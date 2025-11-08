Nổ lớn, hàng ngàn m3 đất đá vùi lấp đường vào làng du lịch cộng đồng ở Quảng Ngãi

Chưa đến nửa tháng xảy ra 2 vụ núi nổ gây sạt lở

Chiều 8/11, thông tin từ chính quyền xã Măng Ri cho biết, cùng với báo cáo UBND tỉnh, địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm trên đoạn đường dẫn vào Làng du lịch cộng đồng Tu Thó; cắt cử người theo dõi để kịp thời xử lý khi có diễn biến mới.

Sau tiếng nổ lớn, đồi núi ở trên tuyến đường dẫn vào Làng du lịch cộng đồng Tu Thó, xã Măng Ri đã lở sạt.Ảnh: VT

Trước đó vào khoảng 10 giờ cùng ngày, tại khu vực đồi núi cao 90m, nằm cạnh taluy dương của tuyến đường dẫn vào Làng du lịch cộng đồng Tu Thó, đã bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn.

Ngay sau đó hàng ngàn m3 đất đá đổ ập xuống, vùi lấp và làm ách tắc tuyến giao thông này. Hiện du khách và người dân muốn ra, vào Làng du lịch cộng đồng Tu Thó phải đi đường vòng xa hơn và chỉ có thể di chuyển bằng xe máy. Theo chính quyền xã Măng Ri, thời điểm xảy ra nổ núi, trời ở khu vực này đang nắng.

Đây là vụ núi nổ gây sạt lở thứ 2, trong vòng chưa đầy 2 tuần qua ở khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó vào rạng sáng 28/10/2025, tại khu vực núi nằm gần đường liên thôn ở xã Ngọc Linh, cách khu dân cư khoảng 1km đã bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, làm hàng ngàn m3 đất đá đã đổ ập xuống và phủ tuyến đường này.

Hàng trăm mét của đoạn đường dẫn vào Làng du lịch cộng đồng Tu Thó bị đất đá vùi lấp.Ảnh: VT

Tuy may mắn không xảy ra thiệt hại về người và tài sản cho người dân trong khu vực, nhưng vụ núi nổ đã gây ách tắt và tạm thời chia cắt trung tâm xã Ngọc Linh và 5 thôn (Ngọc Nang, Ngọc Lâng, Xa Úa, Mô Po và Tu Răng), với khoảng 430 hộ dân/1.700 nhân khẩu trong nhiều ngày liền.

Nứt núi đe doạ người dân

Còn tại xã Ba Vì, vào sáng nay, ngày 8/11, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra thực địa tình hình nứt núi Wang Với, sạt lở đất ở thôn Tà Noát.

Chính quyền xã Ba Vì kiểm tra hiện trường nứt núi Wang Với.Ảnh: ĐX

Tại hiện trường, chính quyền Ba Vì đã ghi nhận ở vị trí thứ nhất trên núi Wang Với, nằm cách khu dân cư thôn Tà Noát khoảng 2 km, đã xảy ra sạt lở đất với khối lượng ước tính 3.000 – 5.000m3 và phía dưới khu vực sạt lở xuất hiện dòng chảy đục không rõ nguồn gốc.

Ở vị trí thứ 2, cách vị trí thứ 1 khoảng 200m, tiếp tục xuất hiện vết nứt dài 30m, rộng 0,3 – 0,5m. Vị trí thứ 3, cách vị trí thứ 2 khoảng 150m, có hố tụ nước rộng gần 8m2, nước từ trên cao chảy xuống hồ tự nhiên không thoát ra ngoài.

Video: Chính quyền xã Ba Vì kiểm tra hiện trường nứt núi Wang Với

Ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì cho biết, các dấu hiệu bất thường trên núi Wang Với có nguy cơ gây sạt lở rất lớn, đặc biệt nếu trời có mưa to, đe doạ gây nguy hiểm đến 77 hộ dân/300 nhân khẩu của tổ 1 và tổ 4 thôn Tà Noát.

Một vị trí sạt lở đất ở khu vực thôn Tà Noát.Ảnh: ĐX

Được biết tại khu vực núi nứt Wang Với trước đó vào năm 1986, đã từng xảy ra sạt lở đất làm tử vong nhiều người.

Hiện UBND xã Ba Vì đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và địa chất tại khu vực núi Wang Với, để có biện pháp xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Một vị trí núi nứt bị đọng nước, với độ sâu đo được hơn 2m.Ảnh: ĐX

Trước đó vào ngày 6/11, khi cơn bão số 13 chuẩn bị đổ bộ vào Quảng Ngãi, UBND xã Ba Vì đã vận động 23 hộ dân/ 54 nhân khẩu ở khu vực nứt núi Wang Với sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn.