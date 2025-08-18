Chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước

Chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày cho dân chiêm ngưỡng

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ khai mạc vào vào 9h ngày 28/8 tại Sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) tới đây, công chúng được tận mắt chiêm ngưỡng chiếc chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại không gian Khát vọng bầu trời.

Chiếc chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đưa đến Triển lãm thành tựu đất nước. Ảnh: Đình Toán

Theo đó, trong số 5 chiếc máy bay do Liên Xô viện trợ cho Việt Nam năm 1957, chiếc mang số hiệu VN-C482 mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là chiếc chuyên cơ chở Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ.

Không chỉ là phương tiện vận tải hạng nhẹ với sải cánh 31,7m, tốc độ tối đa 415km/h và sức chở hơn 30 người, VN-C482 còn là biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Xô và của những chuyến bay gắn liền với dấu ấn lịch sử dân tộc.

Điểm đáng chú ý của IL-14 là không được trang bị radar hay các thiết bị hỗ trợ hạ cánh hiện đại, việc điều khiển hoàn toàn dựa vào trình độ và bản lĩnh của phi công. Chính trong điều kiện khó khăn ấy, năng lực xuất sắc và tinh thần dũng cảm của Đội bay IL-14 thuộc Trung đoàn 919 càng được khẳng định.

Sau ngày đất nước thống nhất, Đoàn bay 919 tiếp tục khai thác IL-14 phục vụ tái thiết đất nước và các nhiệm vụ quốc phòng, cho đến khi đội bay hoàn thành sứ mệnh vào năm 1981.

VN-C482 nhiều năm qua được bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Hàng không Việt Nam. Ảnh: Đình Toán

Chiếc máy bay mang số hiệu VN-C482 nhiều năm qua được bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Hàng không Việt Nam - trở thành chứng tích sống động của một thời hào hùng, biểu tượng cho ý chí độc lập, tự lực, tự cường của ngành Hàng không Việt Nam.

Máy bay hiện đã được vận chuyển đến phân khu trưng bày Khát vọng bầu trời tại Triển lãm Thành tựu đất nước vào đêm 13/8. Đội ngũ kỹ thuật đang tiếp tục tiến hành lắp đặt, vệ sinh và hoàn thiện các hạng mục trưng bày, sẵn sàng phục vụ khách tham quan trong dịp Lễ trọng đại của đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không AESC cho biết, IL-14 còn là biểu tượng của những năm đầu ngành Hàng không Việt Nam. Từ những ngày đầu phát triển, hiện nay, Việt Nam đã làm chủ công nghệ về khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay.

Dù là hiện vật được trưng bày ở Bảo tàng Hàng không nhưng ông Lê Chương (sinh năm 1944) vẫn coi IL-14 như “báu vật” sống và cho đến nay vẫn đều đặn thực hiện bảo dưỡng định kỳ.

Đội ngũ kỹ thuật đang tiến hành lắp đặt, vệ sinh và hoàn thiện các hạng mục trưng bày. Ảnh: Đình Toán

Bên cạnh cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng chiếc máy bay từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại triển lãm, ngành Hàng không còn mang đến chiếc máy bay A320 từ Trung tâm Đào tạo của AESC. Đây là chiếc máy bay phục vụ cho công tác đào tạo.

“Đặc biệt tại triển lãm, công chúng còn có cơ hội trải nghiệm dịch vụ mua vé máy bay, phục vụ trong phòng chờ và ngồi thử trên máy bay A320. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện trình chiếu 3D mapping trên thân máy bay A320, giúp công chúng có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đến với không gian triển lãm của ngành Hàng không”, ông Nguyễn Hoài Nam chia sẻ.

Công chúng tới không gian Khát vọng bầu trời còn được trải nghiệm tại khoang buồng lái. Đây là cơ hội rất hiếm hoi vì khoang buồng lái là nơi không dành cho hành khách và hành khách gần như “không được biết đến”.

Đặc biệt, tại khu vực trưng bày máy bay A320, công chúng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm kỹ năng thoát hiểm cùng đội ngũ chuyên môn của Hàng không Việt Nam.

Một điểm nhấn không thể thiếu tại không gian này là sự hiện diện của hai chiếc máy bay Tocano-R do Việt Nam sản xuất. Hiện loại máy bay này đã chinh phục được không ít thị trường khắt khe và bán cho nhiều quốc gia.