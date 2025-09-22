Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Chuyển động Sài Gòn
Thứ hai, ngày 22/09/2025 15:52 GMT+7

Dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM… ì ạch, có phần do chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại

+ aA -
Hoàng Hưng Thứ hai, ngày 22/09/2025 15:52 GMT+7
Các dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM rất ì ạch, chậm triển khai. Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết nguyên nhân một phần do các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 22/9, trả lời chất vấn của báo chí xung quanh việc triển khai các dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM quá chậm chạp, ông Đỗ Diệp Gia Hợp – đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thừa nhận, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án nhà ở xã hội rất khó khăn, tiến độ thực hiện dự án rất chậm, thậm chí không thực hiện được.

"Đối với dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất trên 10ha, tuy đã xác định quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội, nhưng chủ đầu tư dự án chậm triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nên chưa triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội", ông Hợp cho biết.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp - đại diện Sở Xây dựng TP.HCM - trả lời báo chí về các dự án nhà ở xã hội chậm triển khai. Ảnh: Hoàng Hưng

Theo ông Hợp, ở khía cạnh khác, chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại cũng chậm bàn giao quỹ đất 20% tại dự án cho Nhà nước để triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, hoặc chính chủ đầu tư chậm triển khai dự án nhà ở xã hội trên phần đất 20% theo quy định.

Trong khi đó, các doanh nghiệp bất động sản lại cho rằng chính sách cho dự án nhà ở xã hội còn quá nhiều bất cập, vướng mắc, khiến doanh nghiệp không mặn mà đầu tư.

Ông Lê Văn Minh - Tập đoàn Đại Phúc cho biết: "Các bước thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội còn phức tạp. Ngoài thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chấp thuận đầu tư, tính tiền sử dụng đất, ký quỹ như nhà ở thương mại,... các dự án nhà ở xã hội phải thực hiện thẩm định giá bán nhà ở xã hội, xác nhận đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội… Chính vì vậy, các nhà đầu tư chưa tham gia nhiều để phát triển nhà ở xã hội".

Tại dự án nhà ở xã hội E-Home ở khu vực Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, nguồn vốn dài hạn để hỗ trợ các chủ đầu tư vay thực hiện dự án nhà ở xã hội, các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội vay vốn mua nhà… chưa nhiều. Chính điều này khiến cho các dự án nhà ở xã hội không hấp dẫn các doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư.

"Nhà ở xã hội để bán cho người có thu nhập thấp. Thế nhưng, chính sách cho vay thông qua Quỹ Phát triển nhà ở có mức vay quá thấp (tối đa 900 triệu đồng/hộ, lãi suất 3,2%/năm) so với giá trị căn nhà; đối tượng được vay còn hạn chế… Các lý do này làm cho dự án án nhà ở xã hội bao năm nay không khởi sắc", ông Lê Văn Minh nói thêm.

Đầu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho TP.HCM đến năm 2030 là 199.400 căn. Trong đó, khu vực TP.HCM 100.000 căn; khu vực Bình Dương 86.900 căn và khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu 12.500 căn.

Đối chiếu với những con số trước khi sáp nhập cho thấy, việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội hết sức khiêm tốn.

Cụ thể: Từ đầu năm 2021 đến nay, TP.HCM đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng vỏn vẹn 6.657 căn nhà ở xã hội. Trong đó, khu vực TP.HCM là 3.417 căn (6 dự án); khu vực Bình Dương là 2.927 căn (8 dự án) và khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu là 313 căn (2 dự án).

Nhu cầu nhà ở cho đối tượng người có thu nhập thấp là rất lớn. Ảnh: H.H

Ngoài ra, TP.HCM cũng đang triển khai các dự án nhà ở xã hội khác trên địa bàn như: 11 dự án đang thi công xây dựng (11.654 căn); 6 dự án đã có Giấy phép xây dựng chuẩn bị triển khai thi công (5263 căn) và 26 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô 24.674 căn.

Hiện nay, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM hỗ trợ toàn bộ lãi suất đối với dự án nhà ở xã hội, khi cho vay. Mức vốn vay tối đa của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất là 200 tỷ đồng/dự án. Mặt khác, ngân hàng cũng hỗ trợ chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội được vay với lãi suất thấp hơn từ 1,5 – 2% so với lãi suất cho vay trung – dài hạn.

Cùng với đó, Chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, sẽ tạo điều kiện cho các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới thoát khỏi tình trạng ì ạch.


Tham khảo thêm

Địa ốc Hoàng Quân sắp có dự án nhà ở xã hội gần 670 tỷ đồng tại Cà Mau

Địa ốc Hoàng Quân sắp có dự án nhà ở xã hội gần 670 tỷ đồng tại Cà Mau

TP.HCM hỗ trợ cán bộ vay vốn mua nhà ở xã hội sau sắp xếp bộ máy

TP.HCM hỗ trợ cán bộ vay vốn mua nhà ở xã hội sau sắp xếp bộ máy

TP.HCM: Cán bộ có nhà ở cách xa địa điểm làm việc trên 14km được hỗ trợ nhà ở xã hội

TP.HCM: Cán bộ có nhà ở cách xa địa điểm làm việc trên 14km được hỗ trợ nhà ở xã hội

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton, cảnh sát phong toả một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ

Người dân tại khu vực đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM, bàng hoàng khi phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ lại trong thùng carton. Vụ việc được phát hiện tại một con hẻm không số, nằm bên hông siêu thị Co.opmart, sáng 25/9.

Hơn 1.600 xe vi phạm ở TP.HCM sắp bán phế liệu thông qua đấu giá

Chuyển động Sài Gòn
Hơn 1.600 xe vi phạm ở TP.HCM sắp bán phế liệu thông qua đấu giá

Hỗ trợ chủ đầu tư, thúc tiến độ cải tạo loạt chung cư xuống cấp tại TP.HCM

Kinh doanh
Hỗ trợ chủ đầu tư, thúc tiến độ cải tạo loạt chung cư xuống cấp tại TP.HCM

TP.HCM tăng tốc phát triển nhà ở thương mại, bổ sung nguồn cung thị trường

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM tăng tốc phát triển nhà ở thương mại, bổ sung nguồn cung thị trường

Ban Giao thông TP.HCM kiến nghị gỡ vướng để di dời hạ tầng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Chuyển động Sài Gòn
Ban Giao thông TP.HCM kiến nghị gỡ vướng để di dời hạ tầng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Đọc thêm

Ngoại binh Hà Nội FC trưởng thành từ lò đào tạo Corinthians là ai?
Thể thao

Ngoại binh Hà Nội FC trưởng thành từ lò đào tạo Corinthians là ai?

Thể thao

Luiz Fernando là tiền vệ cánh người Brazil vừa gia nhập Hà Nội FC trước thềm V.League 2025/2026.

Nguồn vốn chính sách – “Bà đỡ” giúp nông dân vùng cao Lào Cai thoát nghèo bền vững
Media

Nguồn vốn chính sách – “Bà đỡ” giúp nông dân vùng cao Lào Cai thoát nghèo bền vững

Media

Nhờ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân vùng cao Lào Cai đã đầu tư phát triển sản xuất, hình thành mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước thoát nghèo. Những đồng vốn thiết thực đang tạo nên động lực mới cho công cuộc giảm nghèo bền vững.

36/193 quốc gia ủng hộ Ukraine trong cuộc bỏ phiếu quan trọng của Liên Hợp Quốc
Điểm nóng

36/193 quốc gia ủng hộ Ukraine trong cuộc bỏ phiếu quan trọng của Liên Hợp Quốc

Điểm nóng

Một tuyên bố chung của Ukraine và EU lên án Nga chỉ nhận được sự ủng hộ của 36 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Đáng chú ý là Mỹ đã bỏ phiếu trắng.

Trở thành thí sinh đầu tiên được vào thẳng top 20 Mr International 2025, Đoàn Công Vinh tung bộ ảnh 6 múi cuồn cuộn
Văn hóa - Giải trí

Trở thành thí sinh đầu tiên được vào thẳng top 20 Mr International 2025, Đoàn Công Vinh tung bộ ảnh 6 múi cuồn cuộn

Văn hóa - Giải trí

Trước giờ Chung kết Mr International 2025, Đoàn Công Vinh tung bộ ảnh mới khoe cơ bụng 6 múi cực kỳ quyến rũ sau chiếc vest đen cá tính.

Điều chỉnh số lượng Hội thẩm để phù hợp với cơ cấu TAND hai cấp mới
Tin tức

Điều chỉnh số lượng Hội thẩm để phù hợp với cơ cấu TAND hai cấp mới

Tin tức

Chiều 25/9, với 100% đại biểu có mặt tán thành,Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua Nghị quyết của UBTVQH ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm. Quy chế mới được ban hành nhằm khắc phục những bất cập, thống nhất hoạt động của các Đoàn Hội thẩm, phù hợp với mô hình tổ chức Tòa án nhân dân hai cấp mới.

Khởi công tổ hợp y tế tư nhân quy mô lớn bậc nhất Việt Nam phía Nam Hà Nội
Giao thông - Xây dựng

Khởi công tổ hợp y tế tư nhân quy mô lớn bậc nhất Việt Nam phía Nam Hà Nội

Giao thông - Xây dựng

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ ấn tượng trước tầm nhìn của Bệnh viện Quốc tế AEGIS, một tổ hợp y tế quy mô 1.000 giường bệnh.

Huỳnh Anh Tuấn tái xuất, tự nấu món đặc biệt đầu tiên sau đột quỵ
Văn hóa - Giải trí

Huỳnh Anh Tuấn tái xuất, tự nấu món đặc biệt đầu tiên sau đột quỵ

Văn hóa - Giải trí

Huỳnh Anh Tuấn tái xuất tự tay chế biến món ăn đặc biệt đầu tiên sau thời gian dưỡng bệnh vì đột quỵ, khiến fan hâm mộ xúc động.

Nữ quan tham Trung Quốc nhận án tù, từng có quan hệ với hàng tá trai đẹp
Xã hội

Nữ quan tham Trung Quốc nhận án tù, từng có quan hệ với hàng tá trai đẹp

Xã hội

Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Lũng Nam (tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) đã tuyên phạt Ngô Lệ Hoa 14 năm tù và khoản tiền phạt 1 triệu nhân dân tệ.

Đà Nẵng: 14km đường ĐH8 dang dở nhiều năm, nguy cơ với người tham gia giao thông
Bạn đọc

Đà Nẵng: 14km đường ĐH8 dang dở nhiều năm, nguy cơ với người tham gia giao thông

Bạn đọc

Tuyến đường ĐH8 dài hơn 14km tại xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng nhiều năm dang dở, xuống cấp nghiêm trọng với ổ gà, sạt lở, đất đá vùi lấp mặt đường, khiến hàng trăm hộ dân tái định cư sau thủy điện Sông Tranh 2, trong đó có học sinh và giáo viên, phải đối mặt hiểm nguy mỗi ngày.

Cảnh báo chiêu thức dụ dỗ người già mua hàng điện tử với giá cao
Tin tức

Cảnh báo chiêu thức dụ dỗ người già mua hàng điện tử với giá cao

Tin tức

Giữa trưa, khi người phụ nữ lớn tuổi ở nhà một mình, đối tượng đã tiếp cận, dụ dỗ mua hàng điện tử với giá cao.

Giá xăng dầu hôm nay 25/9: Trong nước chốt xăng RON 95 giảm rất mạnh, dầu tăng đồng loạt
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 25/9: Trong nước chốt xăng RON 95 giảm rất mạnh, dầu tăng đồng loạt

Kinh tế

Giá xăng đồng loạt giảm mạnh, trong khi đó dầu thành phẩm các loại tăng nhẹ trên 60 đồng/ lít.

Thủ khoa đầu vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM: 'Danh hiệu thủ khoa không phải đích đến'
Chuyển động Sài Gòn

Thủ khoa đầu vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM: "Danh hiệu thủ khoa không phải đích đến"

Chuyển động Sài Gòn

Đại diện cho hàng nghìn sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM (USSH TP.HCM) trong ngày lễ chào tân sinh viên, Nguyễn Hiếu Nhân - thủ khoa đầu vào của trường chia sẻ: "Danh hiệu thủ khoa không phải đích đến, mà là lời nhắc nhở về sự phấn đấu, khiềm nhường và kiên trì".

Cú hích chiến lược đưa Khánh Hòa thành trung tâm đô thị biển quốc tế
Nhà đất

Cú hích chiến lược đưa Khánh Hòa thành trung tâm đô thị biển quốc tế

Nhà đất

Khánh Hòa sau sáp nhập tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ đầu tư. Những chủ trương mới từ Trung ương, những chính sách đột phá, cơ chế đặc thù – tất cả như mở ra chân trời mới để vùng đất này đón thêm “đại bàng” và các siêu dự án xứng tầm, tạo cú hích đưa Khánh Hòa thành trung tâm đô thị biển quốc tế.

Nông thôn Tây Bắc: Điện Biên thêm 6 tuyến đường mang tên danh nhân, văn nghệ sĩ, anh hùng liệt sĩ
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Điện Biên thêm 6 tuyến đường mang tên danh nhân, văn nghệ sĩ, anh hùng liệt sĩ

Điện Biên Hôm Nay

Sáng ngày 25/9, tỉnh Điện Biên trang trọng tổ chức Lễ Công bố, gắn biển tên 6 tuyến đường được mang tên các danh nhân, văn nghệ sĩ, anh hùng liệt sĩ trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh.

Vị đại khoa nước Việt nào là tác giả cuốn địa chí đầu tiên ghi chép về vùng đất Thuận – Quảng?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị đại khoa nước Việt nào là tác giả cuốn địa chí đầu tiên ghi chép về vùng đất Thuận – Quảng?

Đông Tây - Kim Cổ

Không chỉ là đại khoa, Dương Văn An còn là tác giả của Ô châu cận lục - cuốn địa chí đầu tiên ghi chép toàn diện về vùng đất Thuận – Quảng.

Tin bão mới nhất: Bão BUALOI tối mai vào biển Đông, có khả năng mạnh thêm, tin cuối cùng về cơn bão số 9
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão BUALOI tối mai vào biển Đông, có khả năng mạnh thêm, tin cuối cùng về cơn bão số 9

Nhà nông

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão BUALOI tối mai vào biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025. Bản tin cũng cập nhật tin cuối cùng về cơn bão số 9 - bão Ragasa.

Bà von der Leyen không loại trừ việc bắn hạ máy bay Nga xâm phạm bầu trời NATO
Thế giới

Bà von der Leyen không loại trừ việc bắn hạ máy bay Nga xâm phạm bầu trời NATO

Thế giới

CNN dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng bà không loại trừ khả năng các máy bay Nga xâm nhập vào không phận các nước châu Âu có thể bị bắn hạ. Trong khi đó quan điểm của các nước NATO vẫn khác nhau

Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang tìm cách phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm
Nhà nông

Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang tìm cách phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm

Nhà nông

Sáng 25/9, tại Khách sạn May Plaza (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn gắn du lịch trải nghiệm ở các trang trại tổng hợp khu vực nông thôn”.

Hốt hoảng vì bị người phụ nữ 60 tuổi đeo bám, đòi cầu hôn
Xã hội

Hốt hoảng vì bị người phụ nữ 60 tuổi đeo bám, đòi cầu hôn

Xã hội

Một buổi chiều yên ả ở khu dân cư Khlong Charoen (tỉnh Udon Thani) đã trở nên náo loạn khi một phụ nữ 60 tuổi từ Bangkok kéo vali đến tận cửa nhà anh Ta, kiên quyết đòi cưới và sinh con với anh dù chưa từng gặp mặt.

Cựu sinh viên công nghệ lĩnh án 7 năm tù vì lấy cắp hơn 7.000 thông tin công dân
Pháp luật

Cựu sinh viên công nghệ lĩnh án 7 năm tù vì lấy cắp hơn 7.000 thông tin công dân

Pháp luật

Trần Quang Huy (21 tuổi, cựu sinh viên Công nghệ Thông tin), bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên 7 năm tù vì lấy cắp 7.278 thông tin công dân từ hệ thống dữ liệu quốc gia để cung cấp cho nhóm tin tặc nước ngoài.

Bí mật về “Cô gái tên lửa” trong tác phẩm đạt giải A “Những tấm gương bình dị mà cao quý”
Văn hóa - Giải trí

Bí mật về “Cô gái tên lửa” trong tác phẩm đạt giải A “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Văn hóa - Giải trí

Trung tá Lê Thị Hằng (sinh năm 1985, quê ở Bắc Ninh) với nick name “Cô gái tên lửa” là một trong 3 nhân vật trong tác phẩm xuất sắc đạt giải A giải thưởng cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16.

HLV Mai Đức Chung – Bông hoa rực rỡ trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Thể thao
Thể thao

HLV Mai Đức Chung – Bông hoa rực rỡ trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Thể thao

Thể thao

Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV, hình ảnh Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Mai Đức Chung nổi lên như một bông hoa rực rỡ, tiêu biểu cho tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ của những người làm thể thao.

Đà Nẵng sẽ là điểm đến đầu tư bất động sản hấp dẫn
Nhà đất

Đà Nẵng sẽ là điểm đến đầu tư bất động sản hấp dẫn

Nhà đất

Đà Nẵng đang bứt phá trở thành tâm điểm đầu tư bất động sản. Từ vị trí chiến lược, du lịch bùng nổ đến những dự án đẳng cấp như Capital Square, thành phố này hứa hẹn mang lại cơ hội vàng cho các nhà đầu tư nhạy bén.

Những huyền thoại bất tử bên dòng sông xanh Long Đại
Kinh tế

Những huyền thoại bất tử bên dòng sông xanh Long Đại

Kinh tế

Là địa điểm hứng chịu quả bom đầu tiên mà Quân đội Mỹ thả trong chiến dịch leo thang bắn phá miền Bắc giai đoạn 1965-1972, bến phà Long Đại từng được mệnh danh như “tọa độ máu” tuyến đầu của đường Trường Sơn huyền thoại.

Bí ẩn làng Aur: Không điện, không sóng nằm giữa đại ngàn Trường Sơn
Xã hội

Bí ẩn làng Aur: Không điện, không sóng nằm giữa đại ngàn Trường Sơn

Xã hội

Aur – ngôi làng nhỏ của đồng bào Cơ Tu với hơn 100 nhân khẩu, nằm cheo leo trên dãy núi cao hơn 1.000m thuộc xã A Vương, TP.Đà Nẵng (trước đây là huyện Tây Giang, Quảng Nam). Nơi đây gần như tách biệt hoàn toàn với cuộc sống hiện đại: không điện lưới, không chợ, không trạm y tế, không sóng điện thoại và cũng không có đường cho xe cộ ra vào.

Hoa hậu Hương Giang: Miss Universe 2025 chấp nhận phụ nữ chuyển giới tham gia không phải vì thiếu người
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Hương Giang: Miss Universe 2025 chấp nhận phụ nữ chuyển giới tham gia không phải vì thiếu người

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Hương Giang cho rằng khi Miss Universe đồng ý mở rộng tiêu chí, chấp nhận phụ nữ chuyển giới, phụ nữ có con và phụ nữ đã kết hôn tham gia, tổ chức này hướng tới sự bình đẳng và hy vọng cho cộng đồng.

Cà phê Khe Sanh cùng hàng loạt đặc sản Quảng Trị cập bến thị trường “siêu đô thị”
Kinh doanh

Cà phê Khe Sanh cùng hàng loạt đặc sản Quảng Trị cập bến thị trường “siêu đô thị”

Kinh doanh

Hàng trăm đặc sản Quảng Trị gồm thương hiệu cà phê Khe Sanh nổi tiếng và sản phẩm OCOP có nguồn gốc từ dược liệu như cà gai leo, chè vằng, an xoa, tràm năm gân… đang có mặt tại TP.HCM trong chương trình xúc tiến thương mại giữa 2 địa phương.

Suốt 12 năm qua, tôi sống khổ sở vì mẹ chồng, thế mà ngày bà ốm nặng, tôi lại gặp chuyện khó tin
Gia đình

Suốt 12 năm qua, tôi sống khổ sở vì mẹ chồng, thế mà ngày bà ốm nặng, tôi lại gặp chuyện khó tin

Gia đình

Chuyện này phải giấu kín cả chồng khiến tôi bứt rứt.

Hà Nội: Ca mắc sốt xuất huyết tăng, nhiều trường hợp biến chứng nguy kịch
Xã hội

Hà Nội: Ca mắc sốt xuất huyết tăng, nhiều trường hợp biến chứng nguy kịch

Xã hội

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) thời gian gần đây ghi nhận nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết diễn biến nặng, thậm chí nguy kịch do tiểu cầu giảm sâu.

The Economist báo động gấp gáp về Ukraine
Thế giới

The Economist báo động gấp gáp về Ukraine

Thế giới

Ukraine rõ ràng đang tồn tại, nhưng đang dần bị khoét rỗng và mất đi không gian để xoay xở. “Chúng ta có thể chiến đấu trong nhiều năm, nhưng lại dần mất đi vị thế”, một quan chức cấp cao nói - theo The Economist.

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc

2

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

3

Tin nóng 24/9: Nguyễn Đình Bắc bật khóc, nói về khoảnh khắc bị loại

Tin nóng 24/9: Nguyễn Đình Bắc bật khóc, nói về khoảnh khắc bị loại

4

Tin bão mới nhất: Bão số 9 vẫn đang rất mạnh, giật trên cấp 17, còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 650km

Tin bão mới nhất: Bão số 9 vẫn đang rất mạnh, giật trên cấp 17, còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 650km

5

Một người Đồng Tháp nuôi "con vật ăn bẩn" thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Một người Đồng Tháp nuôi 'con vật ăn bẩn' thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc