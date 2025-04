Theo EVNHCMC, dự báo sản lượng điện tiêu thụ bình quân sẽ tăng từ 74,76 triệu kWh/ngày trong tháng 2 (tăng 10,68% so với cùng kỳ năm trước) lên 86,97 triệu kWh/ngày trong tháng 3 (tăng 16,32% so với tháng 2), và chạm mức cao nhất 100,8 triệu kWh/ngày vào tháng 4 (tăng 34,83% so với tháng 2), trước khi duy trì ở mức cao trong tháng 5 dù lượng mưa tăng 5-15% so với trung bình nhiều năm.

Để hạn chế tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng ở TP.HCM, ngành điện khuyến cáo người dân và doanh nghiệp có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản mà hiệu quả. Ảnh: CH

Nguyên nhân không chỉ đến từ thời tiết mà còn từ sự phục hồi kinh tế, với điều hòa chiếm 50% điện năng tiêu thụ trong sinh hoạt khi nhiệt độ vượt 35°C và các doanh nghiệp tăng 10-15% điện năng cho hệ thống làm mát công nghiệp.

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định, EVNHCMC đã xây dựng kịch bản vận hành lưới điện với mức tăng trưởng phụ tải 10% và dự phòng 15%, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, hoàn tất bảo trì trước 31/3, áp dụng công nghệ tiên tiến như bảo trì theo tình trạng thiết bị (CBM) và thi công không gián đoạn điện, đồng thời phối hợp với chính quyền thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025.

Ngành điện cũng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, đặt điều hòa ở 26-28°C, hạn chế dùng điện giờ cao điểm và tận dụng ánh sáng tự nhiên để giảm áp lực lên hệ thống, kỳ vọng đảm bảo nguồn điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM trong mùa nắng nóng 2025.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) Bùi Trung Kiên cho rằng, tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt mà còn bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Để hạn chế tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng, người dân và doanh nghiệp có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản mà hiệu quả.

Trước hết, chọn thiết bị làm mát tiết kiệm năng lượng như máy lạnh inverter, đặt nhiệt độ 26-28°C và bảo dưỡng định kỳ để tăng hiệu suất. Kết hợp sử dụng quạt trần, mở cửa đón gió tự nhiên vào sáng sớm hoặc chiều tối, đồng thời cải thiện không gian sống bằng rèm cách nhiệt, sơn chống nóng và trồng cây xanh để giảm nhiệt. Thói quen tắt thiết bị khi không dùng, cài hẹn giờ cho máy lạnh cũng góp phần tiết kiệm đáng kể.

Doanh nghiệp nên giảm công suất vào giờ cao điểm, tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) theo thông báo của Điện lực và cân nhắc lắp điện mặt trời mái nhà. Ngoài ra, sử dụng App EVNHCMC hoặc Tổng đài đa kênh để theo dõi và quản lý lượng điện tiêu thụ hiệu quả hơn.