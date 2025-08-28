Trao đổi với PV Báo Dân Việt, luật sư Nguyễn Thanh Phương (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, khi đi xem duyệt binh, diễu binh, nếu người dân cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Nếu có hành vi vi phạm quy định pháp luật, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc hình sự, tùy theo hành vi, mức độ vi phạm.

Hành vi chen lấn, xô đẩy, trèo rào gây mất an ninh trật tự

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi gây mất trật tự nơi công cộng có thể bị phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Trong trường hợp, nếu người đi xem duyệt binh, diễu binh có hành vi tổ chức thuê, xúi giục, dụ dỗ hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng thì có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (theo khoản 4, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP)

Hành vi chống đối, đe dọa lực lượng chức năng

Trường hợp cá nhân dùng vũ lực, đe dọa hoặc gây thiệt hại về tài sản khi chống đối lực lượng thi hành công vụ, sẽ bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng theo khoản 3, Điều 21 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Đặc biệt, nếu hành vi chống đối này gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự về Tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Hành vi vượt rào của người dân khi đi xem diễu binh, duyệt binh

Do đó, người dân cần ý thức rằng việc tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng không chỉ là trách nhiệm công dân, mà còn là bảo vệ chính sự an toàn của mình và cộng đồng.

“Khi tham gia xem duyệt binh, diễu binh, nếu người dân có hành vi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, có lời nói, hành động đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ, hoặc xúi giục, lôi kéo người khác không chấp hành, thì theo khoản 2, Điều 21 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức xử phạt có thể từ 4 đến 6 triệu đồng” -Theo luật sư Nguyễn Thanh Phương.

Hành vi dẫm đạp, xả rác, làm hư hỏng hoa, cây cảnh, tài sản công

Thực tế tại một số buổi tổng duyệt vừa qua đã ghi nhận tình trạng người dân dẫm, đạp lên thảm hoa, cây cảnh trang trí ven đường, khiến nhiều cây bị gãy, bật gốc.

Luật sư Phương cho rằng, hành vi này không chỉ phản cảm mà còn vi phạm pháp luật.

Theo khoản 2, Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người có hành vi ‘hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức’ có thể bị xử phạt hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng.

Quy định này cũng được áp dụng trong trường hợp cá nhân tự ý trèo lên xe máy, ô tô… của người khác gây hư hỏng.

Đáng lưu ý, nếu giá trị tài sản bị hủy hoại từ 2 triệu đồng trở lên, hành vi sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), với mức hình phạt cao nhất lên tới 20 năm tù.

Hành vi quay phim, ghi hình khu vực cấm

Trong các sự kiện trọng đại như duyệt binh, diễu binh, một số khu vực được xác định là phạm vi an ninh, khu vực cấm quay phim, chụp ảnh. Người dân nếu cố tình ghi hình ở những vị trí này có thể vô tình làm lộ, lọt bí mật nhà nước.

Theo khoản 4, Điều 19 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt hành chính từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Trong trường hợp việc quay phim, chụp ảnh trái phép dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán bí mật nhà nước theo Điều 337 và Điều 338 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), với mức hình phạt cao nhất lên tới 15 năm tù.

Hành vi mang vũ khí, chất nổ, pháo sang…vào khu vực tổ chức diễu binh, diễu hành

Khi tham dự lễ duyệt binh, diễu binh, người dân tuyệt đối không được mang theo vật nhọn, chất nổ, pháo sáng, chất dễ cháy hay bất kỳ công cụ nào có khả năng gây sát thương, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho chính bản thân và cộng đồng.

Theo quy định tại khoản 5, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi “Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc đồ vật, phương tiện có khả năng sát thương” sẽ bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Mức phạt này áp dụng trực tiếp với bất kỳ cá nhân nào mang các vật dụng nguy hiểm đến lễ hội, sự kiện công cộng, nhằm răn đe và ngăn chặn các tình huống đáng tiếc xảy ra.

Hình ảnh cây cảnh bị người dân dẫm dập nát

Bên cạnh đó, nếu cá nhân tàng trữ chất nổ, pháo sáng, vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc đồ chơi nguy hiểm bị cấm, hành vi này cũng vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí và vật liệu nổ, theo đó có thể bị xử phạt hành chính lên tới 40.000.000 đồng.



Lễ duyệt binh, diễu binh là sự kiện trọng đại, nơi trật tự, kỷ luật và văn minh của cộng đồng được thể hiện rõ nét. Mỗi hành vi thiếu ý thức từ chen lấn, xô đẩy, làm hư hỏng hoa, cây cảnh, tài sản công, xả rác đến chống đối lực lượng chức năng hay quay phim, sử dụng flycam trái phép đều có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.