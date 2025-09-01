Nhiệm vụ đặc biệt của 72 chiến sĩ Tiêu binh danh dự dịp Đại lễ 2/9

Chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành dịp Cách mạng Thánh Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), Đội Tiêu binh danh dự, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải trải qua 3 tháng luyện tập, hợp luyện liên tục.

Những người lính Tiêu binh nghiêm túc luyện tập, quyết tâm hoàn thành tố nhiệm vụ A80.

Vào ngày Đại lễ, 72 chiến sĩ thuộc Đội Tiêu binh danh dự được giao thực hiện ba lực lượng Tiêu binh, gồm Tiêu binh lễ đài, Tiêu binh đài lửa và Tiêu binh rước đuốc.

Trong đó, Tiêu binh lễ đài có 44 chiến sĩ gồm 40 chính thức và 4 dự bị; lực lượng Tiêu binh đài lửa có 12 chiến sĩ, trong đó có 10 chính thức và 2 dự bị. Còn lực lượng Tiêu binh rước đuốc gồm 16 chiến sĩ với 14 chính thức và 2 dự bị.

Để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, các chiến sĩ được lựa chọn kỹ lưỡng từ phẩm chất chính trị đến quân dung, hình thể và đều có chiều cao trong khoảng 1m75 đến 1m80.

Trong mưa nặng hạt, các chiến sĩ vẫn nghiêm túc luyện tập.

Trung úy Lê Quý Hoàng Anh, Phân đội trưởng Phân đội 1, Đội Tiêu binh danh dự, chia sẻ, anh vinh dự được cấp trên tin tưởng giao trọng trách làm giáo viên huấn luyện cho lực lượng Tiêu binh đài lửa.

Đây là lực lượng có nhiệm vụ quan trọng, đứng trang nghiêm tại vị trí đài lửa trên Quảng trường Ba Đình trong suốt thời gian diễn ra diễu binh, diễu hành. Vào Đại lễ, các chiến sĩ trong tổ sẽ được chia thành hai kíp, thực hiện nhiệm vụ canh gác luân phiên theo mỗi ca dài 45 phút.

Tiêu binh đài lửa rèn tập tư thế đứng nghiêm, mắt luôn nhìn thẳng.

“Dù mỗi ca tiêu binh chính thức chỉ kéo dài 45 phút nhưng trong huấn luyện, chúng tôi luôn tổ chức các buổi tập kéo dài từ 2,5 đến 3 giờ liên tục trong mọi điều kiện thời tiết, dù nắng hay mưa. Điều này nhằm rèn luyện cho các chiến sĩ sức chịu đựng dẻo dai và ý thức kỷ luật, sự nghiêm chỉnh tuyệt đối trong từng động tác”, Trung úy Hoàng Anh cho hay.

Mỗi động tác, dù nhỏ nhất, cũng đều được những chiến sĩ Tiêu binh thực hiện nghiêm cách.

Thông tin thêm về quá trình huấn luyện, Thiếu tá Phạm Thanh Tuyền, Đội trưởng Đội Tiêu binh danh dự, cho biết, lực lượng bắt đầu huấn luyện từ ngày 5/5, đến nay được hơn 3 tháng.

Ngoài các chiến sĩ phải đạt tiêu chuẩn cao, đơn vị cũng lựa chọn tổ giáo viên là những cán bộ ưu tú nhất rồi thông qua quá trình bồi dưỡng, rèn luyện để tổ chức huấn luyện cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.

Thiếu tá chia sẻ đơn vị huấn luyện theo cách “từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao” và cũng gặp một số khó khăn, như điều kiện thời tiết hay thay đổi thất thường, nắng gắt, mưa nhiều...

Dịp này, trang phục của bộ đội cũng được triển khai cơ bản, tiến hành tổ chức may đo đến từng người sau đó kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá kết quả. Khi sử dụng, nếu có vấn đề phát sinh sẽ tiếp tục khắc phục để khi bộ đội mang mặc bảo đảm đẹp nhất, làm cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giáo viên hướng dẫn chi tiết từng động tác cho các chiến sĩ.

Vinh dự được đứng trong hàng ngũ Tiêu binh danh dự, binh nhất Nguyễn Văn Thành (SN 2003, quê xã Xuân Cẩm, Bắc Ninh) cho biết nhập ngũ tháng 2/2025 tại Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh chia sẻ có ông nội từng tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Với mục tiêu tiếp nối truyền thống gia đình, Thành lên đường nhập ngũ và hiện có mong muốn: “Được gắn bó lâu dài trong quân đội cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt là giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Lực lượng Tiêu binh danh dự sử dụng súng trường CKC trong quá trình làm nhiệm vụ A80.

Tham gia nhiệm vụ A80, Thành cùng đồng đội trải qua quá trình luyện tập hằng ngày với những yêu cầu rất cao như động tác vác súng CKC đi nghiêm với nhịp độ 60 bước mỗi phút và thuần thục động tác “ke gối” khi đi lên bậc thềm tại khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh – nơi thực hiện nhiệm vụ.

“Vào ngày lễ chính thức, nhiệm vụ của chúng tôi là đứng thành hàng tiêu binh trang nghiêm hai bên đường. Khi đoàn rước đuốc đi qua, chúng tôi sẽ thực hiện động tác bồng súng chào”, binh nhất quê Bắc Ninh chia sẻ.

Thành khẳng định bản thân rất tự hào khi được tuyển chọn về Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và được tham gia nhiệm vụ A80 bởi: “Đây không chỉ là niềm vinh dự của bản thân mà còn là niềm tự hào của gia đình và quê hương, cũng là một kỷ niệm sâu sắc của tôi trong cuộc đời quân ngũ”.