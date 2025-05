Radio online: Nông dân Bangladesh khiến thế giới ngỡ ngàng với bí ngô trồng trên… cát

Dân làng làm việc trên cánh đồng cát. Ảnh: Khandakar Asad

Bangladesh, quốc gia nằm trên một trong những đồng bằng lớn nhất thế giới, là nơi hợp lưu của nhiều con sông lớn như Hằng, Brahmaputra, Padma, Meghna. Những dòng sông này mang lại sự sống, phù sa, và cũng mang theo sự hủy diệt. Nạn xói mòn sông đang tàn phá hàng triệu hecta đất canh tác, khiến hàng triệu người dân mất nhà cửa, ruộng vườn, lâm vào cảnh đói nghèo cùng cực. Mỗi năm, hơn 10.000 hecta đất bị cuốn trôi, mang theo cả những mái nhà, những ký ức, và những ước mơ chưa kịp thành hình.

Sau khi nước rút, hiện ra giữa lòng sông là những dải đất phù sa xen cát gọi là chars – những hòn đảo nổi tạm bợ, thường không được ghi nhận trong hồ sơ đất đai. Đó vừa là cơ hội vừa là rủi ro, bởi dù là đất mới, nhưng quyền sở hữu chưa rõ ràng, dẫn đến tranh chấp dai dẳng. Trong một số trường hợp, chính quyền Bangladesh cho phép người dân thuê lại các vùng đất ấy để canh tác – như một cách giải cứu tạm thời sinh kế cho hàng nghìn gia đình.

Chính trong bối cảnh khốn khó đó, một sáng kiến mang tên Pumpkin Plus đã xuất hiện. Được sáng lập bởi anh Nazmul Islam Chowdhury – một nhà nông học đầy tâm huyết – Pumpkin Plus không chỉ đơn thuần là một công ty nông nghiệp. Đó là một phong trào, một cuộc cách mạng thầm lặng giúp những người dân nghèo khổ đứng dậy từ cát bụi. Không có công nghệ cao, không máy móc hiện đại, nhưng Pumpkin Plus có một thứ mạnh mẽ hơn: sự thấu hiểu địa phương và niềm tin vào con người.

Ý tưởng đến với Chowdhury vào năm 2004, khi anh còn là cộng tác viên của tổ chức phi lợi nhuận Practical Action. Một buổi chiều, anh đi cùng lũ trẻ địa phương dọc theo bãi bồi và bất chợt nhận ra: vùng đất cát ấy, tuy khô cằn, nhưng nếu được chăm sóc đúng cách, có thể trở thành nơi gieo trồng. Sau nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm, anh phát triển kỹ thuật trồng bí ngô đặc biệt: đào hố 1x1 foot, trộn bùn với 10-12 kg phân bò để giữ ẩm, rồi gieo hạt. Hạt giống được Pumpkin Plus chọn lọc kỹ càng, và trong vài tuần, những mầm sống bắt đầu nhú lên từ cát trắng.

