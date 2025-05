Ngày 27/5, TAND TP.Huế mở phiên toà sơ thẩm xét xử Huỳnh Hồng Đợi (SN 1996, trú tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, TP.Huế) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Huỳnh Hồng Đợi và Lê Ngọc Hải (tên gọi khác là Cu Em) là bạn bè thân ở cùng phường, thường xuyên đi chơi với nhau. Vào sáng ngày 4/2/2024, Đợi đang ở nhà thì Hải liên lạc qua Telegram nhờ nhờ nhận giúp gói hàng từ dịch vụ chuyển phát nhanh thì Đợi đồng ý.

Huỳnh Hồng Đợi bị TAND TP.Huế xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: PV.

Vào lúc 10h30 ngày 4/2/2024, trước số nhà 21 Lý Thần Tông, phường Hương Chữ, khi Đợi đang nhận gói hàng chuyển phát nhanh thì bị lực lượng thuộc công an phát hiện, bắt quả tang.

Bí mật động trời bên trong gói hàng chuyển phát nhanh

Cơ quan công an đã thu giữ từ Đợi 1 gói hàng chuyển phát nhanh bên trong chứa 5 hộp giấy có có chữ “mật ong nghệ đen Buôn Ma Thuột”. Bên trong mỗi hộp giấy có 1 hộp nhựa chứa 20 gói nilon đựng chất bột khô. Tổng cộng trong 5 hộp nhựa có 100 gói nilon đựng chất bộ khô.

Cơ quan công an xác định chất bột khô đựng trong 100 gói nilon này là ma túy loại Ketamine, Nimetazepam và Methamphetamine.

Số hàng nhận gói hàng giúp Hải, Đợi biết trong gói hàng chứa ma túy do biết Hải có sử dụng ma túy và có hoạt động liên quan đến ma túy, nhưng Đợi không rõ loại ma túy gì, khối lượng bao nhiêu.

TAND TP.Huế tuyên phạt Huỳnh Hồng Đợi 15 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Ảnh: PV.

Đợi nhận gói hàng về cất giấu theo sự chỉ dẫn của Hải, chờ Hải đến lấy hoặc cho người khác đến lấy. Đợi không biết Hải tàng trữ số ma túy vào mục đích gì. Việc giúp Hải nhận và cất giữ hàng Đợi không được hưởng lợi hay được Hải trả công.

Tại phiên toà, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất. HĐXX TAND TP.Huế tuyên phạt Huỳnh Hồng Đợi 15 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối với Lê Ngọc Hải, quá trình điều tra cơ quan công an không xác định được đối tượng này đang ở đâu. Do đã hết thời hạn điều tra vụ án nên ngày 22/1/2025, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã Hải và tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Hải.