Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà nông
Thứ ba, ngày 19/08/2025 18:34 GMT+7

Nhiều tàu cá từ TPHCM hướng lên phía Bắc hành nghề đánh bắt, nhưng tới Đà Nẵng là mất tín hiệu

+ aA -
Quang Dương Thứ ba, ngày 19/08/2025 18:34 GMT+7
Nhiều tàu cá TPHCM di chuyển ra phía Bắc hành nghề đánh bắt hải sản, đến cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng là mất tín hiệu giám sát hành trình. Thành phố đã có kiến nghị gửi các bên liên quan phối hợp xử lý
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Báo cáo của UBND TP.HCM cho biết, thời gian gần đây, trong quá trình theo dõi hệ thống giám sát hành trình (VMS) đối với tàu cá TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Một HTX ở Cà Mau trồng loại quả ngon giàu beta-caroten, thơm khắp đồng, ra trái quá trời, bán thẳng lên TPHCM

Theo đó, số lượng lớn tàu cá hành nghề lưới kéo di chuyển ra vùng biển miền Trung và phía Bắc, đặc biệt là khu vực Thọ Quang (Đà Nẵng). Tuy nhiên, khi đến gần bờ biển Thọ Quang, phần lớn thiết bị VMS của các tàu này đều mất tín hiệu.

Đáng chú ý, số tàu cá TP.HCM bị phát hiện vượt ranh giới tại vùng vịnh Bắc Bộ có xu hướng gia tăng. Phía lực lượng chấp pháp Trung Quốc cũng đã thông báo bắt giữ nhiều tàu cá mang biển kiểm soát TP.HCM. Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư nhận định, nhiều khả năng các tàu này cố tình tắt thiết bị VMS từ khi còn neo đậu trong bờ, nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Trước tình hình trên, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm ngư Vùng 1 tăng cường tuần tra tại vùng biển vịnh Bắc Bộ giáp ranh Trung Quốc, đồng thời xử lý nghiêm tàu cá TP.HCM vi phạm.

Cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng. Ảnh: Đông Phong
Xôn xao, tò mò về một trang trại "khủng" nuôi đàn thú dữ là 9 con hổ to bự ngay giữa cánh đồng ở Thanh Hóa

Thành phố kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triển khai lực lượng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý tàu cá Thành phố có ý định khai thác trái phép tại vùng biển Trung Quốc.

Kiến nghị Bộ Ngoại giao thông qua Cục Lãnh sự nắm bắt, thông báo kịp thời thông tin tàu cá TP.HCM bị phía Trung Quốc bắt giữ để địa phương có cơ sở điều tra, xử lý theo quy định.

Hơn 1.000 tàu cá TP.HCM chưa đủ điều kiện khai thác

Theo báo cáo UBND TP.HCM vừa gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác chống khai thác IUU, tính đến ngày 13/8, tổng số tàu cá của TP.HCM là 5.035 tàu.

Trong số tàu đó, có 1.902 tàu cá hoạt động vùng ven bờ (chiều dài từ 6m đến dưới 12m); 744 tàu hoạt động vùng lộng (chiều dài từ 12m đến dưới 15m); 2.389 tàu cá hoạt động vùng khơi (chiều dài trên 15m).

Tổng số tàu cá của Thành phố chưa đủ điều kiện đi khai thác thủy sản tính đến 13/8 là 1.178 tàu (trong đó có 530 tàu trên 15m).

Bất ngờ Long An, dân ra đồng hoang xúc thứ cá nhà nghèo này để làm món ngon nhà giàu

Những tàu cá này được các tổ chức cảng cá, các đồn trạm biên phòng kiểm tra, giám sát tuyệt đối không cho đi khai thác thủy sản.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư hướng dẫn các chủ tàu hoàn thành thủ tục để tàu cá đủ điều kiện đi khai thác hoặc giải bản tàu cá nếu mục nát, không có khả năng phục hồi hoặc thực hiện các thủ tục xóa đăng ký tàu cá theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, Thành phố đã thực hiện kiểm tra, giám sát được 8.162 lượt tàu cá cập cảng, 9.053 lượt tàu cá rời cảng. Tổng sản lượng thủy sản được giám sát qua cảng đạt 59.735 tấn. Đồng thời cấp 108 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác cho 1.838 tấn thủy sản.

Cán bộ Biên phòng tuyên truyền cho ngư dân quy định của pháp luật về lắp đặt và vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Ảnh: Trung Thành
Ở xã mới này của tỉnh Đắk Lắk trồng hơn 5.000ha "cây tiền tỷ", nữ Bí thư Đảng ủy livestream bán sầu riêng

Từ ngày 1/1/2024 đến 13/8/2025, các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là TP.HCM) đã phát hiện và xử lý 403 hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản.

TPHCM đã ban hành 403 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 8.346.900.000 (đã thi hành 402 quyết định).

Thành phố nhận định, tình trạng tàu cá mất kết nối hành trình giảm so với cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn tiếp tục diễn ra.

Từ đầu năm đến nay đã phát hiện 658 tàu mất kết nối từ 6 giờ đến dưới 10 ngày.

Trong số các tàu này, đã xác minh được 585 tàu cá thực hiện đúng quy định khi mất kết nối hành trình tàu cá (báo cáo vị trí tàu cá 6 giờ/lần), còn lại 73 tàu không báo cáo vị trí.

Có 5 tàu cá mất kết nối trên 10 ngày trên biển chưa về cảng, hiện Bộ đội Biên phòng đang tích cực phối hợp cùng các lực lượng để truy tìm, xử lý theo quy định.

Tiết trời oi ả, lên vùng rừng này ở Thanh Hóa thấy đàn cá lạ khổng lồ bơi lộ cả lưng

Sửa đổi quy định đang mâu thuẫn

TP.HCM hiện có hơn 1.000 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã được cơ quan đăng kiểm kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật với phân cấp “Hạn chế II” – nghĩa là chỉ được phép hoạt động tại vùng biển hở hạn chế, cách bờ hoặc nơi trú ẩn không quá 50 hải lý.
Tuy nhiên, theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thủy sản, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên bắt buộc phải hoạt động ở vùng khơi, không được phép khai thác tại vùng ven bờ và vùng lộng.
Do đó, nếu tàu cá này hoạt động trong vùng lộng, sẽ bị coi là vi phạm Luật Thủy sản và có thể bị xử phạt. Ngược lại, nếu đi khai thác ở vùng khơi (tức xa trên 50 hải lý), tàu lại vượt quá phạm vi hoạt động được ghi trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra rủi ro, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có cơ sở từ chối chi trả hoặc bồi thường. Do đó, UBND TP.HCM kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, sửa đổi.

Tham khảo thêm

Loại cá bé tí giàu protein, bơi thành luồng dày đặc ngoài biển Lâm Đồng, dân bắt trúng đàn, cảng Mũi Né tấp nập hẳn

Loại cá bé tí giàu protein, bơi thành luồng dày đặc ngoài biển Lâm Đồng, dân bắt trúng đàn, cảng Mũi Né tấp nập hẳn

Đây là 2 loại cá biển ngon, dân 1 xã biển Quảng Trị bắt trúng, cứ khênh lên cảng thương lái khuân đi hết

Đây là 2 loại cá biển ngon, dân 1 xã biển Quảng Trị bắt trúng, cứ khênh lên cảng thương lái khuân đi hết

Vô tình bắt trúng con động vật to mập ngoài đồng, mang về nuôi, ông nông dân Cà Mau bán làm con đặc sản

Vô tình bắt trúng con động vật to mập ngoài đồng, mang về nuôi, ông nông dân Cà Mau bán làm con đặc sản

Đây là loại cá biển ngon, tươi roi rói mà dân một xã ở Hà Tĩnh vừa bắt trúng dậm ngoài biển

Đây là loại cá biển ngon, tươi roi rói mà dân một xã ở Hà Tĩnh vừa bắt trúng dậm ngoài biển

Ra sông Vàm Cỏ ở Tiền Giang lưới tôm cá, bất ngờ bắt trúng một con động vật hoang dã cứ hay rụt đầu

Ra sông Vàm Cỏ ở Tiền Giang lưới tôm cá, bất ngờ bắt trúng một con động vật hoang dã cứ hay rụt đầu

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nuôi thành công loại cá đặc sản thịt giòn, ngọt, nông dân Đắk Nông bắt lên là bán đắt như tôm tươi

Nhằm đa dạng hình thức phát triển kinh tế cho người dân địa phương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh) phối hợp Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, triển khai thí điểm mô hình chuyển giao công nghệ nuôi thương phẩm cá chép V1 chuyển giòn cho người dân xã Nam Bình.

Động vật hoang dã, kể cả các "con sách Đỏ" đang "sống khỏe, sống an toàn" ở rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

Nhà nông
Động vật hoang dã, kể cả các 'con sách Đỏ' đang 'sống khỏe, sống an toàn' ở rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

Thanh Hóa có một kinh thành cổ nước non xanh biếc, rừng rậm um tùm, lại có "đất quý hương" có lăng miếu Triệu Tường

Nhà nông
Thanh Hóa có một kinh thành cổ nước non xanh biếc, rừng rậm um tùm, lại có 'đất quý hương' có lăng miếu Triệu Tường

Đây là xã tỷ phú ở vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi, ra ngõ gặp xe hơi

Nhà nông
Đây là xã tỷ phú ở vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi, ra ngõ gặp xe hơi

Thứ cây thấp tè mà ra quả quá trời ở Cao Bằng, vườn đẹp như phim

Nhà nông
Thứ cây thấp tè mà ra quả quá trời ở Cao Bằng, vườn đẹp như phim

Đọc thêm

Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?

Văn hóa - Giải trí

Sau gần một năm xảy ra những lùm xùm về phát ngôn, rapper Negav vẫn bị công chúng phản đối khi trở lại trong một sự kiện quảng bá.

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine không cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không ngăn chặn hoặc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”
Thể thao

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”

Thể thao

PVF-CAND giành quyền tham dự V.League theo kịch bản khá bất ngờ, nhưng tân binh này cho thấy họ có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng kèm theo quyết tâm cao để tạo nên nhiều bất ngờ.

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai
Xã hội

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai

Xã hội

Ngày 21/8, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 18 về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR' 2025) đã được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine
Thế giới

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow phải được tham gia vào các quyết định liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine và nhấn mạnh, việc thực hiện mà không có sự đồng thuận của Nga là “con đường dẫn đến ngõ cụt”.

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng
Pháp luật

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền văn bản của Công ty Luật PN Legal liên quan đến rapper Negav, Cục An ninh mạng (A05) cho biết, đang mời các bên làm việc để làm rõ.

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới
Nhà nông

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành bão, với xác suất 60–70% bão sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam? Hé lộ 2 đối thủ của ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 9/2025; HLV Kluivert chốt danh sách ĐT Indonesia; Palmer cạnh tranh thương hiệu với hãng rượu Pháp; Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Donnarumma.

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?
Xã hội

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?

Xã hội

Ngày 21/8, Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản trả lời ý kiến người dân về mong muốn có được thông tin cụ thể chính sách thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành
Văn hóa - Giải trí

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nghệ sĩ "tim đập rộn ràng" khi tham gia hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm diễn ra vào sáng 2/9 tới đây tại quảng trường Ba Đình.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
9

Văn hóa - Giải trí

Tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo thuần nông ở xã Tứ Kỳ - TP Hải Phòng (Hải Dương cũ), nơi có sông Thái Bình bao quanh.

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý
Nhà nông

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý

Nhà nông

Sau khi Hội Cá nước lạnh Lào Cai gửi văn bản "kêu cứu" tới các bộ, ngành chức năng và địa phương phản ánh tình trạng giá cá tầm trong nước giảm mạnh vì sự cạnh tranh gay gắt của cá tầm nhập khẩu từ Trung Quốc, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở
Nhà đất

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở

Nhà đất

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất tại Tam Hưng, Hà Nội cam kết “hồi sinh” dự án Mỹ Hưng gần 20 năm dang dở, trong bối cảnh Mường Thanh từng vướng nhiều lùm xùm pháp lý.

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?
Thế giới

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia mua dầu thô từ Moscow, nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine. Mới đây, chính quyền Trump đã tăng thuế đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga nhưng vẫn chưa "đụng" tới Trung Quốc.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, nhờ nỗ lực chăm chỉ, thu nhập thường xuyên của 3 con giáp sẽ đáng kể và tình hình tài chính của họ sẽ phát triển mạnh mẽ.

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng
Giảm nghèo nông thôn

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng

Giảm nghèo nông thôn

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực thời gian qua Hội Nông dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (trước 1/7/2025) đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên, nông dân trên hành trình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi
Thể thao

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi

Thể thao

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi sau trận đấu gặp BG Pathum United trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội
Kinh tế

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội

Kinh tế

Đại diện Hà Nội Metro cho biết, những ngày TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động chính trị chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, lượng khách đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông và đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội tăng cao đột biến.

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine
Thế giới

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine

Thế giới

Các quốc gia châu Âu đang thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai F-35 - tiêm kích tàng hình đắt nhất, hiện đại nhất của Mỹ tại Romania như một phần trong gói bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm
Nhà nông

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm

Nhà nông

Giá hoa hồng ghép (ghép mầm cây hoa hồng lên thân, lên gốc cây tầm xuân) khá ổn định bán buôn với giá 1.500–2.000 đồng/bông, dịp lễ tết hoặc Valentine giá tăng 5.000–7.000 đồng/bông. Bình quân nông dân Hải Phòng lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa hoặc trồng hoa màu truyền thống.

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối

Chuyển động Sài Gòn

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, kiểm dịch thịt heo tại các chợ đầu mối, đặc biệt là hai chợ lớn Hóc Môn và Bình Điền.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch
Chuyển động Sài Gòn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch

Chuyển động Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu xã An Thới Đông (TP.HCM) phát huy hết tiềm năng sau sáp nhập; xây dựng vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch và các sản phẩm OCOP.

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm
Thế giới

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết: Quan hệ giữa Australia và Việt Nam được xây dựng trên niềm tin chiến lược chung và sự thấu hiểu, và chúng ta hợp tác như những người bạn và đối tác thân thiết để thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Những quy tắc 'trượng nghĩa' của Yakuza Nhật Bản là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Những quy tắc "trượng nghĩa" của Yakuza Nhật Bản là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù là một băng đảng khét tiếng máu lạnh nhưng Yakuza Nhật Bản có những quy tắc riêng điều chỉnh mọi hành vi, "đạo đức" của thành viên.

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng
Nhà đất

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng

Nhà đất

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng, xử lý dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Nguyễn Văn Anh là tiền đạo tân binh của Becamex TP.HCM. Chân sút 29 tuổi từng khoác áo HAGL và có 2 lần vô địch V.League cùng Thép xanh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh

Tin tức

Ngày 21/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đã tới tỉnh Quảng Ninh.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường
Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường

Xã hội

Sau đây là thống kê lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của các trường đại học, thí sinh tham khảo sau đây.

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước thực trạng cá tầm nhập khẩu lậu tràn lan, gây khó khăn cho người nuôi, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản về việc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao
Tin tức

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao

Tin tức

Nam sinh Đào Phúc Thịnh (SN 2007, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mất liên lạc bí ẩn, gia đình em đã trình báo cơ quan công an.

Tin đọc nhiều

1

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

2

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

3

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

4

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

5

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn