Nhiều ứng dụng Trung Quốc khiến các nước lo ngại

Theo NikkeiAsia, báo cáo của công ty nghiên cứu Sensor Tower cho biết, các ứng dụng Trung Quốc như TikTok đang chiếm 1/3 tổng lượt tải xuống trong quý I/2023 trên cửa hàng Google và Apple. Số liệu này được đưa ra dựa trên top 5 tải về tại 95 quốc gia và vùng lãnh thổ.

TikTok là ứng dụng Trung Quốc phổ biến nhất tại nhiều quốc gia. Ảnh: Reuters

Cụ thể, trong 475 ứng dụng hàng đầu của quý 1 năm 2023, 156 ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc, chiếm 33% tổng số và tăng 8 điểm so với năm 2020. Trong đó, nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok là ứng dụng phổ biến nhất khi lọt vào top 5 tại 82 thị trường, chiếm 86% tổng số. Ngoài ra, ứng dụng chỉnh sửa video CapCut cũng đang phát triển nhanh chóng, lọt vào top 5 tại 48 thị trường, chiếm 51% tổng số.

Ở khu vực châu Âu và Nam Mỹ, nền tảng Shien ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ. Ứng dụng này nằm trong top 5 ở 10 quốc gia, bao gồm cả Tây Ban Nha và Brazil.

Ở Mỹ, các ứng dụng Trung Quốc lần lượt chiếm vị trí số 1, số 2, số 3 và số 5. Cụ thể, ứng dụng được tải xuống số 1 ở Mỹ trong quý đầu tiên là ứng dụng đặt hàng qua email Temu của Trung Quốc, được PDD Holdings ra mắt vào mùa thu năm 2022.

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đang tiến hành các biện pháp thắt chặt đối với các ứng dụng của Trung Quốc do những lo ngại về an ninh quốc gia. Thậm chí, tại Mỹ và châu Âu, các quan chức nhà nước đã bị cấm cài đặt những ứng dụng này trên các thiết bị do chính phủ cấp.

Trong một báo cáo của Ủy ban đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung, ứng dụng Shein bị cáo buộc có nguy cơ vi phạm dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ. Ứng dụng TikTok cũng bị cấm sử dụng tại nhiều quốc gia.