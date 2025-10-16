Nha Trang: Vùng đất tinh hoa hội tụ của du lịch Việt

Vietcombank chung tay cùng đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
Những ngày vừa qua, miền Bắc và miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng của bão lũ, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập úng, đồng ruộng hoa màu bị thiệt hại, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Vietcombank đã phát động toàn thể cán bộ, người lao động Vietcombank ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. Kết quả, chương trình đã quyên góp được hơn 15 tỷ đồng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tinh thần “tương thân tương ái” của hơn hai vạn cán bộ Vietcombank trên toàn hệ thống.