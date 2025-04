Nhiều 'ông lớn' bất động sản báo lỗ càng thêm lỗ sau kiểm toán 2024

Sau khi công bố báo cáo tài chính năm 2024, hàng loạt "ông lớn" bất động sản bất ngờ ghi nhận lợi nhuận "bốc hơi" hàng trăm tỷ đồng so với trước kiểm toán. Điển hình nhất là Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ còn vỏn vẹn 155,3 tỷ đồng, giảm mạnh tới 70% so với mức gần 523 tỷ đồng trước kiểm toán. Với mức lãi này, Phát Đạt đã giảm tới 77% so với kết quả thực hiện năm 2023 và chỉ hoàn thành 18% kế hoạch lãi năm.

Cũng trong báo cáo, doanh thu thuần "rơi tự do" từ 2.017 tỷ đồng xuống chỉ còn 822 tỷ đồng.

Trong biên bản giải trình, lãnh đạo Phát Đạt cho biết: Công ty đã điều chỉnh giảm doanh thu từ dự án Bắc Hà Thanh từ 1.837 tỷ đồng xuống còn 639 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh nghiệp này cũng cho rằng thị trường bất động sản còn khó khăn và việc đầu tư vào các dự án bất động sản chưa được thuận lợi nên lợi nhuận ghi nhận giảm sâu.



Số liệu: Báo cáo tài chính các năm do Phát Đạt công bố

Tương tự, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm từ 460 tỷ xuống còn 423 tỷ đồng. Việc sụt giảm sau kiểm toán này được lãnh đạo Kinh Bắc cho biết: Nguyên nhân chủ yếu do khoản mục lợi nhuận từ công ty liên kết giảm 72%, từ 57 tỷ đồng trong báo cáo tự lầm xuống còn 16 tỷ đồng. Con số này đã khiến Kinh Bắc ghi nhận giảm tới 81% so với kết quả thực hiện năm 2023.

Với Tập đoàn Hà Đô, lợi nhuận ròng của công ty giảm mạnh 40%, từ 576 tỷ đồng xuống 348 tỷ đồng và thực hiện 78% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, trong báo cáo tài chính hợp nhất 2024 kiểm toán, chi phí quản lý đã tăng 26% lên 446 tỷ đồng. Đặc biệt, khoản lỗ khác gấp 5,3 lần, từ 41 tỷ đồng lên tới 258 tỷ đồng.

Hà Đô cho biết sự gia tăng của chi phí và khoản lỗ khác là do công ty căn cứ trên tình trạng pháp lý của dự án điện mặt trời Hồng Phong 4 và thực tế thu hồi công nợ, từ đó đánh giá và tạm ước tính ảnh hưởng đến tiền bán điện và ghi nhận dự phòng trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Lỗ càng thêm lỗ...

Nhiều doanh nghiệp địa ốc khác còn ghi nhận khoản lỗ lớn sau kiểm toán như CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức báo lỗ tăng thêm 6%, từ 288 tỷ lên 304 tỷ đồng, đây là năm lỗ nặng thứ 2 trong lịch sử doanh nghiệp (chỉ sau năm 2021).

Đại diện Nhà Thủ Đức cho rằng, do chi phí quản lý trong năm tăng 5% lên 356 tỷ đồng vì phải tăng chi phí dự phòng. Tính từ năm 2020 tới nay, doanh nghiệp đã có tới 4 năm lỗ chỉ trừ năm 2022 ghi nhận lãi gần 5 tỷ đồng. Chính vì vậy, công ty đang có số lỗ luỹ kế tới 1.056 tỷ đồng.

Diễn biến lợi nhuận sau thuế của Nhà Thủ Đức trong vòng 10 năm

Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi cũng đang trong tình cảnh tương tự khi bất ngờ báo lỗ cao gấp đôi so với trước kiểm toán, từ 63 tỷ lên hơn 137 tỷ đồng. Yếu tố quan trọng dẫn đến kết quả "đáng buồn" này là do chi phí quản lý tăng mạnh 40% lên gần 82 tỷ đồng. Đồng thời, Danh Khôi không còn ghi nhận khoản lãi khác 47 tỷ đồng mà thay vào đó là khoản lỗ hơn 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn khoản lỗ khác do phát sinh hơn 53 tỷ đồng chi phí tổn thất dự án Bình Đăng (Saigon Metro Mall) sau kiểm toán. Dự án này do NRC mua lại từ CTCP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 (SG5). Tuy nhiên, công trình hiện đang bị tạm ngưng vì SG5 chưa xin được Giấy phép xây dựng phần thân dự án...

Điểm sáng le lói được gọi tên Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khi ghi nhận doanh thu tăng 46 tỷ lên 6.421 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng tăng hơn 110 tỷ đồng lên 963 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh năm, tuy doanh nghiệp này mới chỉ thực hiện gần 60% kế hoạch doanh thu nhưng đã thực hiện tới 222% kế hoạch lợi nhuận năm.



Theo giải trình từ phía Xây dựng Hòa Bình, trong báo cáo kiểm toán, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh nhờ hoàn nhập chi phí trích lập dự phòng phải thu. Trong năm 2024, công ty đã tăng cường hiệu quả trong công tác thu hồi nợ, đồng thời giảm bớt được chi phí lương và chi phí liên quan nhờ việc tái cơ cấu nhân sự.

Diễn biến kết quả kinh doanh các năm. Biểu đồ: FireAnt

Hiện tại vẫn còn nhiều doanh nghiệp bất động sản chưa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024.