Radio online: Lạ thay, khách du lịch Nhật, Hàn đến Hưng Yên chỉ để... thăm chuồng gà!

Hằng năm trang trại của HTX Chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo đón rất nhiều khách từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... tới tham quan và mua hàng. Ảnh: Hải Đăng

Không chỉ dừng lại ở việc cải tiến kỹ thuật chăn nuôi, HTX gà Đông Tảo của ông Lê Quang Thắng còn đang vẽ nên một hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương – nơi nông sản không chỉ để bán, mà còn để kể chuyện, để thu hút du khách, và để vươn ra thị trường quốc tế.

Theo ông Thắng, một trong những điều khiến khách hàng – đặc biệt là khách nước ngoài bị cuốn hút chính là giá trị văn hóa và ngoại hình đặc biệt của gà Đông Tảo. Với đôi chân to, dày, vảy sần đặc trưng, gà trông oai vệ và khác biệt rõ rệt so với các giống gà thông thường. “Khách nước ngoài đến trại của tôi xem gà đều rất bất ngờ vì chân rất to, đều, đẹp, rất đặc trưng”, ông chia sẻ.

Không chỉ ngắm nghía, chụp ảnh, nhiều du khách từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan còn quay clip gửi về khoe với người thân, bạn bè. Sự ngạc nhiên và thích thú ấy đã mở ra cơ hội lớn cho HTX: biến gà Đông Tảo không chỉ là sản phẩm tiêu thụ trong nước, mà còn là điểm nhấn trong ngành du lịch nông nghiệp và tiềm năng xuất khẩu.

“Trong các năm qua, các trang trại của đơn vị còn đón tiếp nhiều đoàn khách từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến tham quan”, ông Thắng cho biết. “Khi hỏi giá gà, họ đều rất vừa lòng và hứa các năm tới sẽ tiếp tục quay lại trại để đặt mua thêm”.

Ông Thắng chia sẻ thêm, hiện nay, trung bình mỗi năm HTX tiêu thụ khoảng trên dưới 8.000 con gà, trong đó có gần 1.000 con gà biếu, giá trị lên tới 2 triệu đồng/con. Ngoài ra, còn có gà thương phẩm và gà chế biến sẵn, với sản lượng lên đến hàng nghìn con mỗi năm.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, HTX đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sơ chế, chế biến hiện đại, nâng cao giá trị sản phẩm thay vì chỉ bán gà sống như trước. Sản phẩm sau chế biến không chỉ giữ được hương vị nguyên bản, mà còn dễ bảo quản, tiện lợi cho người tiêu dùng, đặc biệt là khách hàng thành thị và người nước ngoài.

Không dừng ở đó, ông Thắng còn có tham vọng biến trang trại thành điểm đến trải nghiệm, gắn chăn nuôi với dịch vụ. “Sắp tới, chúng tôi đang có dự định sẽ tiếp tục chỉnh trang lại nhà vườn, trang trại xanh - sạch - đẹp hơn để mở các tour du lịch trải nghiệm ngay tại địa phương”, ông chia sẻ.

