“Nhân dân đã chiến đấu để có được đất nước này, thì không được để họ không có nhà ở”

Thảo luận tại Hội trường sáng nay 24/5, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội): Xin được nhắc lại tâm nguyện của lãnh đạo cao cấp của Nhà nước mà tôi từng được nghe, đại ý là nhân dân là chiến đấu để có đất nước này, thì không được để họ nhất là người lao động, không có nhà ở.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội)

Vậy đảm bảo còn nhà ở cho nhân dân và tâm nguyện, là quyết tâm của Đảng và vấn đề này còn được ghi vào Hiến pháp. Tại dự thảo Nghị quyết, chúng ta đã có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, thực chất là ưu tiên, ưu đãi để phát triển nhà xã hội, đảm bảo cho người lao động có nguồn lực tài chính hạn chế, có cơ hội tiếp cận.



Theo ông Trí, dự thảo Nghị quyết đề cập đến các hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội có ba loại hình mua, thuê mua và cho các cơ quan cho thuê lại.



Tôi đề nghị bổ sung thêm hình thức thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội là “cá nhân được phép thuê”.



Đại biểu trí cho biết, thực tế nhiều người muốn tự thuê để chủ động về diện tích, địa điểm, thời hạn và đặc biệt là sắp tới đấy sẽ có nhiều chuyển cơ quan làm việc đến nơi mới, có nhu cầu thuê nhà theo đúng mục đích và cũng cần tôn trọng lựa chọn của họ.



Ông Trí đề nghị Dự thảo bổ sung thêm về các hình thức cho người dân được tự thuê nhà ở xã hội nhằm hướng chính sách hỗ trợ của Nhà nước về nhà nước xã hội, để cho nhân dân hiểu và áp dụng.



Đại biểu Đinh Ngọc Minh, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau cho rằng dự thảo nghị quyết đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính mà không ảnh hưởng đến cái quản lý nhà nước về lĩnh vực này.



Cụ thể chuyển thẩm quyền phê duyệt dự án khả thi cho chủ đầu tư, không phải đấu thầu hay lồng ghép các vấn đề phòng cháy, chữa cháy… giảm chi phí cho cho chủ đầu tư. Ông Minh cho biết, hiện nay nhà ở xã hội thì có hai loại: cho thuê và mua bán lâu dài.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai)

Ở các nước phát triển xu thế phát triển nhà ở là cho thuê nhiều hơn nhà mua bán lâu dài vì họ đã có nhà ở quê hoặc nơi khác thì muốn thuê để gần chỗ làm việc, việc này nhằm giảm tắc đường, giảm chi phí đi lại.

Tôi kiến nghị Quốc hội cho phép người có đất mà đất đó đang được quy hoạch sản xuất kinh doanh được phép xây dựng nhà ở xã hội cho thuê. Điều này giống như là cũng là kinh doanh nhà ở xã hội cho thuê, điều này giúp bổ sung nhanh được cái nhà xã hội cho thuê.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) đồng tình việc ban hành sớm Nghị quyết, điều này thể hiện trách nhiệm của Nhà nước với việc phát triển nhà ở xã hội, ổn định đời sống cho người dân càng sớm càng tốt.

Phát biểu góp ý, ông An cho rằng, hiện đang có 2 vấn đề còn vướng liên quan đến nhà ở xã hội là thủ tục và giá. Về thủ tục, ông An kiến nghị bổ sung cơ chế một cửa một đầu mối trong xử lý mọi hồ sơ liên quan đến nhà ở xã hội. “Việc này để tránh cho nhà đầu tư phải đi đến hết sở này đến sở khác để làm thủ tục”, ông An nói và gợi ý có thể áp dụng giao cho Sở Xây dựng tại các địa phương.

Theo đại biểu Trịnh Xuân An, Sở Xây dựng sẽ phụ trách các nội dung liên quan đến đầu tư nhà ở xã hội, kể cả thẩm định phòng cháy chữa cháy, điều chỉnh quy hoạch. Ông cũng cho rằng nên quy định cứng thời gian thực hiện thủ tục là 90 ngày, tránh việc kéo dài như hiện nay.

Về giá nhà, ông An cho rằng cấu phần giá thuê nhà khác giá bán, nên cần quy định riêng biệt và rõ ràng loại hình thuê nhà ở xã hội. Đồng thời, phần quyền cho chủ đầu tư được chủ động định giá và cơ quan quản lý Nhà nước sẽ thực hiện cơ chế hậu kiểm.