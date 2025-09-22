Ngày 22/9, trả lời chất vấn của báo chí xung quanh việc triển khai các dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM quá chậm chạp, ông Đỗ Diệp Gia Hợp – đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thừa nhận, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án nhà ở xã hội rất khó khăn, tiến độ thực hiện dự án rất chậm, thậm chí không thực hiện được.

"Đối với dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất trên 10ha, tuy đã xác định quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội, nhưng chủ đầu tư dự án chậm triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nên chưa triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội", ông Hợp cho biết.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp - đại diện Sở Xây dựng TP.HCM - trả lời báo chí về các dự án nhà ở xã hội chậm triển khai. Ảnh: Hoàng Hưng

Theo ông Hợp, ở khía cạnh khác, chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại cũng chậm bàn giao quỹ đất 20% tại dự án cho Nhà nước để triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, hoặc chính chủ đầu tư chậm triển khai dự án nhà ở xã hội trên phần đất 20% theo quy định.

Trong khi đó, các doanh nghiệp bất động sản lại cho rằng chính sách cho dự án nhà ở xã hội còn quá nhiều bất cập, vướng mắc, khiến doanh nghiệp không mặn mà đầu tư.

Ông Lê Văn Minh - Tập đoàn Đại Phúc cho biết: "Các bước thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội còn phức tạp. Ngoài thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chấp thuận đầu tư, tính tiền sử dụng đất, ký quỹ như nhà ở thương mại,... các dự án nhà ở xã hội phải thực hiện thẩm định giá bán nhà ở xã hội, xác nhận đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội… Chính vì vậy, các nhà đầu tư chưa tham gia nhiều để phát triển nhà ở xã hội".

Tại dự án nhà ở xã hội E-Home ở khu vực Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, nguồn vốn dài hạn để hỗ trợ các chủ đầu tư vay thực hiện dự án nhà ở xã hội, các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội vay vốn mua nhà… chưa nhiều. Chính điều này khiến cho các dự án nhà ở xã hội không hấp dẫn các doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư.

"Nhà ở xã hội để bán cho người có thu nhập thấp. Thế nhưng, chính sách cho vay thông qua Quỹ Phát triển nhà ở có mức vay quá thấp (tối đa 900 triệu đồng/hộ, lãi suất 3,2%/năm) so với giá trị căn nhà; đối tượng được vay còn hạn chế… Các lý do này làm cho dự án án nhà ở xã hội bao năm nay không khởi sắc", ông Lê Văn Minh nói thêm.

Đầu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho TP.HCM đến năm 2030 là 199.400 căn. Trong đó, khu vực TP.HCM 100.000 căn; khu vực Bình Dương 86.900 căn và khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu 12.500 căn.

Đối chiếu với những con số trước khi sáp nhập cho thấy, việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội hết sức khiêm tốn.

Cụ thể: Từ đầu năm 2021 đến nay, TP.HCM đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng vỏn vẹn 6.657 căn nhà ở xã hội. Trong đó, khu vực TP.HCM là 3.417 căn (6 dự án); khu vực Bình Dương là 2.927 căn (8 dự án) và khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu là 313 căn (2 dự án).

Nhu cầu nhà ở cho đối tượng người có thu nhập thấp là rất lớn. Ảnh: H.H

Ngoài ra, TP.HCM cũng đang triển khai các dự án nhà ở xã hội khác trên địa bàn như: 11 dự án đang thi công xây dựng (11.654 căn); 6 dự án đã có Giấy phép xây dựng chuẩn bị triển khai thi công (5263 căn) và 26 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô 24.674 căn.

Hiện nay, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM hỗ trợ toàn bộ lãi suất đối với dự án nhà ở xã hội, khi cho vay. Mức vốn vay tối đa của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất là 200 tỷ đồng/dự án. Mặt khác, ngân hàng cũng hỗ trợ chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội được vay với lãi suất thấp hơn từ 1,5 – 2% so với lãi suất cho vay trung – dài hạn.



Cùng với đó, Chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, sẽ tạo điều kiện cho các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới thoát khỏi tình trạng ì ạch.



