giải pháp bền vững".

Ông Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội kiến trúc sư TP.HCM, cho biết cuộc thi nhằm hiện thực hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát động cuộc thi thiết kế kiến trúc nhà ở xã hội toàn quốc, tìm thiết kế điển hình có thể áp dụng tại cá khu đô thị, khu có đông công nhân.

Ông Nguyễn Trường Lưu - Chủ tịch Hội kiến trúc sư TP.HCM phát biểu tại tọa đàm

Tại chương trình, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, kiến trúc sư, doanh nghiệp đã đóp góp ý kiến cho cuộc thi để bảo đảm đạt mục tiêu đề ra, phù hợp với địa bàn, đối tượng, đặc biệt hiến kế nhiều giải pháp để góp phần giảm giá thành nhà ở xã hội.

Ông Trần Sĩ Nam - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết việc chọn được mẫu nhà điển hình để áp dụng cho các khu vực, địa bàn sẽ góp phần giảm kinh phí đầu tư, rút ngắn thời gian hoàn thành dự án. Theo ông, thiết kế nhà ở xã hội cần quan tâm đến không gian dùng chung, tăng giá trị dùng chung, thậm chí cần nghĩ đến việc bố trí không gian để cơ quan chức năng, đơn vị có thể đến hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục mà khỏi cần lên xã, phường.

Theo ông Nam, các nhà đầu tư cần nhận thức nhà ở xã hội không đồng nghĩa với chất lượng thấp giá rẻ. Chúng ta cần hướng tới những tiện ích sinh hoạt chung cộng đồng, các khu vực thương mại dịch vụ cho thuê để giảm chi phí xây dựng, hướng đến đối tượng người mua từ 35 tuổi trở xuống, là những công dân số.

Ông Nam cho biết năm 2025 trên địa bàn thành phố có 2 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, đưa vào sử dụng với quy mô 1.554 căn hộ. Ngoài ra, có 11 dự án nhà ở xã hội đang thi công với quy mô hơn 11.600 căn hộ; 6 dự án chuẩn bị thi công với 5.263 căn. Sắp tới sẽ có 17 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 13.959 căn.

"Mục tiêu tới cuối năm là khởi công, động thổ 20 dự án với quy mô 23.460 căn hộ. Đây là số lượng lớn. Bên cạnh đó, với số dự án được phê duyệt, năm 2026 thành phố sẽ tăng tốc nhà ở xã hội" – ông Trần Sĩ Nam nhấn mạnh.

Ông Trần Sĩ Nam - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

Phó Giám đốc Sở Xây dựng cũng thông tin thêm, hiện có 11 khu đất với quy mô 4.245 căn hộ phục vụ lực lượng công an, quân đội, trong đó ngành công an có 6 khu đất với quy mô 3.355 căn.

Nhìn lại giai đoạn 2021-2024, ông Trần Sĩ Nam cho rằng kết quả phát triển nhà ở xã hội của thành phố thấp, do nhiều nguyên nhân. Sắp tới, với nhiều cơ chế, chính sách, kỳ vọng thành phố sẽ thực hiện đạt và vượt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội (đến năm 2030 đạt 199.400 căn).

Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết dự kiến cuối năm sẽ ban hành quy hoạch các vị trí khu đất phát triển nhà ở. Cùng với đó, Chính phủ sẽ ban hành quy định thành lập quỹ phát triển nhà ở, với mục tiêu chính là xây dựng nhà ở xã hội.

Nói về cuộc thi thiết kế mẫu nhà ở xã hội, ông Trần Sĩ Nam cho rằng việc này sớm cụ thể hóa tinh thần của Chính phủ là khi có mẫu nhà phù hợp với từng khu vực, địa bàn thì Bộ Xây dựng sẽ thống nhất áp dụng, bỏ qua bước thiết kết.

"Tinh thần là chọn mẫu điển hình, hài hòa sử dụng luôn. Bộ Xây dựng thống nhất áp dụng mẫu, bỏ qua bước thiết kế. Việc này giúp tiết kiệm được một số chi phí và góp phần rút ngắn thời gian thực hiện dự án" - Phó Giám đốc Sở Xây dựng nói.

Ngoài ra, cùng với một số cơ chế thông thoáng hơn sắp tới, thời gian thực hiện dự án nhà ở xã hội sẽ nhanh hơn nhờ rút ngắn thời gian thực hiện quy trình thủ tục; chỉ định nhà đầu tư...