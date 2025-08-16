Nhạc kịch về Cách mạng Tháng Tám do đạo diễn Hàn Quốc dàn dựng khiến người xem rưng rưng xúc động

Nhạc kịch "Cafe bánh mì" tái hiện bối cảnh trước Cách mạng Tháng Tám

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp thực hiện vở nhạc kịch Cafe bánh mì.

Đây là tác phẩm thực hiện nhằm giao lưu hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc, góp phần đưa đến cho công chúng những vở diễn với những thông điệp tốt đẹp và thực sự ý nghĩa.

Nhạc kịch "Cafe bánh mì" tái hiện bối cảnh xã hội Việt Nam trước 1945, trong những ngày sục sôi cách mạng. Ảnh: NHK

Tác giả kịch bản của Cafe bánh mì là Seo Sang Wan, Giám đốc nghệ thuật Park Hyun Woo, đạo diễn Cho Joon Hui, hoạ sĩ Lim Chung Il, biên đạo Kim Sung Il.

Phía Việt Nam có NSƯT Kiều Minh Hiếu (chỉ đạo nghệ thuật), Lê Trinh (tác giả phối hợp), NSND Hoàng Lâm Tùng (đạo diễn phối hợp), nhạc sĩ Tuấn Nghĩa (viết lời tiếng Việt)…

Vở nhạc kịch có sự tham gia diễn xuất của: NSƯT Dũng Nam, NSƯT Mai Hương, NSƯT Trương Thu Hà, Hồ Liên, Thanh Giang, Thế Nguyên, Hồng Phúc, Tiến Đạt cùng các nghệ sĩ, diễn viên tài năng khác.

Vở nhạc kịch tái hiện bối cảnh xã hội Việt Nam trước 1945, trong những ngày sục sôi cách mạng, với nhân vật trung tâm là vợ chồng tiểu tư sản Xuân - Bảo, giao bánh mì cho người Pháp, âm thầm thu thập tin tức cho cách mạng. Hình ảnh của họ tiêu biểu cho tầng lớp tiểu tư sản yêu nước, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.

Một cảnh trong vở nhạc kịch. Ảnh: NHK

Bối cảnh trước Cách mạng tháng Tám được dựng chân thực: cuộc sống đói khổ, áp bức; sự hy sinh và niềm tin vào thắng lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đạo diễn Cho Joon Hui cùng ê kíp sáng tạo đã giải mã thành công trước cái tên vô cùng giản dị Cafe bánh mì, tên gọi giản dị nhưng thông điệp đầy ẩn ý sâu sắc. Bởi cafe và bánh mì là món ăn, thức uống quen thuộc của người Việt, là biểu tượng của đời sống thường nhật, của những con người bình dị.

Điều đặc biệt, các vị trí sáng tạo chủ chốt của Cafe bánh mì đều do nghệ sĩ Hàn Quốc đảm nhiệm, từ kịch bản, đạo diễn, hoạ sĩ đến nhạc sĩ. Họ đã vượt qua rào cản ngôn ngữ để khai thác thành công đề tài lịch sử cách mạng Việt Nam trước một tư liệu lịch sử khổng lồ và đặc biệt mang tới những cảm xúc nghệ thuật và thông điệp vô cùng nhân văn.

Vở kịch làm "sống lại" nhiều dấu mốc lịch sử gắn với Cách mạng tháng Tám. Ảnh: NHK

Đơn cử như hơn 20 ca khúc, kết hợp diễn xuất, ca hát và vũ đạo đã buộc chính dàn nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam phải vượt qua thử thách khi quen với sở trường kịch nói, chính kịch.

Thiết kế sân khấu do Lim Chung Il thể hiện vừa giản dị mà giàu sức gợi, kết hợp ánh sáng và đạo cụ để tái hiện bối cảnh lịch sử. Vũ đạo của Kim Sung Il sử dụng cả động tác đời thường lẫn động tác biểu tượng, giúp khán giả cảm nhận chiến tranh không chỉ qua tiếng súng, mà còn qua từng hơi thở của nhân vật.

Âm nhạc, yếu tố trung tâm của nhạc kịch được xử lý như một nhân vật thứ ba, dẫn dắt khán giả đi qua từng cung bậc. Những ca khúc chủ đề vừa giàu chất sử thi, vừa gần gũi với đời sống, khiến khán giả dễ đồng cảm.

Các nghệ sĩ như Thanh Giang vai Xuân, Ngô Thế Nguyên vai Bảo, Thanh Nhàn vai Phương, Hồng Phúc vai Huy... đã rất thành công lột tả tính cách của từng nhân vật không chỉ qua những lời thoại mà cả bản lĩnh tự tin khi thể các ca khúc và giai điệu âm nhạc trong tác phẩm. Đây cũng là hành trình khám phá bản thân của mỗi nghệ sĩ, với nỗ lực hết mình cùng sự dẫn dắt của đạo diễn và ê-kíp sáng tạo chuyên nghiệp.

Các diễn Nhà hát Kịch Việt Nam đã rất thành công lột tả tính cách của từng nhân vật theo phong cách nhạc kịch. Ảnh: NHK

Lối diễn kết hợp kịch nói truyền thống với biểu cảm của nhạc kịch giúp nhân vật vừa chân thực vừa giàu chất thơ. Các cảnh hát, múa, diễn phối hợp nhuần nhuyễn, thể hiện sự tập luyện nghiêm túc và tinh thần đồng đội. Nhiều phân đoạn để lại ấn tượng sâu sắc: vợ chồng Xuân – Bảo ru con đầy ấm áp; Phương – Huy giữ vững tình yêu giữa chiến tranh.

Và thiêng liêng hơn cả là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2/9/1945 tại Ba Đình, trong tiếng hô vang của quần chúng, dòng chảy cảm xúc vinh quang khi đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

“Việt Nam đã thắp lên trong tôi ngọn lửa đam mê, thôi thúc tôi bằng cả trái tim và mở ra những thử thách mới. Chúng tôi luôn mong mỏi một ngày nào đó, tác phẩm của chúng tôi sẽ được “bản địa hóa” và trình diễn tại Việt Nam.

Nhiều khán giả rưng rưng xúc động khi xem nhạc kịch "Cafe bánh mì". Ảnh: NHK

Thông qua nhạc kịch Cafe bánh mì, tôi hy vọng chúng ta sẽ không quên lịch sử đấu tranh giành độc lập, khắc ghi những mất mát không nên tái diễn, để từ đó nuôi dưỡng lòng yêu nước nồng nàn và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Mong rằng Cafe bánh mì sẽ được ghi nhớ và nhắc lại trong lòng các thế hệ mai sau”, ông Park Hyun Woo - Giám đốc nghệ thuật chia sẻ.

NSƯT Kiều Minh Hiếu – Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cũng nói rằng: “Nhạc kịch Cafe bánh mì là một dự án rất đặc biệt, được các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam và các chuyên gia sân khấu hàng đầu của Hàn Quốc kết hợp chuẩn bị trong thời gian dài với tất cả nhiệt huyết và tâm huyết. Tôi tin chắc tác phẩm sẽ mang đến cho khán giả những cảm xúc sâu sắc và dư âm không thể nào quên”.