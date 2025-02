Nhà thiết kế mang hình ảnh chiếc khăn rằn sang đất Thái với bộ sưu tập thời trang biển

Á hậu Quỳnh Anh trong trang phục biển và điểm nhấn là chiếc khăn rằng

Vào cuối tháng 12 vừa qua, trong khung cảnh tuyệt mỹ của bãi biển Nui Beach, Phuket – một trong những bãi biển đẹp nhất Thái Lan, nhà thiết kế Nguyễn Minh Triết đã gây ấn tượng với bộ sưu tập "Đằng Đông" tại show diễn The New Generation of Models.

Người mẫu Brianna Young

Các bộ trang phục lấy cảm hứng từ hình ảnh những người con gái sinh sống và làm việc ở vùng ven biển Việt Nam. Bộ sưu tập không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa mà còn hòa quyện hoàn hảo với nét hoang sơ và quyến rũ của bờ biển Phuket, tạo nên một màn trình diễn đầy cảm xúc.

Hoa hậu Châu Á Quốc tế - Amy Wang

"Đằng Đông" với sự góp mặt trình diễn của dàn người mẫu: Á hậu Quỳnh Anh, Hoa hậu Châu Á Quốc tế - Amy Wang, Phạm Ngọc Anh, Phạm Ngọc Bảo Phương, Cheryl Dương, Brianna Young.

Người mẫu Nguyễn Ngọc Bảo Hân

Các thiết kế có tông màu trắng chủ đạo, có đính kết ngọc trai tinh tế khiến người mẫu như những viên ngọc quý giữa bãi biển Nui Beach xanh mát, thơ mộng.

Người mẫu Phạm Nguyễn Bảo Minh

Kết hợp hình ảnh mang tính biểu trưng như chiếc khăn rằn cùng những chi tiết hiện đại, "Đằng Đông" đã quảng bá được những giá trị văn hóa qua góc nhìn của thời trang.

Người mẫu Phạm Ngọc Anh

Với quyết tâm lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam qua lăng kính thời trang đương đại, nhà thiết kế trẻ Nguyễn Minh Triết được kỳ vọng sẽ còn làm được nhiều hơn nữa trên hành trình theo đuổi đam mê thời trang.

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Triết