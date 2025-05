Nhân sự tuần qua: Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự mới ở 2 tỉnh

Ngày 13/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết điều động và bổ nhiệm ông Hà Văn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính, giữ chức Trợ lý Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh.

Trước đó, ông Hà Văn Thắng là Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính và từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Năng lượng tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y ông Thái Bảo, Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đ.X

Ngày 15/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Thái Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Thái Bảo sinh năm 1974, quê tỉnh Đồng Nai; trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Thái Bảo từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Ngày 2/7/2021, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Thái Bảo giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cùng ngày 15/5, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Đỗ Văn Chung - Giám đốc Sở Nội vụ và ông Phan Thế Hanh - Giám đốc Sở Tài chính, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Đỗ Văn Chung (thứ 2 từ phải sang) và ông Phan Thế Hanh nhận quyết định và hoa chúc mừng. Ảnh: VOV

Ngày 16/5, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hà Giang đã thông báo quyết định về việc tiếp nhận cán bộ đối với ông Lục Thế Hưng, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang, để giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang và phong hàm đại tá.

Trước đó, ngày 18/12/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã công bố quyết định điều động, chỉ định đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Bắc Quang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước khi giữ chức Bí thư Huyện ủy Bắc Quang, ông Hưng đã đảm nhận cương vị Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Giang trong thời gian 7 năm.

Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang. Ảnh: Công an Hà Giang

Cũng trong tuần qua, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 12/5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã trao quyết định nhân sự lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM sau sắp xếp bộ máy.

Theo đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng làm giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời bổ nhiệm 6 phó giám đốc sở gồm: Ông Võ Trung Trực, ông Nguyễn Minh Nhựt, ông Huỳnh Văn Thanh, ông Nguyễn Xuân Hoàng, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, ông Dương Đức Trọng.

Ngày 13/5, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTCC làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng thời, ông Trần Quang Lâm được giao quyền Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho đến khi Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng.