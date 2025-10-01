Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Nông thôn mới
Thứ tư, ngày 01/10/2025 08:37 GMT+7

Đắk Lắk tạo bứt phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới hiện đại

Công Nam Thứ tư, ngày 01/10/2025 08:37 GMT+7
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đắk Lắk duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò “trụ đỡ”, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật. Đây là nền tảng để tỉnh bước vào giai đoạn 2025 - 2030 với khát vọng phát triển nhanh, bền vững, văn minh và đậm đà bản sắc.
Sáng 30/9, tại Hội trường Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc. Về dự và chỉ đạo có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của 449 đại biểu, đại diện cho hơn 137.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi Đắk Lắk được thành lập trên cơ sở sáp nhập với Phú Yên, diễn ra với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội khẳng định quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới.

Đắk Lắk phát huy lợi thế nông nghiệp, khẳng định vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế

Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, kinh tế Đắk Lắk vẫn tăng trưởng GRDP bình quân 6,31%/năm, cao hơn mức trung bình cả nước. Quy mô nền kinh tế được mở rộng, tổng sản phẩm theo giá hiện hành đạt hơn 913 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người tăng nhanh so với giai đoạn trước.

Đắk Lắk từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, văn minh và đậm đà bản sắc. Trong ảnh là Ngã 6, trung tâm phường Buôn Ma Thuột.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: tỷ trọng nông – lâm – thủy sản trong GRDP tăng từ 32,99% năm 2020 lên 34,52% năm 2025; công nghiệp – xây dựng từ 19,28% lên 21,76%. Đặc biệt, khu vực công nghiệp tăng trưởng gần 11%/năm, trở thành điểm sáng.

Thu hút đầu tư được chú trọng với nhiều dự án chiến lược trong năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, du lịch, hạ tầng đô thị…, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới.

Trong nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,24%/năm. Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng, gắn sản xuất với xuất khẩu.

Thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột tiếp tục được khẳng định, hướng đến mục tiêu trở thành “điểm đến của cà phê thế giới”. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP được nâng tầm, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển, hình thành chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ, tăng sức cạnh tranh. Đời sống người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả: 2 huyện đạt chuẩn, thành phố Buôn Ma Thuột hoàn thành nhiệm vụ; kết cấu hạ tầng đồng bộ hơn; phong trào thi đua gắn với khởi nghiệp nông thôn, văn hóa, môi trường và an sinh xã hội tạo diện mạo mới cho nông thôn.

Đắk Lắk ưu tiên đột phá hạ tầng, chuyển đổi số và phát triển bền vững

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đắk Lắk xác định phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế; coi đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là động lực then chốt.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân trên 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 153 triệu đồng; kinh tế số chiếm 30% GRDP; 68/88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Định hướng quan trọng là tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, hình thành vùng chuyên canh quy mô lớn gắn với chuỗi giá trị; phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững. Đồng thời, huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ, tạo cực tăng trưởng mới, kết nối hiệu quả với các vùng kinh tế trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung, phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: “Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ là dấu mốc lịch sử, khẳng định quyết tâm và khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.

Với không gian phát triển mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 đưa Đắk Lắk trở thành địa phương phát triển mạnh mẽ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Để hiện thực hóa, Đại hội xác định ba khâu đột phá chiến lược: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với đổi mới công tác cán bộ; Đẩy mạnh khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; Tập trung đầu tư hạ tầng, nhất là các tuyến cao tốc, giao thông huyết mạch, khu – cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị.

Đại hội cũng nhấn mạnh phát triển đồng bộ các trụ cột: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng – biển, dịch vụ logistics, du lịch sinh thái – văn hóa, hình thành hành lang kinh tế Đông – Tây, kết nối cao nguyên với duyên hải.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đắk Lắk đoàn kết, khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được, đồng thời đề nghị Đắk Lắk phát huy lợi thế đặc thù “rừng – biển”, đẩy mạnh liên kết vùng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kiên quyết thực hiện cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư.

Để bước vào giai đoạn mới, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: "Tỉnh Đắk Lắk cần tập trung ba trọng tâm: tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh; phát triển hạ tầng giao thông – đô thị – du lịch; chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển."

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ sự tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ phát huy truyền thống, đoàn kết và khát vọng vươn lên, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên thịnh vượng.

Với những thành tựu đạt được cùng định hướng phát triển rõ ràng, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn lên, tiếp tục lấy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới hiện đại và nâng cao đời sống Nhân dân làm nhiệm vụ trọng tâm.


