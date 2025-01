Nhiều hiện vật bị thất lạc ở Chùa Tây Am: UBND huyện Vĩnh Bảo chỉ đạo làm rõ

Liên quan đến sự việc Chùa Tây Am ở xã Cao Minh (huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) là Di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng bị thất lạc nhiều hiện vật, ngày 25/1, thông tin với PV Dân Việt một lãnh đạo của Phòng văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Bảo cho biết, về sự việc trên, hiện nay UBND huyện đã giao cho UBND xã Cao Minh chủ trì phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, xác minh việc Chùa Tây Am bị thất lạc một số hiện vật theo quy định của pháp luật.

Chùa Tây Am được xếp hạng là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Thành phố theo quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 21/01/2009. Ảnh: DLTA.

Đồng thời, UBND huyện Vĩnh Bảo cũng giao Phòng Văn hóa và thông tin chủ trì cùng Phòng Nội vụ, Công an huyện Vĩnh Bảo hướng dẫn xã Cao Minh thực hiện và rà soát công tác quản lý các di tích trên địa bàn huyện.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, Bảo tàng Hải Phòng vừa có văn bản báo cáo gửi Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng về việc rà soát, kiểm tra hiện vật tại di tích chùa Tây Am, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo.

Theo báo cáo của Bảo tàng Hải Phòng, ngày 16/1/2025, Bảo tàng Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý di sản văn hóa, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Vĩnh Bảo, UBND xã Cao Minh, Ban quản lý di tích chùa Tây Am, kiểm tra hiện vật trực tiếp tại di tích chùa Tây Am.

Kết quả kiểm tra, thực trạng hiện vật tại di tích chùa Tây Am khảo sát ngày 16/1/2025 và qua tư liệu ảnh chụp năm 2021 cho thấy, hiện nay số lượng hiện vật giảm so với thống kê trong hồ sơ di tích năm 2009. Các hiện vật bị giảm cụ thể như sau: Bộ Di Đà tam tôn (3 pho), tượng Di Lạc bồ tát (1 pho), tuợng Quan Âm quá hải (1 pho), tòa Cửu long (1 tòa), tượng Thánh hiền (1pho), tuợng Đức Ông (4 pho), tượng Tam tòa Thánh mẫu (2 pho), nhang án ( 2 chiếc), đại tự (2 bức). Theo thống kê có tổng số 17 hiện vật bị giảm.

Lãnh đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng thông tin, sau khi phát hiện những hiện vật tại chùa Tây Am bị mất và thất lạc, cơ quan chức năng đã làm việc với nhà sư Thích Diệu Minh (Thế danh Đoàn Thị Nhã) – Trụ trì chùa Tây Am. Theo nhà sư này lý giải, những hiện vật bị mất và thất lạc là do thấy những hiện vật trên đã cũ và hỏng nên đã cho đốt bỏ.

Được biết, chùa Tây Am (tên chữ là Giản Lâm tự), tọa lạc tại xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Chùa là công trình sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng dân cư địa phương từ xa xưa. Với những giá trị lịch sử, văn hóa hàm chứa tại chùa Tây Am, chùa đã được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp Thành phố theo quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 21/1/2009 và nhà sư Thích Diệu Minh (Thế danh Đoàn Thị Nhã) là Trụ trì của ngôi chùa này.