Những vi phạm sẽ khiến cán bộ, công chức bị khiển trách theo quy định mới?

Bạn đọc Nguyễn Xuân Mai (Định Hóa, Thái Nguyên) hỏi: Vi phạm nào khiến cán bộ, công chức bị khiển trách?

Trả lời:

Luật sư Quách Thành Lực - Đoàn LS TP. Hà Nội cho biết, Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nêu rõ loạt vi phạm khiến cán bộ, công chức bị khiển trách.

Cán bộ, công chức vi phạm sẽ bị kỷ luật ra sao?

Theo quy định, có 4 mức kỷ luật đối với cán bộ gồm: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm.

Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, các mức kỷ luật bao gồm: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc.

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, các mức kỷ luật được áp dụng gồm: khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

Những vi phạm khiến cán bộ, công chức sẽ bị khiển trách?

Điều 8, Nghị định 112/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 71/2023/NĐ‑CP, nêu rõ việc áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với cán bộ, công chức.

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này, thuộc một trong các trường hợp sau:

- Vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện.

-Né tránh, đùn đẩy, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao mà không có lý do chính đáng; không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cấp có thẩm quyền; gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

- Vi phạm quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, tuyên truyền, phát ngôn, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Vi phạm quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên, môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình thực thi công vụ.

- Vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; hoặc các quy định khác của Đảng và pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức.

Khoản 3 Điều 9 Nghị định 112/2020

3. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công;

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn.