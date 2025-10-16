Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Du lịch
Thứ năm, ngày 16/10/2025 15:35 GMT+7

Nha Trang: Vùng đất tinh hoa hội tụ của du lịch Việt

+ aA -
M.M Thứ năm, ngày 16/10/2025 15:35 GMT+7
Giữa bản đồ du lịch Việt Nam rực rỡ sắc màu, Nha Trang luôn giữ cho mình một sắc xanh riêng biệt, vừa nồng nàn hương vị biển, vừa đậm dấu ấn văn hóa. Điểm đến này không chỉ sở hữu một trong 29 vịnh đẹp nhất hành tinh, mà còn là nơi hiếm hoi hội tụ đủ biển - sông - núi - đảo – đô thị - di sản văn hóa trong một tổng thể hài hòa hiếm gặp.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thành phố biển được quốc tế biết đến sớm nhất Việt Nam

Nha Trang được mệnh danh là hòn ngọc của biển Đông hay Viên ngọc xanh vì điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi. Bên cạnh đó nhờ vị trí đắc địa nên Nha Trang giao thương vô cùng thuận tiện, với đủ loại hình từ đường Không – Thủy – Bộ - Sắt, cũng là cửa ngõ Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Nha Trang - Điểm đến hội tụ đầy đủ biển, sông, núi, đảo, đô thị và di sản văn hóa.

Từ thập niên 1990, khi du lịch quốc tế bắt đầu phát triển tại Việt Nam, Nha Trang đã là điểm đến đầu tiên được khách nước ngoài biết đến. Nơi đây không chỉ thu hút khách du lịch bởi những bãi cát trắng mịn và làn nước xanh ngọc bích, mà còn bởi khí hậu ôn hòa quanh năm, với khoảng 300 ngày nắng và không có mùa đông.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, năm 2024, Khánh Hòa đón khoảng 4,8 triệu lượt khách quốc tế đến từ hàng chục quốc gia, chỉ xếp sau Hà Nội và TP.HCM. Trước dịch Covid-19, lượng khách Trung Quốc chiếm đến hơn 70% lượng khách quốc tế của tỉnh, khách Nga chiếm khoảng 10%... Những năm gần đây, Hàn Quốc trở thành thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch xứ Trầm Hương (đón hơn 2,4 triệu lượt, chiếm khoảng 50% lượng khách quốc tế năm 2024).

Hạ tầng hàng không hiện đại cũng là một điểm cộng lớn. Sân bay quốc tế Cam Ranh kết nối trực tiếp Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước CIS… giúp Nha Trang trở thành một trong ba điểm đến có năng lực đón khách quốc tế mạnh nhất Việt Nam, chỉ sau Hà Nội và TP.HCM. Dịp cao điểm như tháng 6/2025, sân bay Cam Ranh ghi nhận trung bình 32 chuyến bay quốc tế mỗi ngày, trong đó có khoảng 19 chuyến đến từ Hàn Quốc. Theo Agoda, Nha Trang cũng đã vượt qua Tokyo để trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách Hàn Quốc trong mùa hè năm nay. Nha Trang trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 15 điểm đến hàng đầu thế giới mùa hè 2025.

Hệ thống hạ tầng hiện đại tạo lợi thế kết nối toàn cầu, nâng tầm du lịch Nha Trang Nguồn: ACV

Trong khi đó, với những thống kê mới nhất, Khánh Hòa cũng đang trở lại vị thế "thỏi nam châm" thu hút khách Nga khi chỉ trong 8 tháng năm 2025, đã đón 279.000 lượt khách từ xứ sở Bạch Dương, tăng 294,9% so với cùng kỳ. Hơn 30 chuyến bay từ Nga hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh mỗi tuần, báo hiệu một mùa du lịch cuối năm đầy sôi động và bùng nổ.

Điểm đến du lịch toàn năng

Việc du lịch Khánh Hòa và Nha Trang nói riêng tiếp tục thiết lập những kỷ lục mới, càng khẳng định vị thế "cánh chim đầu đàn" khó thay thế của du lịch Việt trên trường quốc tế.

Không chỉ là điểm nghỉ dưỡng vạn người mê, sức hút của Nha Trang cũng gợi mở “cuộc di cư” tìm cơ hội đầu tư, sinh sống, làm việc tại đô thị biển hiền hòa này. Đưa Nha Trang thành nơi đáng đến, đáng sống.

Nếu Phú Quốc được ví như “đảo ngọc” giàu trải nghiệm nhưng vẫn mang nét hoang sơ; Đà Nẵng sở hữu quy hoạch và hạ tầng hiện đại, con người hiền hòa; Hạ Long có cảnh quan hùng vĩ với di sản Vịnh vang danh quốc tế… thì Nha Trang dường như may mắn hội tụ tất cả những điều đó trong một không gian duy nhất.

Bên cạnh thiên nhiên biển đảo - sông núi trù phú, giữa vùng “vịnh xanh – trời biếc” ấy, Tháp Bà Ponagar, thành cổ Diên Khánh,… hay những làng nghề lâu đời, làng chài trăm năm vẫn kể lại câu chuyện về một vùng đất vừa trẻ trung, vừa thấm đẫm hồn di sản.

Nha Trang gợi mở “cuộc di cư” tìm cơ hội đầu tư, sinh sống, làm việc tại đô thị biển.

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên phong phú và sự đa dạng văn hóa khiến Nha Trang phát triển được hầu hết các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao. Chính vì thế, Nha Trang không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn đang tiến gần đến mục tiêu trở thành “điểm đến toàn năng” của Việt Nam – nơi có thể sống, làm việc, tận hưởng và đầu tư dài hạn.

Phát triển đô thị bền vững, khởi đầu chương mới cho Nha Trang

Chương trình phát triển đô thị Nha Trang đến năm 2040 xác định đưa Nha Trang trở thành đô thị phát triển toàn diện, gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hóa, môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

4 phường: Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang và Nam Nha Trang sau khi sắp xếp đơn vị hành chính mở ra cơ hội phát triển bứt phá, nhờ vào sự tham gia của các nhà đầu tư lớn với tầm nhìn kiến tạo các tổ hợp đô thị đa chức năng với ý tưởng đột phá, phát huy lợi thế cảnh quan sông nước của Nha Trang.

Đáng chú ý phải kể đến Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang nằm tại vùng đô thị lõi tỉnh Khánh Hòa (phường Nam Nha Trang). Nơi đây được ví như “trung tâm của trung tâm”, bao quanh bởi trục đường vành đai chính của Khánh Hòa, cận kề các tiện ích dân sinh như trường học, bệnh viện, siêu thị, cơ quan công sở. Trong tương lai, Công viên công cộng và Trung tâm hành chính mới của Khánh Hòa cũng sẽ quy hoạch tại đây.

Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang dự kiến áp dụng mô hình Sponge City – thành phố bọt biển.

Không chỉ kết nối thông suốt với các tuyến đường huyết mạch, Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang còn được bao bọc 3 mặt bởi dòng sông Quán Trường và sông Tắc – hai con sông lớn của Khánh Hòa. Dự án quy hoạch 3 đảo với các chức năng khác nhau, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cao cấp, vui chơi giải trí, du lịch, thương mại.

Một trong những điểm đột phá của dự án là việc chủ đầu tư nghiên cứu áp dụng mô hình Sponge City – Thành phố Bọt Biển tiên phong phát triển bởi kiến trúc sư cảnh quan nổi tiếng người Trung Quốc. Xu hướng quy hoạch này đang ngày một thịnh hành trên thế giới, nhằm mang lại giải pháp chống ngập và gìn giữ cảnh quan xanh, hướng tới phát triển bền vững.

Nha Trang theo đuổi triết lý phát triển bền vững, đưa Khánh Hòa hướng tới “đô thị đáng sống” tầm cỡ khu vực.

Từ điểm du lịch phụ thuộc vào dải bờ biển trung tâm, Nha Trang đang chuyển mình với dự án theo đuổi triết lý phát triển bền vững, kỳ vọng góp xây dựng nền tảng để Khánh Hòa vươn tới vị thế "đô thị đáng sống" tầm cỡ khu vực, nơi không chỉ được thiên nhiên ưu đãi mà còn có cơ sở hạ tầng đang hối hả nâng cấp, môi trường đầu tư đang được cải thiện, đời sống người dân được chăm lo.

Tham khảo thêm

Đây là lần thứ tư con cá voi khổng lồ xuất hiện ở biển Nha Trang, Khánh Hòa

Đây là lần thứ tư con cá voi khổng lồ xuất hiện ở biển Nha Trang, Khánh Hòa

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ngày hội du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025: “Vươn mình và bứt phá”, khẳng định vị thế trung tâm du lịch khu vực

Sáng 16/10, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana, Ngày hội du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025 chính thức khai mạc, đánh dấu lần thứ hai tổ chức với quy mô mở rộng tầm quốc tế, mở ra gần 6.000 cuộc giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và thế giới.

Đọc thêm

Vietcombank chung tay cùng đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
Kinh tế

Vietcombank chung tay cùng đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

Kinh tế

Những ngày vừa qua, miền Bắc và miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng của bão lũ, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập úng, đồng ruộng hoa màu bị thiệt hại, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Vietcombank đã phát động toàn thể cán bộ, người lao động Vietcombank ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. Kết quả, chương trình đã quyên góp được hơn 15 tỷ đồng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tinh thần “tương thân tương ái” của hơn hai vạn cán bộ Vietcombank trên toàn hệ thống.

VinFast trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc “VinFast - Khát vọng Vì Việt Nam Xanh và Hùng cường”
Tin tức

VinFast trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc “VinFast - Khát vọng Vì Việt Nam Xanh và Hùng cường”

Tin tức

Sau 4 tháng phát động và nhận được gần 400 bài dự thi, Cuộc thi sáng tác ca khúc “VinFast - Khát vọng Vì Việt Nam Xanh và Hùng cường” đã tìm ra 8 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải Nhất - Nhì - Ba. Ngoài ra, các tác giả tham gia dự thi và những thành viên cộng đồng bình chọn chính xác nhất tác phẩm đạt Giải Nhất cũng đã được Ban tổ chức vinh danh và trao tặng những phần quà giá trị và ý nghĩa.

Vingroup ra mắt “cộng đồng hưu trí” đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam
Kinh tế

Vingroup ra mắt “cộng đồng hưu trí” đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Kinh tế

Tập đoàn Vingroup vừa công bố ra mắt Vin New Horizon – chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Đây là trụ cột chiến lược mới trong hệ sinh thái Vingroup, tiên phong kiến tạo “Chân trời hạnh phúc” cho thế hệ tuổi vàng toàn cầu, nơi người cao tuổi được truyền cảm hứng để sống khỏe - vui – có ích, tiếp tục hành trình đáng giá và trọn vẹn trong từng phút giây.

Tình báo Mỹ thất bại thế nào trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968?
Đông Tây - Kim Cổ

Tình báo Mỹ thất bại thế nào trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968?

Đông Tây - Kim Cổ

57 năm đã trôi qua, nhưng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, phía Mỹ gọi là “cuộc tiến công Tết” (Tet Offensive) vẫn là chủ đề thu hút sự quan tâm và tốn không ít giấy mực của giới lãnh đạo chính trị, tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà sử học, các nhà báo nước ngoài, nhất là Mỹ. Họ đã, đang và sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao một cường quốc quân sự với bộ máy tình báo hiện đại khổng lồ như Mỹ mà bị bất ngờ trước cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân.

Tom Cruise chia tay Ana de Armas sau 9 tháng hẹn hò kín tiếng
Văn hóa - Giải trí

Tom Cruise chia tay Ana de Armas sau 9 tháng hẹn hò kín tiếng

Văn hóa - Giải trí

Tom Cruise và Ana de Armas đã chính thức chia tay sau thời gian hẹn hò âm thầm kéo dài gần một năm.

Các nhà khoa học cảnh báo về một thảm họa sắp xảy ra trên Trái Đất
Điểm nóng

Các nhà khoa học cảnh báo về một thảm họa sắp xảy ra trên Trái Đất

Điểm nóng

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học McGill, Canada, mực nước biển dâng cao do khí thải nhà kính tiếp tục tăng có thể phá hủy các thành phố ven biển trên khắp thế giới.

Từ vụ cha ôm hai con nhảy cầu: “Đừng biến con cái là tài sản sở hữu để tự quyết định tước đoạt sinh mệnh!”
Xã hội

Từ vụ cha ôm hai con nhảy cầu: “Đừng biến con cái là tài sản sở hữu để tự quyết định tước đoạt sinh mệnh!”

Xã hội

Theo chuyên gia, từ vụ việc đau lòng cha ôm hai con nhảy cầu tự tử ở Nghệ An, nhiều bộ phận cha/mẹ vẫn nghĩ con cái tài sản sở hữu của mình và sẵn sàng tước đoạt mạng sống của con để "trừng phạt" đối phương sau mâu thuẫn.

Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
Tin tức

Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Tin tức

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sao trẻ Việt kiều 18 tuổi được Transfermark định giá 250.000 euro
Thể thao

Sao trẻ Việt kiều 18 tuổi được Transfermark định giá 250.000 euro

Thể thao

Nhờ thi đấu tiền bộ trong màu áo CLB MVV Maastricht ở giải hạng hai Hà Lan (Keuken Kampioen Divisie) nên hậu vệ cánh phải Lenn-Minh Quang Trần đã được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá.

ĐT Nepal thắng kiện ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam hưởng lợi ra sao?
Thể thao

ĐT Nepal thắng kiện ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam hưởng lợi ra sao?

Thể thao

Nếu FIFA chấp nhận đơn kiện của ĐT Nepal, ĐT Malaysia có thể bị xử thua, mở ra cơ hội lớn cho ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Hà Tĩnh: Tuyến đường bị xói mòn nghiêm trọng sau bão số 10, tiềm ẩn tai nạn khi xe trọng tải lớn đi qua
Media

Hà Tĩnh: Tuyến đường bị xói mòn nghiêm trọng sau bão số 10, tiềm ẩn tai nạn khi xe trọng tải lớn đi qua

Media

Sau bão số 10, tuyến đường giao thông huyết mạch tại phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị xói mòn nghiêm trọng với độ sâu từ 0,5 - 1,5m, khiến mặt đường chênh vênh, dễ sụt lún. Nguy cơ đổ sập trở nên cấp bách khi xe trọng tải lớn lưu thông qua đây, đe dọa an toàn cho hàng trăm phương tiện mỗi ngày.

Đà Nẵng: Cứu bệnh nhân 68 tuổi bị xương cá đâm thủng ruột non
Xã hội

Đà Nẵng: Cứu bệnh nhân 68 tuổi bị xương cá đâm thủng ruột non
6

Xã hội

Các y, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thủng ruột non do bị xương cá đâm.

Chuyện lạ ở Hà Nội: Cán bộ xã thành “thầy giáo số”, nông dân thành “học viên 4.0”
Nhà nông

Chuyện lạ ở Hà Nội: Cán bộ xã thành “thầy giáo số”, nông dân thành “học viên 4.0”

Nhà nông

Từ những thao tác hành chính đơn giản đến cách bán hàng trên mạng xã hội, người dân xã Hồng Vân (TP. Hà Nội) đang từng ngày thay đổi thói quen, tiếp cận công nghệ số. Câu chuyện chuyển đổi số nơi vùng quê ven đô không chỉ là cuộc cách mạng về tư duy, mà còn là bước chuyển quan trọng trong hành trình xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh.

Nhận biết thịt bò giả dễ dàng với mẹo đơn giản và hiệu quả
Gia đình

Nhận biết thịt bò giả dễ dàng với mẹo đơn giản và hiệu quả

Gia đình

Hãy bảo vệ sức khỏe gia đình bạn bằng cách nhận biết thịt bò thật và giả. Đọc ngay để biết cách phân biệt, tránh mua phải thực phẩm kém chất lượng và bảo vệ sức khỏe.

Làng cổ đẹp mê ly bên dòng sông Cầu đoạn qua Bắc Ninh, tại sao xem gốm vỡ làm tường rào biết chuyện xóm làng?
Nhà nông

Làng cổ đẹp mê ly bên dòng sông Cầu đoạn qua Bắc Ninh, tại sao xem gốm vỡ làm tường rào biết chuyện xóm làng?

Nhà nông

Đi dọc theo những con ngõ nhỏ ở làng cổ Thổ Hà, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh mới (trước sáp nhập, làng cổ Thổ Hà thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) du khách sẽ bị cuốn hút bởi những bức tường gạch cũ kỹ, mang một nét đẹp hoài cổ và độc đáo. Đặc biệt, có những bức tường được xây xen lẫn với những mảnh gốm vỡ...

Tây Ninh: Đường vành đai đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng, đưa vào sử dụng chưa được 2 năm đã hư hỏng
Giao thông - Xây dựng

Tây Ninh: Đường vành đai đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng, đưa vào sử dụng chưa được 2 năm đã hư hỏng

Giao thông - Xây dựng

Đường Vành đai TP. Tân An, Long An (cũ) nay là tỉnh Tây Ninh dài gần 23km đầu tư hơn 3.100 tỉ đồng, thuộc công trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2020 -2025, mới đưa vào sử dụng cuối năm 2023 đến nay đã hư hỏng 

Công an thu giữ 80 sổ đỏ, nhiều sổ tiết kiệm khi mở két sắt của Ngân 98
Video

Công an thu giữ 80 sổ đỏ, nhiều sổ tiết kiệm khi mở két sắt của Ngân 98

Video

Khám xét căn penthouse 300m2 của Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) theo thủ tục tố tụng, cảnh sát thu giữ két sắt có hơn 80 sổ đỏ, nhiều ngoại tệ, tạm giữ 2 ô tô.

Tận thấy cảnh cửa hàng vàng ở Hà Nội đồng loạt treo biển 'tạm hết hàng', người dân đổ xô sang mua bạc
Ảnh

Tận thấy cảnh cửa hàng vàng ở Hà Nội đồng loạt treo biển "tạm hết hàng", người dân đổ xô sang mua bạc

Ảnh

Sáng nay (16/10), làn sóng người dân đổ xô đi mua vàng tái diễn, hàng loạt tiệm vàng lớn ở Hà Nội phải treo biển "tạm hết hàng", dòng người trong tâm lý hoang mang đã chuyển hướng, xếp hàng dài để mua bạc.

Bà Hà Thị Nga: Báo chí trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội
Tin tức

Bà Hà Thị Nga: Báo chí trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội

Tin tức

Phó Phủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, báo chí đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, định hướng dư luận và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Chốt chiều nay xăng áp sát 20.000 đồng/ít, dầu giảm mạnh đồng loạt
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Chốt chiều nay xăng áp sát 20.000 đồng/ít, dầu giảm mạnh đồng loạt

Kinh tế

Đúng như dự đoán, mặt hàng xăng trong nước được điều chỉnh tăng hàng loạt, trong đó RON 95 gần chạm ngưỡng 20.000 đồng/ lít, trong khi đó dầu các loại giảm đồng loạt.

Đời sống nông dân Thủ đô được nâng cao, khởi đầu hành trình “hạnh phúc” (Bài 5)
Tin tức

Đời sống nông dân Thủ đô được nâng cao, khởi đầu hành trình “hạnh phúc” (Bài 5)

Tin tức

Nhờ Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội, vùng ngoại thành đang chuyển mình mạnh mẽ, nơi người nông dân không chỉ đủ đầy vật chất, mà còn tìm thấy hạnh phúc trong chính cuộc sống hàng ngày.

Nhân vật nào thường xuyên mắc lỗi nhưng luôn được Tào Tháo tha thứ?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhân vật nào thường xuyên mắc lỗi nhưng luôn được Tào Tháo tha thứ?

Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Tào Tháo lại luôn có sự bao dung cho người này dù đây là viên tướng mắc rất nhiều lỗi?

Thủ tướng Hungary Orban chỉ thẳng tên 'kẻ' cản trở việc thiết lập hòa bình tại Ukraine
Điểm nóng

Thủ tướng Hungary Orban chỉ thẳng tên 'kẻ' cản trở việc thiết lập hòa bình tại Ukraine

Điểm nóng

Hòa bình tại Ukraine chưa thể đạt được là do các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), những người đang kích động Tổng thống Zelensky tiếp tục các hành động quân sự. Nếu phương Tây thống nhất, cuộc xung đột đã được giải quyết từ lâu -Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố.

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh: Từ điển hình tiên tiến của Đồng Nai đến tham vọng lọt top 10 thế giới
Thể thao

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh: Từ điển hình tiên tiến của Đồng Nai đến tham vọng lọt top 10 thế giới

Thể thao

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh được vinh danh là điển hình tiên tiến của Đồng Nai nhờ nghị lực bền bỉ và tinh thần thi đua yêu nước thể hiện trên từng đường cầu. Nguyễn Thùy Linh tự đặt mục tiêu mới, không dừng lại ở hạng 18 mà phải lọt top 10 thế giới.

Đại hội MTTQ Việt Nam tại xã đảo duy nhất của TP.HCM: Hướng tới nông thôn xanh, sạch, thông minh
Đại đoàn kết dân tộc

Đại hội MTTQ Việt Nam tại xã đảo duy nhất của TP.HCM: Hướng tới nông thôn xanh, sạch, thông minh

Đại đoàn kết dân tộc

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh An – xã đảo duy nhất của TP.HCM đã diễn ra trong không khí đoàn kết, thống nhất, hướng tới mục tiêu xây dựng xã đảo “xanh, sạch, thông minh” trong nhiệm kỳ 2025–2030.

Hương cà phê – Dấu tay Nữ Nông Gia: Khi phụ nữ Tây Nguyên làm chủ những mùa vàng bền vững
Nhà nông

Hương cà phê – Dấu tay Nữ Nông Gia: Khi phụ nữ Tây Nguyên làm chủ những mùa vàng bền vững

Nhà nông

Giữa những đồi cà phê xanh ngắt của thôn Hiệp Hưng, xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk, hơn 200 nữ nông dân, cán bộ khuyến nông và đại diện các đơn vị trong ngành cà phê đã cùng nhau tham dự toạ đàm “Hương cà phê – Dấu tay Nữ Nông Gia”, một hoạt động ý nghĩa hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tiết lộ 'tật xấu' của chồng
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tiết lộ "tật xấu" của chồng

Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ với Dân Việt, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tiết lộ, vợ chồng cô không giám sát, quản lý nhau, nhưng chồng cô - nhạc sĩ Tô Minh Đức là người khó tính.

'Tự hào Nông dân Việt Nam 2025”: Dấu ấn 13 năm hợp tác vì nông dân, nông nghiệp nước nhà
Nhà nông

"Tự hào Nông dân Việt Nam 2025”: Dấu ấn 13 năm hợp tác vì nông dân, nông nghiệp nước nhà

Nhà nông

Suốt 13 năm qua, chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức đã trở thành biểu tượng của sự gắn kết, lan tỏa tinh thần đổi mới vì nông dân và nông nghiệp Việt Nam. Năm nay, sự kiện càng đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Chi cho đồng phạm 3 triệu đồng để lấy Iphone vừa cướp được, người đàn ông mang về làm quà sinh nhật cho vợ
Pháp luật

Chi cho đồng phạm 3 triệu đồng để lấy Iphone vừa cướp được, người đàn ông mang về làm quà sinh nhật cho vợ

Pháp luật

Sau câu nói “anh muốn đổi điện thoại không”, hai người đàn ông rình rập, chờ thời cơ rồi giật lấy chiếc Iphone 14 của một phụ nữ, khiến nạn nhân ngã ra đường, phải khâu vết thương. Tang vật được một tên cướp mang về làm quà sinh nhật cho vợ còn người kia được hưởng 3 triệu đồng.

Giá vàng chợ đen chạm ngưỡng 170 triệu đồng/lượng, nhà vàng đóng cửa, người dân Hà Nội xếp hàng xuyên trưa
Thị trường

Giá vàng chợ đen chạm ngưỡng 170 triệu đồng/lượng, nhà vàng đóng cửa, người dân Hà Nội xếp hàng xuyên trưa

Thị trường

Giữa cảnh người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ mua vàng và các nhà vàng đồng loạt “đóng cửa” vì hết hàng, thị trường đang chứng kiến tình trạng hai mặt bằng giá chưa từng có: giá vàng chợ đen vọt lên 170 triệu đồng/lượng, cao hơn niêm yết 10–12 triệu đồng/lượng. Sau hơn một thập kỷ “độc quyền vàng miếng”, Việt Nam đứng trước ngã rẽ lớn – cải cách chính sách và lập sàn giao dịch vàng quốc gia để đưa vàng trở lại khuôn khổ thị trường.

Tin đọc nhiều

1

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

2

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

3

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay"

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay'

4

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt "đóng cửa", giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt 'đóng cửa', giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

5

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân