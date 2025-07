Cụ thể, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An là các địa phương có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất rất cao trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài những ngày qua.

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 9 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20.2 độ Vĩ Bắc; 106.5 độ Kinh Đông, cách Hải Phòng khoảng 70 km về phía Đông Nam, cách Hưng Yên khoảng 10 km về phía Đông, cách Ninh Bình khoảng 25 km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11.Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15 km/h.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ qua (từ 16 giờ ngày 21/7 đến 4 giờ sáng 22/7), các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Một số điểm mưa lớn điển hình như: Vạn Mai (Phú Thọ) 114,8mm; Thạch Quảng 95,0mm, Như Xuân 87,0mm (Thanh Hóa); Mường Lống 69,0mm, Quỳ Châu 66,8mm, Tây Hiếu 66,6mm (Nghệ An).

Dữ liệu mô hình độ ẩm đất cho thấy, nhiều khu vực tại các tỉnh trên đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa (trên 85%). Trong 3-6 giờ tới, dự báo khu vực này tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 30-60mm, nơi cao có thể trên 100mm.

164 điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét ở 3 tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường được đánh giá ở mức cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 đối với lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lớn.

Riêng tại 3 tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An, hiện đã xác định được 164 điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Ở Lạng Sơn, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 21/7 đến 7 giờ ngày 22/7), nhiều nơi cũng ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa đáng kể như: Mẫu Sơn 136,0mm, Minh Phát (Thống Nhất) 109,5mm, Bắc Xa 79,6mm (Kiên Mộc), Lộc Bình 68,6mm, Đình Lập 71,4mm…

Mô hình độ ẩm đất cảnh báo một số khu vực tại các huyện của Lạng Sơn cũng đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 40mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các xã, phường vùng núi.

Theo khuyến cáo của ngành khí tượng, lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, làm ách tắc giao thông cục bộ, ngập úng vùng trũng thấp, cản trở hoạt động đi lại và sản xuất, thậm chí phá hủy công trình dân sinh, kinh tế.

Trước tình hình này, các địa phương cần khẩn trương rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, nghẽn dòng chảy để kịp thời có phương án phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người dân và hoạt động sản xuất.