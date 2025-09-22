Nông dân Việt Nam xuất sắc được chọn tham dự tọa đàm tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh

Sáng 22/9, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ I giai đoạn 2025-2030 với 400 đại biểu ưu tú, đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến từ các cấp, các ngành, địa phương, lĩnh vực trong toàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự, chỉ đạo Đại hội.

Hơn 34.000 cá nhân, tập thể được khen thưởng

Phát biểu khai mạc, ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, 5 năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã phát động, tổ chức triển khai sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả nhiều phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh trong tất cả các lĩnh vực.



Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh chú trọng khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân - những lực lượng nòng cốt tạo nên sự phát triển bền vững. Trong 5 năm, có hơn 34.000 tập thể, hộ gia đình và cá nhân được tặng thưởng phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Bắc Ninh.



Ông Hoàng Đình Quê (thứ nhất bên tay phải), phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh tham dự toạ đàm “Thi đua ái quốc trong kỷ nguyên mới” tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ I giai đoạn 2025-2030, diễn ra sáng 22/9.

Từng được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021, ông Hoàng Đình Quê, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh là một trong 4 cá nhân tham dự toạ đàm “Thi đua ái quốc trong kỷ nguyên mới” tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ I giai đoạn 2025-2030.

Ông chia sẻ, mình từng sinh ra ở vùng nông thôn rất khó khăn. Bản thân ông bắt đầu chăn nuôi từ vài chục con lợn, đến nay ông đã có trang trại chăn nuôi hàng nghìn con lợn, rồi vịt, dúi...

"Trong chăn nuôi vấn đề quan trọng nhất là bảo vệ môi trường, nếu mình không xử lý tốt thì đầu tiên sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của gia đình và cộng đồng xung quanh" - ông Quê nói và cho biết ông "đau đáu" về vấn đề bảo vệ môi trường trong chăn nuôi rất nhiều.

Do không có tiềm lực mạnh như các tập đoàn lớn trong việc đầu tư máy móc để xử lý chất thải nên ông đã nảy ra giải pháp nuôi giun trùn quế để xử lý chất thải từ chăn nuôi. Mô hình này của ông đã nhận được sự quan tâm của các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang (cũ) và đã đạt giải Nhất cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc” năm 2024.

Theo ông Quê, giải pháp nuôi giun trùn quế để xử lý chất thải từ chăn nuôi đã giúp ông khép kín mô hình chăn nuôi - trồng trọt theo hướng tuần hoàn. Toàn bộ chất thải từ chăn nuôi sẽ được đưa vào khu nuôi trùn quế, tạo ra phân bón trùn quế hữu cơ để trồng dưa lưới, cho chất lượng cao. Ngay giun trùn quế cũng được dùng làm thức ăn chăn nuôi cho vịt trong trang trại.

"Sau sự ghi nhận của Nhà nước, rồi chính quyền từ địa phương tới cá đoàn thể, tôi rất muốn lan toả những điều tốt đẹp cho cộng đồng và người dân tại quê hương Quỳnh Sơn để người chăn nuôi giảm chi phí thấp nhất, tạo ra giá thành sản xuất hợp lý trong lĩnh vực nông nghiệp" - ông Quê nói.

Cùng quan điểm, bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hanel PT, Chủ tịch thương hiệu máy sấy lạnh thông minh SASAKI cho rằng, thi đua yêu nước không nằm ở những khẩu hiệu treo trên tường mà nằm ở từng hành động thực tế mỗi ngày.



Bà Trang cho rằng, không một lợi ích kinh tế nào có thể so sánh được bằng việc là giữ cho đất, cho nước, cho môi trường và không khí được sạch và trong lành. Chính vì thế, bà cùng cộng sự đang kết hợp cùng các trang trại, nông dân và Trung tâm Hữu cơ Việt Nam để giảm hoá chất độc hại, tiến tới canh tác hữu cơ.



"Thi đua yêu nước không phải là mình ganh với nhau để mà ai hơn ai, để ai được đại diện hơn ai mà thi đua yêu nước chính là để vượt lên chính bản thân mình mỗi ngày" - bà Trang nhấn mạnh khi tham dự toạ đàm “Thi đua ái quốc trong kỷ nguyên mới”.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được tiếp lửa và đã lan tỏa, thấm sâu tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành mục tiêu, động lực và là thành tố quan trọng để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra sự thống nhất, đồng thuận xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ I giai đoạn 2025-2030.

Có thể khẳng định, vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Ninh mỗi năm lại được mở rộng thêm, bổ sung thêm, tô điểm thêm bởi những bông hoa tươi thắm, những bông hoa tiêu biểu cho tinh thần thi đua, đổi mới sáng tạo, hết lòng cống hiến vì hạnh phúc và bình yên của nhân dân, vì mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu đề nghị, ngay sau đại hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương triển khai các nội dung thi đua mà UBND tỉnh Bắc Ninh phát động; bảo đảm phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa sâu sắc, là diễn đàn để tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua. Đồng thời là dịp trao đổi, học tập, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, góp phần lan tỏa và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh những năm qua.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, giai đoạn 2025-2030.Ảnh: Khương Lực

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực, được Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Ninh ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động cho các 6 cá nhân. Ảnh: Khương Lực

Trong đó, hơn 300 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước; hơn 700 tập thể, cá nhân được tặng cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hơn 33.000 tập thể, hộ gia đình, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá, trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả. Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động được các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

Phó Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa và yếu tố con người; phát triển nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 theo hướng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng tỉnh Bắc Ninh tăng tốc bứt phá cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, ông Mai Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, những người con quê hương Bắc Ninh đang công tác, học tập, sinh sống ở trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, rèn đức, luyện tài, hăng say lao động, học tập, sáng tạo, vượt qua khó khăn, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân gồm: Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; bà Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Văn Ảnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân gồm: Ông Đinh Đức Cảnh, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Trần Tuấn Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trao quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho học sinh nghèo, khó khăn có thành tích trong học tập của tỉnh Bắc Ninh; tặng quà cho 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Đại hội.