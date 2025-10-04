Nuôi cá rô phi đơn tính kiểu liên kết ở phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nhà nào cũng phấn chấn tham gia

Tham dự Hội nghị phát triển mô hình nuôi cá rô phi đơn tính gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.có bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk; ông Đinh Văn Đang, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo một số địa phương, chi cục và các doanh nghiệp cùng 300 đại biểu là nông dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Theo các tham luận tại hội nghị, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh trình diễn nhiều mô hình nuôi cá rô phi như nuôi ghép cá rô phi đơn tính khu vực miền núi, nuôi cá rô phi thương phẩm…

Từ đây, nhiều hộ dân bước đầu tiếp cận kỹ thuật nuôi loại thủy sản này. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 2.028 ha nuôi cá rô phi, thể tích lồng nuôi 7.294 m3.

Hiện trên địa bàn tỉnh đang có nhiều lợi thế để nhân rộng mô hình, gồm: diện tích mặt nước lớn (42.000 ha); thị trường Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc… ưa chuộng; nguồn giống ổn định, nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ…

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị phát triển mô hình nuôi cá rô phi đơn tính gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Ông Đinh Văn Đang, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk, trao đổi về khả năng nhân rộng mô hình nuôi cá rô phi đơn tính hình thức liê kết thời gian tới.

Công ty TNHH Hùng Bang ký kết hợp tác với hợp tác xã và nông dân tham gia mô hình nuôi cá rô phi đơn tính ở phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk (địa bàn tỉnh Phú Yên trước sáp nhập).

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị liên quan lắng nghe, giải đáp thắc mắc của người nuôi về vấn đề thu mua, giá đầu vào đầu ra, thủ tục hỗ trợ vốn, cũng như chia sẻ kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm nuôi cá rô phi thành công.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Hội nghị hôm nay tạo được sự kết nối giữa nông dân, chuyên gia, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng, hứa hẹn hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cá rô phi trong tương lai.

Từ nay đến năm 2030, sở hy vọng chuỗi liên kết này sẽ phát triển bền vững và xây dựng thành công thương hiệu sản phẩm cá rô phi đặc trưng cho tỉnh nhà”.



Dịp này, Công ty TNHH Hùng Bang ký kết hợp tác với 1 hợp tác xã và 3 hộ dân về thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cá rô phi đơn tính thời gian tới.

Theo: Báo Đắk Lắk