Nhà sử học Dương Trung Quốc: “Xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với bà Nguyễn Thị Bình lẽ ra nên làm sớm hơn”

“Bà Nguyễn Thị Bình rất xứng đáng được xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động"

Mới đây, Bộ Nội vụ thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về việc trình xét, tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2025.

Trao đổi với PV Dân Việt, nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, việc xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là rất xứng đáng.

“Bà Nguyễn Thị Bình đã có những đóng góp to lớn từ cả hơn nửa thế kỷ về trước. Ai cũng biết việc lấy kiến nhân dân là tốt, nhưng với bà Nguyễn Thị Bình, tôi cho rằng những dấu ấn sự nghiệp của bà quá rõ nét, là nhân vật lịch sử, việc này lẽ ra nên làm sớm sẽ tốt hơn”, ông Quốc nhấn mạnh.

Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Thẹo ông Quốc, dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Bình là tham dự lễ ký Hiệp định Paris năm 1973, sánh vai cùng những tên tuổi tầm cỡ như Lê Đức Thọ, Xuân Thủy, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Cơ Thạch… Khi được cử làm Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời và tham gia đàm phán tại Paris, bà Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khi tiếp xúc với dư luận phương Tây, bà Nguyễn Thị Bình thể hiện bản lĩnh của một nhà lãnh đạo, nói ra những điều khiến thế giới bất ngờ. Ở bà toát lên khí chất của một phụ nữ xinh đẹp, thông minh, bản lĩnh. Chính vì vậy, bà không chỉ được nhân dân Việt Nam tin yêu, mến mộ, mà còn khiến cộng đồng quốc tế ấn tượng, đặc biệt sau khi tham gia cuộc đàm phán kéo dài nhất lịch sử ngoại giao thế giới.

Bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài. Ảnh: En.baoquocte

“Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Một trong những điều quan trọng nhất của thi đua khen thưởng là kịp thời, đương nhiên phải chính xác, cổ vũ đúng lúc đúng chỗ, xem xét thận trọng cụ thể để người xứng đáng với danh vị đó. Việc vinh danh bà Nguyễn Thị Bình chỉ hưởng một phần, toàn xã hội hưởng nhiều phần. Từ những tấm gương ấy mọi người phấn khởi, cổ vũ cho những người trẻ muốn đóng góp nhiều tâm sức cho đất nước”, ông Quốc nhấn mạnh.

Nói về việc xét, tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên cho rằng, đây là một việc hoàn toàn xứng đáng.

Theo ông Niên, trước đây, khi xét công lao để trao danh hiệu Anh hùng cho những đồng chí chủ chốt tham gia ký kết Hiệp định Paris 1973, bà Nguyễn Thị Bình không muốn nhận, vì cho rằng phần thưởng này thuộc về nhân dân Việt Nam, thắng lợi trên bàn đàm phán là nhờ vào sự chiến đấu và hy sinh của quân, dân ta.

"Vì thế, việc phong tặng khi ấy được gác lại. Đến nay, phần lớn những tên tuổi lịch sử năm ấy đã qua đời, chỉ còn lại bà Nguyễn Thị Bình, nên việc xét tặng mới kéo dài đến bây giờ", ông Niên nói.

Dấu ấn đặc biệt của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Bà Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, quê ở Quảng Nam (nay là TP.Đà Nẵng).

Trong giai đoạn 1969-1976, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Nguyễn Thị Bình là một trong những biểu tượng tiêu biểu của ngoại giao cách mạng.

Bà Nguyễn Thị Bình tại Hội nghị Paris. Ảnh tư liệu: TTXVN

Theo đó, bà là Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris (1968-1973), đóng vai trò quyết định trong việc đưa đến Hiệp định Paris ngày 27/01/1973, kết thúc sự can thiệp quân sự của Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

Cuộc đàm phán bốn bên Paris là một cuộc đấu tranh quyết liệt trên mặt trận ngoại giao, đòi hỏi rất nhiều về bản lĩnh, vừa kiên quyết về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược, về trí tuệ và sáng tạo.

Không phải ngẫu nhiên mà bà Nguyễn Thị Bình được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử làm Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng Lâm thời tại Hội nghị Paris.

Cùng với ông Lê Đức Thọ, Cố vấn đặc biệt của Đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris, ông Xuân Thủy, một chính khách chính trị kiêm nhà thơ, nhà báo, có khả năng quy tụ được sự đồng tình của bạn bè và dư luận quốc tế, bà Nguyễn Thị Bình - đại diện cho phụ nữ miền Nam anh hùng, bất khuất, với trí thông minh, thái độ chân thành, mềm mỏng, cởi mở và thân thiện đã gây được sự chú ý, tranh thủ được thiện cảm của dư luận thế giới, đã tạo thành bộ ba thương lượng có đủ khả năng đưa cuộc đàm phán Paris đến thắng lợi.

Trong cuộc đàm phán gay go kéo dài, bà Bình cùng với Bộ trưởng Xuân Thủy nắm vững đường lối và phương châm của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, vận dụng sách lược ngoại giao lớn - "tuy hai mà một, tuy một mà hai", nắm vững thực tế tiền tuyến miền Nam, luôn đứng vững trên thế tiến công áp đảo đối phương về đạo lý và pháp lý, vững vàng, sắc sảo.

Trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao và Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời, đại diện cho nhân dân miền Nam chiến đấu, bà Nguyễn Thị Bình rất tích cực vận động chính giới, giới trí thức, báo chí Pháp và phương Tây ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam.

Bà Nguyễn Thị Bình đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ngoại giao Việt Nam như là người đầu tiên và duy nhất đến nay từng ký một hiệp định quốc tế với đại diện chính phủ Hoa Kỳ trong thời chiến.

Thành công của bà trong Hội nghị Paris là kết tinh của nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh: Kiên trì, nhân văn, bản lĩnh, trí tuệ và phù hợp với thời đại. Bà là tấm gương sáng về phụ nữ cách mạng trong đấu tranh quốc tế, lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ, trí tuệ, giàu lòng yêu nước.

>> Bà Tôn Nữ Thị Ninh: “Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình rất xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động”