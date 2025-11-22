Ninh Binh, An Giang xử lý mạnh tay tàu cá “3 không", xây dựng nghề cá bền vững

Ninh Bình, An Giang mạnh tay xử lý vi phạm thẻ vàng IUU

Thực hiện tháng cao điểm chống IUU, tỉnh Ninh Bình tập trung mọi nguồn lực, phát huy tối đa vai trò của cán bộ, công chức cấp xã, nắm chắc các địa bàn trọng tâm, trọng điểm; khoanh vùng, theo dõi, quản lý từng tàu cá, ngư dân có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, các đối tượng lao động nghề cá không có địa chỉ tạm trú tại địa phương hoặc người của địa phương khác.

Cùng với việc không để tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không được cấp phép) ra khơi khai thác thủy hải sản, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình cũng mạnh tay xử lý với những vi phạm trong khai thác thủy sản.

Ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 680 vụ với tổng số tiền phạt hơn 14 tỷ đồng. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng tỉnh này đã xử lý triệt để 100% số lượt tàu cá mất kết nối VMS trên 6 giờ (tổng cộng 606 lượt/455 tàu). UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) thường xuyên rà soát, cập nhật dữ liệu tàu cá của tỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia ngành thủy sản VNFishbase.

Tính đến 26/10, tỉnh đã đăng ký cho 1.361/1.361 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên và cập nhật thông tin của 1.361 tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, đạt 100%.

Tàu cá sử dụng bộ đàm để liên lạc thông tin trên biển. Ảnh: TT

Theo Bộ NNMT, đến nay, hệ thống quản lý, giám sát tàu cá đã được tăng cường; hơn 80.000 tàu cá đã đăng ký VNFishbase (hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia), đồng bộ với VNeID (ứng dụng định danh điện tử), VMS (thiết bị giám sát hành trình), eCDT (hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử), phục vụ quản lý và giám sát. Với nhiều chuyển biến thực chất trong kiểm soát, truy xuất nguồn gốc tàu cá, Việt Nam đã được Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận, đánh giá cao.

Theo cập nhật từ cơ quan chức năng, đến nay Ninh Bình không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và chưa có trường hợp vi phạm nào đưa ra khởi tố, truy tố, xét xử các hành vi liên quan đến đưa tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài…

Tuy nhiên, tình trạng tàu mất kết nối VMS trên 6 giờ khi hoạt động trên biển vẫn xảy ra. Công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng, các khu neo đậu chưa chặt chẽ. Tình trạng tàu cá neo đậu, bốc dỡ sản phẩm tại nhiều bến cá tự phát, truyền thống tại các xã ven biển vẫn diễn ra nên chưa kiểm soát được 100% sản lượng bốc dỡ thủy sản...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ NNMT trong “Tháng cao điểm chống khai thác IUU”, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các sở, ngành liên quan cùng UBND các xã, phường có tàu cá khẩn trương thực hiện 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu cá chưa được đăng ký và chưa được cấp giấy phép khai thác thủy sản; Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các chủ tàu có nhu cầu hoàn thiện thủ tục đăng ký, xin cấp giấy phép khai thác thủy sản theo đúng quy định của Luật Thủy sản.

Lực lượng chức năng Ninh Bình hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền chuẩn bị đón bão. Ảnh: T.T

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang cho biết, trong hơn 3 tháng triển khai đợt thi đua cao điểm phòng chống khai thác IUU, đơn vị đã tổ chức hơn 200 cuộc tuần tra, kiểm tra với khoảng 1.000 lượt cán bộ tham gia, tiến hành kiểm tra trên 1.000 phương tiện và khoảng 5.000 ngư dân.

Kết quả đã phát hiện 27 vụ/27 tàu/34 đối tượng vi phạm các quy định IUU, xử phạt hành chính khoảng 300 triệu đồng, tịch thu 2 bộ kích điện và tước 1 bằng chứng chỉ thuyền trưởng trong 4,5 tháng.

“Cùng với cả nước quyết tâm gỡ “thẻ vàng” của EC, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quản lý chặt các tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản, đặc biệt là các tàu mất kết nối dài ngày. Thực hiện dán, gắn bảng “tàu cá không đủ điều kiện hoạt động” lên các tàu cá chưa được cấp phép, chưa đăng kiểm... BĐBP cũng tăng cường tuần tra trên biển, nhất là truy quét các tàu cá “3 không” và các tàu cá đã xóa đăng ký nhưng vẫn cố tình trốn tránh lực lượng chức năng để đi khai thác thủy sản” - ông Hiệp nói.

- Cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Kênh Dài, Đồn Biên phòng Tây Yên phát tờ rơi tuyên truyền 14 hành vi được coi là khai thác thủy sản bất hợp pháp đến tận tay ngư dân trên tàu. Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Hiệp cho biết, ngoài việc phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Chi cục Kiểm ngư Vùng 5, Chỉ cục Thủy sản - Kiểm ngư tổ chức tuần tra trên vùng biển tỉnh An Giang, đơn vị BĐBP tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến ngư dân bằng nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của người dân. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn tái diễn.

Nguyên nhân lớn nhất là do nguồn lợi thủy sản tại ngư trường trong nước đang dần cạn kiệt do vấn nạn khai thác tràn lan (sử dụng kích điện, ngư cụ cấm) và thiếu ý thức bảo vệ nguồn lợi.

Thứ hai, lợi ích kinh tế trước mắt và áp lực về tài chính (như trả nợ ngân hàng) đã khiến một số ngư dân bất chấp cảnh báo, cố tình đưa tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Ngoài ra, địa hình phức tạp với nhiều cửa sông, bãi ngang, đảo là điều kiện để các đối tượng lợi dụng trốn tránh sự kiểm soát...

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Mới đây, Bộ trưởng Bộ NNMT Trần Đức Thắng đã có cuộc họp với Phái đoàn EU tại Việt Nam, do Đại sứ Julien Guerrier làm trưởng đoàn. Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành và 21 địa phương có biển thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp chống khai thác IUU theo đúng quy định.

Đến nay, hệ thống pháp luật thủy sản đã hoàn thiện, đồng bộ, có tham vấn EC và nội luật hóa các quy định quốc tế, nhất là các khuyến nghị về IUU.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Kênh Dài, Đồn Biên phòng Tây Yên (An Giang) phát tờ rơi tuyên truyền về IUU tới ngư dân. Ảnh: H.C

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, ông Thắng kiến nghị EU tổ chức Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5 sang Việt Nam trực tiếp ghi nhận những thay đổi vượt bậc trong công tác chống IUU, tiến tới gỡ “thẻ vàng” trong thời gian sớm nhất.

Về phía EU, Đại sứ Julien Guerrier cũng đánh giá cao những tiến bộ của Việt Nam trong quá trình triển khai các khuyến nghị của EC, từ cấp trung ương đến các địa phương. “EU ghi nhận nhiều chuyển biến thực chất trong công tác kiểm soát, truy xuất nguồn gốc tàu cá; tăng diện tích rừng và phục hồi rừng tự nhiên” - Đại sứ nhấn mạnh.

Tại Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt tháng cao điểm chống khai thác IUU. Theo đó, các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các biện pháp chấm dứt ngay tình trạng “đánh bắt bằng mọi giá”, xây dựng việc “đánh bắt có trách nhiệm”, có truy xuất nguồn gốc vì sự phát triển bền vững ngành thủy sản, vì danh dự của đất nước, dân tộc và lợi ích của người dân.

Người đứng đầu các bộ, ngành liên quan và các địa phương có biển chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để tái diễn tình trạng tàu cá vi phạm hoặc chậm tiến độ gỡ “thẻ vàng” IUU.

