Nhiều lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh Bình Thuận tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi

Chiều 7/5, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, đại tá Trần Văn Mười, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.