Đồng Nai đấu giá đất gần sân bay Long Thành thu gần 7.000 tỷ đồng

Đồng Nai đấu giá đất thành công 2 khu đất vàng

Ngày 2/10, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai tổ chức đấu giá thành công 2 khu đất lớn tại xã Bình An, ngay cửa ngõ Sân bay quốc tế Long Thành.

Hai khu đất được đưa ra đấu giá, tổng diện tích gần 113ha với giá trị đấu giá đạt gần 7.000 tỷ đồng, tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách tỉnh.

Khu đất thứ 1 rộng hơn 77ha, được quy hoạch làm trung tâm thương mại, dịch vụ và dân cư.

Trong đó có gần 38ha đưa ra đấu giá, gồm đất ở, đất công trình xã hội và đất thương mại dịch vụ.

Phần diện tích còn lại là đất giao thông, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật sẽ được giao không thu tiền để nhà đầu tư xây dựng đồng bộ rồi bàn giao lại cho địa phương. Hiện trạng khu đất là đất trống và không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội.

Giá khởi điểm hơn 4.700 tỷ đồng. Sau 3 vòng bỏ phiếu, khách hàng trúng đấu giá với giá trị gần 4.900 tỷ đồng.

Khu đất thứ 2 rộng hơn 35ha, được quy hoạch làm khu dân cư.

Trong đó có hơn 17ha đưa ra đấu giá gồm đất ở, đất công trình giáo dục, y tế và văn hóa.

Phần còn lại chủ yếu là đất hạ tầng kỹ thuật. Hiện trạng phần lớn diện tích là đất trống, một số diện tích có cây cao su đang chờ thanh lý và trụ sở cơ quan hành chính cũ.



Giá khởi điểm hơn 1.700 tỷ đồng. Sau 5 vòng đấu giá, khách hàng trúng đấu giá với giá trị hơn 1.800 tỷ đồng.

Tổng giá trị của 2 khu đất trúng đấu giá trong đợt này đạt gần 7.000 tỷ đồng, cao hơn so với mức khởi điểm ban đầu.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai cho biết các phiên đấu giá được tổ chức minh bạch, công khai và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Đây là bước đi quan trọng để tỉnh huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng và dịch vụ gắn với khu vực sân bay Long Thành trong tương lai.







Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai và các sở, ban, ngành tặng hoa chúc mừng khách hàng trúng đấu giá khu đất hơn 77ha. Ảnh: PV

Từ nay đến cuối năm, Đồng Nai dự kiến tiếp tục đưa ra đấu giá khoảng 40 khu đất, trong đó có nhiều dự án khu dân cư quy mô lớn.

Nguồn thu dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2025.

