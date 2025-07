Vai trò của Chủ tịch UBND cấp tỉnh: Chỉ đạo toàn diện, chịu trách nhiệm chung

Theo Điều 38 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, Chủ tịch UBND cấp tỉnh giữ vai trò then chốt trong việc tổ chức, quản lý và vận hành mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công từ cấp tỉnh đến cấp xã. Cụ thể:

Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn, đồng thời ban hành các quy chế hoạt động của Bộ phận Một cửa thuộc UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo toàn diện, chịu trách nhiệm chung. Ảnh minh hoạ. DV

Chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp và cơ quan hành chính cấp trên về tiến độ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Việc thực hiện thủ tục phải đảm bảo không phụ thuộc vào địa giới hành chính, hướng đến phục vụ liên thông trong toàn tỉnh.

Có nhiệm vụ chỉ đạo cập nhật, công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm cấp tỉnh, cấp xã, danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần… Đồng thời đảm bảo tích hợp đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ban hành quy trình nội bộ và quy trình điện tử chuẩn hóa cho từng thủ tục hành chính, áp dụng thống nhất trong hệ thống chất lượng và đảm bảo đồng bộ trong toàn tỉnh.

Xây dựng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, bao gồm cả việc quản lý, vận hành, khai thác và đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các Trung tâm cấp tỉnh và cấp xã, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho người dân.

Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những vi phạm trong triển khai Nghị định, đặc biệt là đối với cán bộ vi phạm quy định, gây phiền hà, sách nhiễu hoặc không làm tròn nhiệm vụ.

Bên cạnh trách nhiệm quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh còn cần đưa ra các biện pháp khích lệ, động viên cán bộ công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, dựa trên mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã: Trực tiếp triển khai, sát dân, sát việc

Ở cấp xã, nơi trực tiếp tiếp xúc với người dân hàng ngày, Chủ tịch UBND cấp xã đóng vai trò đầu mối trong tổ chức và vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã:

Trực tiếp chỉ đạo triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện đúng quy chế do UBND cấp xã ban hành, đảm bảo hoạt động của Trung tâm diễn ra nhịp nhàng, đúng pháp luật.

Chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp và cơ quan cấp trên về chất lượng, tiến độ xử lý thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị vận hành của Trung tâm cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Kịp thời chấn chỉnh, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, bảo đảm kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức khi cán bộ dưới quyền vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo Nghị định này, gây phiền hà, bức xúc cho người dân.

Hướng tới nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp: Nghị định số 118/2025/NĐ-CP với trọng tâm là triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã sẽ là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính. Khi trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp được quy định rõ ràng, cụ thể, việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân không còn là khẩu hiệu mà sẽ trở thành hành động thực tiễn hàng ngày ở từng Trung tâm Phục vụ hành chính công.