Những nghệ sĩ tên tuổi nào được chọn tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình dịp A80?

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, có khoảng 160 nghệ sĩ của các nhà hát thuộc thành phố Hà Nội sẽ tham gia diễu binh, diễu hành trong Khối 54 dân tộc Việt Nam tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).

Các nghệ sĩ được lựa chọn từ các nhà hát như: Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Nhà hát Múa rối Thăng Long…

Các nghệ sĩ, diễn viên nghiêm túc tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành dịp A80. Ảnh: Bạch Lang

Trong đó, có nhiều nghệ sĩ quen mặt với khán giả trên các bộ phim và tác phẩm sân khấu như: Nghệ sĩ Ưu tú Đức Hùng, Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Công Khanh, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Quỳnh, diễn viên Chí Nhân, Thùy Dương, Trương Hoàng, Minh Tít…

Chia sẻ với Dân Việt, diễn viên Chí Nhân – Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết, các nghệ sĩ thuộc Khối 54 dân tộc Việt Nam đã bước vào tập luyện tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) từ ngày 15/8. Mỗi ngày, đội hình sẽ tập luyện từ 2 ca, sáng từ 6h30 đến 11h30, chiều từ 2h đến 5h…

Những ngày qua, dù thời tiết không được thuận lợi, mưa nắng thất thường nhưng các nghệ sĩ vẫn luôn có mặt đầy đủ và tập luyện nghiêm túc. Với nhiều nghệ sĩ, việc được đứng trong đội hình tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 là một nhiệm vụ nhưng cũng là niềm vui dự vô cùng lớn lao.

Diễn viên Chí Nhân, Trương Hoàng và Nghệ sĩ Ưu tú Đức Hùng check-in tại địa điểm tập luyện. Ảnh: Chí Nhân

“Với nghệ sĩ, việc dậy từ 6h30 sáng để đi tập là cả một thử thách vì quen thức khuya dậy muộn do đặc thù công việc nhưng những ngày qua, cứ đúng giờ vào tập là mọi người đã có mặt đông đủ. Tập dưới trời nắng hay tập dưới trời mưa… cũng không ai cảm thấy gì cả. Ai cũng háo hức, phấn khởi và vinh dự khi được tham gia sự kiện trọng đại của đất nước.

Với cá nhân tôi, niềm vinh dự và tự hào dường như nhân lên gấp đôi bởi đây là mơ ước của tôi từ bé. Thời bé, khi xem lễ diễu binh – diễu hành trên truyền hình những dịp lễ trọng đại, tôi từng mơ ước mơ được tham gia rồi. Vì thế, những ngày qua tôi vui lắm.

Tôi thấy việc tập luyện có vất vả một chút thì cũng không thấm tháp gì so với các chiến sĩ A80. Dù mới có 5 ngày tập luyện nhưng chúng tôi đã được trải nghiệm những cảm xúc rất tuyệt vời và thấy thêm yêu tổ quốc mình”, diễn viên Chí Nhân bày tỏ.

Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Quốc Khanh cùng đồng nghiệp check in tại điểm tập luyện. Ảnh: Bạch Lang

Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Quốc Khanh – Nhà hát Múa rối Thăng Long bộc bạch với Dân Việt rằng, trong 5 tiếng đầu tiên tham gia tập luyện, thời tiết Hà Nội đã có 4 kiểu đan xen, lúc mưa, lúc nắng, lúc râm mát, lúc ẩm ướt, không thiếu một kiểu nào. Nhưng tinh thần tập luyện của 160 nghệ sĩ, diễn viên vẫn không sờn lòng.

“Tôi nghĩ, các nghệ sĩ, diễn viên tham gia khối diễu binh – diễu hành cuar 54 dân tộc Việt Nam đều chung một cảm xúc như tôi đó là tình yêu tổ quốc. Chúng tôi thật sự rất vui dự khi được tham gia khối diễu binh, diễu hành lần này. Đây không chỉ đơn thuần là trách nhiệm mà hoàn toàn là vinh dự và là cơ hội để chúng tôi nhân lên tình yêu tổ quốc. Có lẽ vì thế mà thời tiết hay thời gian chẳng thể nào làm khó chúng tôi được. Ai cũng đến rất đầy đủ, đúng giờ và tập luyện cực kỳ nghiêm túc vì cơ hội chỉ có một lần trong đời.

Các nghệ sĩ mặc áo mưa tập luyện. Ảnh: Bạch Lang

Trong khối diễu binh, diễu hành của chúng tôi có Nghệ sĩ Ưu tú Đức Hùng – Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long là nhiều tuổi nhất nhưng anh ấy cũng tập luyện hăng say nhất. Chính Nghệ sĩ Ưu tú Đức Hùng truyền động lực cho tất cả mọi người, đội hình cũng phối hợp với nhau ăn ý” - Nghệ sĩ ưu tú Bạch Quốc Khanh cho biết.

Chiều 17/8, Bộ VHTTDL cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt Kịch bản Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, chương trình ﻿lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động như: ﻿Lễ "Rước đuốc truyền thống"; Lễ Chào cờ; C﻿hương trình diễu binh, diễu hành gồm: Không quân bay chào mừng; Diễu binh diễu hành các khối theo thứ tự như sau: Diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam trước; sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân, du kích, các khối công an. Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an và các khối quần chúng; Sau phần diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật…

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành là điểm nhấn trọng tâm trong toàn bộ chuỗi hoạt động kỷ niệm, cần được bảo đảm các điều kiện tốt nhất để tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tuyệt đối an toàn, lan tỏa rộng khắp trong và ngoài nước, hướng đến nhân dân.

Lịch sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành:

- Sơ duyệt: 20h ngày 27/8.

- Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8.

- Lễ chính thức: 6h30 ngày 2/9.

Lộ trình các khối diễu binh, diễu hành dự kiến như sau:

Đường tập kết vào:

Quân đội: Đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); Công viên Bách Thảo (khối đứng).

Công an: Đường Phan Đình Phùng

Các khối quần chúng nhân dân: Đường Quán Thánh

Khối xe pháo: Giao đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm.

Nhân dân tham dự: Đường Bắc Sơn, ngã tư Tôn Thất Đàm - Độc lập

Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài:

Khối Nghi trượng:

Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám

Khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài; Dân quân tự vệ, Công an:

- Đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa.

- Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

- Đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.

- Công viên Bách Thảo

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh:

Rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ:

Rẽ phải vào Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về vị trí tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối Văn hóa Thể thao:

Sau khi đi qua Lễ đài đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức).

Tuyến xe tăng, bánh xích:

Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tuyến xe bánh lốp:

- Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

- Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9:

- 6h30: Rước đuốc truyền thống.

- 6h45: Nghi lễ chào cờ.

- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.



Lễ kỷ niệm được tổ chức với quy mô cấp Quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ một số quốc gia khách mời.

Khu vực lễ đài tại quảng trường Ba Đình dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua.

Đây là sự kiện trọng đại. Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến từ sớm (trước 6h).

Người dân có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.