Chủ đề nóng

Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nhà nông
Thứ hai, ngày 22/09/2025 14:19 GMT+7

Nông dân Việt Nam xuất sắc được chọn tham dự tọa đàm tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh

+ aA -
Khương Lực Thứ hai, ngày 22/09/2025 14:19 GMT+7
Từng được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021, ông Hoàng Đình Quê, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh được lựa chọn là một trong 4 gương mặt tiêu biểu tham dự toạ đàm “Thi đua ái quốc trong kỷ nguyên mới” tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ I giai đoạn 2025-2030, diễn ra sáng 22/9.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng 22/9, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ I giai đoạn 2025-2030 với 400 đại biểu ưu tú, đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến từ các cấp, các ngành, địa phương, lĩnh vực trong toàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự, chỉ đạo Đại hội.

Hơn 34.000 cá nhân, tập thể được khen thưởng

Phát biểu khai mạc, ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, 5 năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã phát động, tổ chức triển khai sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả nhiều phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh trong tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh chú trọng khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân - những lực lượng nòng cốt tạo nên sự phát triển bền vững. Trong 5 năm, có hơn 34.000 tập thể, hộ gia đình và cá nhân được tặng thưởng phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Hoàng Đình Quê (thứ nhất bên tay phải), phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh tham dự toạ đàm “Thi đua ái quốc trong kỷ nguyên mới” tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ I giai đoạn 2025-2030, diễn ra sáng 22/9.

Từng được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021, ông Hoàng Đình Quê, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh là một trong 4 cá nhân tham dự toạ đàm “Thi đua ái quốc trong kỷ nguyên mới” tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ I giai đoạn 2025-2030.

Ông chia sẻ, mình từng sinh ra ở vùng nông thôn rất khó khăn. Bản thân ông bắt đầu chăn nuôi từ vài chục con lợn, đến nay ông đã có trang trại chăn nuôi hàng nghìn con lợn, rồi vịt, dúi...

"Trong chăn nuôi vấn đề quan trọng nhất là bảo vệ môi trường, nếu mình không xử lý tốt thì đầu tiên sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của gia đình và cộng đồng xung quanh" - ông Quê nói và cho biết ông "đau đáu" về vấn đề bảo vệ môi trường trong chăn nuôi rất nhiều.

Do không có tiềm lực mạnh như các tập đoàn lớn trong việc đầu tư máy móc để xử lý chất thải nên ông đã nảy ra giải pháp nuôi giun trùn quế để xử lý chất thải từ chăn nuôi. Mô hình này của ông đã nhận được sự quan tâm của các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang (cũ) và đã đạt giải Nhất cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc” năm 2024.

Theo ông Quê, giải pháp nuôi giun trùn quế để xử lý chất thải từ chăn nuôi đã giúp ông khép kín mô hình chăn nuôi - trồng trọt theo hướng tuần hoàn. Toàn bộ chất thải từ chăn nuôi sẽ được đưa vào khu nuôi trùn quế, tạo ra phân bón trùn quế hữu cơ để trồng dưa lưới, cho chất lượng cao. Ngay giun trùn quế cũng được dùng làm thức ăn chăn nuôi cho vịt trong trang trại.

"Sau sự ghi nhận của Nhà nước, rồi chính quyền từ địa phương tới cá đoàn thể, tôi rất muốn lan toả những điều tốt đẹp cho cộng đồng và người dân tại quê hương Quỳnh Sơn để người chăn nuôi giảm chi phí thấp nhất, tạo ra giá thành sản xuất hợp lý trong lĩnh vực nông nghiệp" - ông Quê nói.

Cùng quan điểm, bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hanel PT, Chủ tịch thương hiệu máy sấy lạnh thông minh SASAKI cho rằng, thi đua yêu nước không nằm ở những khẩu hiệu treo trên tường mà nằm ở từng hành động thực tế mỗi ngày.

Bà Trang cho rằng, không một lợi ích kinh tế nào có thể so sánh được bằng việc là giữ cho đất, cho nước, cho môi trường và không khí được sạch và trong lành. Chính vì thế, bà cùng cộng sự đang kết hợp cùng các trang trại, nông dân và Trung tâm Hữu cơ Việt Nam để giảm hoá chất độc hại, tiến tới canh tác hữu cơ.

"Thi đua yêu nước không phải là mình ganh với nhau để mà ai hơn ai, để ai được đại diện hơn ai mà thi đua yêu nước chính là để vượt lên chính bản thân mình mỗi ngày" - bà Trang nhấn mạnh khi tham dự toạ đàm “Thi đua ái quốc trong kỷ nguyên mới”.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được tiếp lửa và đã lan tỏa, thấm sâu tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành mục tiêu, động lực và là thành tố quan trọng để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra sự thống nhất, đồng thuận xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ I giai đoạn 2025-2030.

Có thể khẳng định, vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Ninh mỗi năm lại được mở rộng thêm, bổ sung thêm, tô điểm thêm bởi những bông hoa tươi thắm, những bông hoa tiêu biểu cho tinh thần thi đua, đổi mới sáng tạo, hết lòng cống hiến vì hạnh phúc và bình yên của nhân dân, vì mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu đề nghị, ngay sau đại hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương triển khai các nội dung thi đua mà UBND tỉnh Bắc Ninh phát động; bảo đảm phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa sâu sắc, là diễn đàn để tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua. Đồng thời là dịp trao đổi, học tập, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, góp phần lan tỏa và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh những năm qua.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, giai đoạn 2025-2030.Ảnh: Khương Lực

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực, được Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Ninh ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động cho các 6 cá nhân. Ảnh: Khương Lực

Trong đó, hơn 300 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước; hơn 700 tập thể, cá nhân được tặng cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hơn 33.000 tập thể, hộ gia đình, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá, trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả. Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động được các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

Phó Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa và yếu tố con người; phát triển nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 theo hướng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng tỉnh Bắc Ninh tăng tốc bứt phá cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, ông Mai Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, những người con quê hương Bắc Ninh đang công tác, học tập, sinh sống ở trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, rèn đức, luyện tài, hăng say lao động, học tập, sáng tạo, vượt qua khó khăn, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân gồm: Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; bà Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Văn Ảnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân gồm: Ông Đinh Đức Cảnh, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Trần Tuấn Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trao quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho học sinh nghèo, khó khăn có thành tích trong học tập của tỉnh Bắc Ninh; tặng quà cho 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Đại hội.

Tham khảo thêm

Hội Nông dân xã Bến Quan (tỉnh Quảng Trị): Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước từ những vườn cam tiêu chuẩn VietGAP

Hội Nông dân xã Bến Quan (tỉnh Quảng Trị): Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước từ những vườn cam tiêu chuẩn VietGAP

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ VI: Biến khát vọng thành hành động, đưa Điện Biên bứt phá phát triển

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ VI: Biến khát vọng thành hành động, đưa Điện Biên bứt phá phát triển

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Sáng 21/9, tại xã Hưng Nhượng (tỉnh Vĩnh Long), Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng 4 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam trước đây) là bà chủ họ Nguyễn mát tay nuôi lợn, kinh doanh

Nhà nông
Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam trước đây) là bà chủ họ Nguyễn mát tay nuôi lợn, kinh doanh

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn

Nhà nông
Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn

Tin bão mới nhất: Ngày 23/9, bão RAGASA vào biển Đông, mạnh cấp 16-17, dự báo tác động đến đất liền Việt Nam thế nào?

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Ngày 23/9, bão RAGASA vào biển Đông, mạnh cấp 16-17, dự báo tác động đến đất liền Việt Nam thế nào?

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đang lao vào biển Đông, vẫn đang mạnh thêm, đạt tới cấp 17, giật trên cấp 17

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đang lao vào biển Đông, vẫn đang mạnh thêm, đạt tới cấp 17, giật trên cấp 17

Đọc thêm

Siêu bão số 9 mạnh cực đại, giật cấp 17 sắp vào Biển Đông: Bộ GDĐT chỉ đạo 'khẩn'
Xã hội

Siêu bão số 9 mạnh cực đại, giật cấp 17 sắp vào Biển Đông: Bộ GDĐT chỉ đạo "khẩn"

Xã hội

Trước dự báo cơn bão số 9 giật trên cấp 17 sắp vào Biển Đông, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã có công điện gửi Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phố từ Lâm Đồng trở ra.

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia'
Thể thao

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia"

Thể thao

Truyền thông Indonesia bất ngờ đưa tin ĐT Việt Nam đang lên kế hoạch nhập tịch 3 cầu thủ gốc Brazil để quyết tâm phục hận Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Vướng mặt bằng, dự án nghìn tỷ ở Đà Nẵng nham nhở, dân kêu khổ
Bạn đọc

Vướng mặt bằng, dự án nghìn tỷ ở Đà Nẵng nham nhở, dân kêu khổ

Bạn đọc

Nhiều hộ dân dọc tuyến Dự án Liên kết vùng miền Trung (TP Đà Nẵng) phản ánh tình trạng bụi bặm, đường sá nham nhở, ngập úng kéo dài do vướng giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và giao thông.

Truyền thông nói về 'món quà' bất ngờ của Thủ tướng Anh Starmer dành cho Nga
Điểm nóng

Truyền thông nói về 'món quà' bất ngờ của Thủ tướng Anh Starmer dành cho Nga

Điểm nóng

Thủ tướng Anh Keir Starmer cần hiểu rằng chính phủ hiện nay ở London đang tạo ra “món quà cho Trung Quốc và Nga” khi làm suy yếu ảnh hưởng của Vương quốc Anh tại Liên Hợp Quốc, tờ The Daily Express dẫn báo cáo của Ủy ban liên đảng về đối ngoại cho biết.

Thành ủy TP.HCM yêu cầu thành lập Tổ kiểm tra giám sát mô hình chính quyền 2 cấp
Chuyển động Sài Gòn

Thành ủy TP.HCM yêu cầu thành lập Tổ kiểm tra giám sát mô hình chính quyền 2 cấp

Chuyển động Sài Gòn

Thường trực Thành ủy TP.HCM giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu, đề xuất thành lập các Tổ kiểm tra, giám sát các đảng ủy cấp xã trong vận hành hoạt động mô hình chính quyền 2 cấp.

Xem trực tiếp Ninh Bình FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Ninh Bình FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?

Thể thao

Trận đấu giữa Ninh Bình FC vs Thép Xanh Nam Định sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 22/9 trên sân Ninh Bình trong khuôn khổ vòng 4 V.League 2025/2026.

Hé lộ lý do Vu Mông Lung tử vong, ba người bị công an triệu tập
Văn hóa - Giải trí

Hé lộ lý do Vu Mông Lung tử vong, ba người bị công an triệu tập

Văn hóa - Giải trí

Sau nhiều ngày xuất hiện tin đồn thất thiệt, công an Bắc Kinh đã công bố kết luận chính thức về cái chết của nam diễn viên Vu Mông Lung

Nhà đầu tư bất động sản có xu hướng chuyển dịch từ miền Bắc vào TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Nhà đầu tư bất động sản có xu hướng chuyển dịch từ miền Bắc vào TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Thời gian gần đây, một số nhà đầu tư bất động sản phía Bắc tìm đến khu vực phía Nam khiến dòng vốn dịch chuyển, từ đó giúp thanh khoản thị trường tăng lên.

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu chuẩn bị Đại hội, cho ý kiến vào văn kiện và kiện toàn nhân sự
Lai Châu Ngày Mới

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu chuẩn bị Đại hội, cho ý kiến vào văn kiện và kiện toàn nhân sự

Lai Châu Ngày Mới

Sáng 22/9, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị do đồng chí Phạm Ngọc Đang, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh, chủ trì.

Giám đốc BV Bạch Mai: 'Miễn viện phí toàn dân là chiến lược phát triển đất nước, đặt con người ở vị trí trung tâm'
Xã hội

Giám đốc BV Bạch Mai: "Miễn viện phí toàn dân là chiến lược phát triển đất nước, đặt con người ở vị trí trung tâm"

Xã hội

PGS.TS Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72 là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm bảo đảm mọi người dân đều có quyền tiếp cận dịch vụ y tế mà không phải lo lắng về chi phí.

Khen thưởng thành viên lực lượng an ninh xã Bình Lợi kịp thời nhảy xuống sông cứu học sinh
Chuyển động Sài Gòn

Khen thưởng thành viên lực lượng an ninh xã Bình Lợi kịp thời nhảy xuống sông cứu học sinh

Chuyển động Sài Gòn

Nam học sinh cấp hai ở TP.HCM mất lái xe đạp điện, lao xuống sông và bị cuốn ra xa. Anh Nguyễn Hoàng Huy, một thành viên lực lượng an ninh xã, đã kịp thời nhảy xuống cứu em.

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ loạt dự án trọng điểm phía Tây Bắc thành phố
Kinh tế

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ loạt dự án trọng điểm phía Tây Bắc thành phố

Kinh tế

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra tiến độ một loạt dự án trọng điểm khu vực Tây Bắc thành phố như cảng Liên Chiểu, đường ven biển nối cảng, khu đô thị Làng Vân, Khu thương mại tự do và khu tái định cư phục vụ các dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn trong mùa mưa.

Tân Phó Bí thư Bùi Văn Khắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Tin tức

Tân Phó Bí thư Bùi Văn Khắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Tin tức

Tại kỳ họp lần thứ 31 HĐND Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ai là người đã thiết kế Lễ đài Độc lập ngày 2/9/1945?
Đông Tây - Kim Cổ

Ai là người đã thiết kế Lễ đài Độc lập ngày 2/9/1945?

Đông Tây - Kim Cổ

Giản dị mà tinh tế, Lễ đài Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 là minh chứng cho tài hoa của kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh – bậc thầy bước ra từ Trường Mỹ thuật Đông Dương, người đã biến nghệ thuật kiến trúc thành dấu ấn bất hủ trong lịch sử dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến Vietjet nhận bàn giao tàu bay Boeing đầu tiên
Kinh tế

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến Vietjet nhận bàn giao tàu bay Boeing đầu tiên

Kinh tế

Ngày 21/9 tại Seattle, Hoa Kỳ – Vietjet chính thức nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷ USD với Boeing, nhà sản xuất tàu bay hàng đầu thế giới. 

Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tin tức

Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030,... Theo đó, ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Học viện Hàng không cảnh báo chiêu trò lừa sinh viên du học, hai tân sinh viên vừa sập bẫy
Chuyển động Sài Gòn

Học viện Hàng không cảnh báo chiêu trò lừa sinh viên du học, hai tân sinh viên vừa sập bẫy

Chuyển động Sài Gòn

Hai tân sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam suýt mất tích ở Tây Ninh sau khi bị dụ dỗ tham gia "chương trình quốc tế". Vụ việc cho thấy sự tinh vi của các chiêu trò lừa đảo nhằm vào sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên.

TP.HCM tổng rà soát cơ sở vật chất trường học, giải quyết dứt điểm tình trạng xuống cấp
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tổng rà soát cơ sở vật chất trường học, giải quyết dứt điểm tình trạng xuống cấp

Chuyển động Sài Gòn

Theo công văn số 2057/UBND-TH của UBND TP.HCM, toàn bộ các xã phường phải tổng rà soát cơ sở vật chất trường học công lập và trình UBND TP.HCM trước ngày 30/9.

Tiền đạo SLNA từng bị cấm thi đấu vì thiếu văn hóa với trọng tài là ai?
Thể thao

Tiền đạo SLNA từng bị cấm thi đấu vì thiếu văn hóa với trọng tài là ai?

Thể thao

Tiền đạo Ngô Văn Lương từng bị cấm thi đấu 3 trận vì thiếu văn hóa với trọng tài khi anh còn khoác áo đội trẻ SLNA.

Đoàn kiểm tra của Bộ Công an kiểm tra tại Công an TP Đà Nẵng
Tin tức

Đoàn kiểm tra của Bộ Công an kiểm tra tại Công an TP Đà Nẵng

Tin tức

Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ làm Trưởng Đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an thời gian qua tại Công an TP Đà Nẵng.

Đề xuất người đứng đầu chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra hành vi gây lãng phí
Tin tức

Đề xuất người đứng đầu chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra hành vi gây lãng phí

Tin tức

Dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí quy định cụ thể quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đặc biệt nhấn mạnh người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra hành vi gây lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức.

Truy tố người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua ở Đồng Nai
Pháp luật

Truy tố người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua ở Đồng Nai

Pháp luật

Bà Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi) vừa bị VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội “Giết người” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc” sau khi đầu độc 4 người thân trong gia đình.

Vai trò của Trưởng thôn giữ trong giữ gìn an ninh trật tự
Bạn đọc

Vai trò của Trưởng thôn giữ trong giữ gìn an ninh trật tự

Bạn đọc

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an ninh trật tự, Trưởng thôn, người gần dân, sát dân đang ngày càng khẳng định vai trò “cầu nối” quan trọng giữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với đời sống của người dân. Đây không chỉ là trách nhiệm hành chính mà còn là một sứ mệnh xã hội, gắn liền với hiệu quả của các chương trình phát triển cộng đồng.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà lên tiếng vụ clip “xô đổ xe máy du khách”
Xã hội

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà lên tiếng vụ clip “xô đổ xe máy du khách”

Xã hội

Liên quan đến clip hơn 2 phút gây tranh cãi trên mạng, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết thực chất là nhân viên trật tự di chuyển xe máy đậu trên vỉa hè xuống bãi cát để giải tỏa lối đi bộ.

Nghệ nhân nấu bia Đức mê Sài Gòn, tự vẽ tranh rủ vợ cùng triển lãm
Chuyển động Sài Gòn

Nghệ nhân nấu bia Đức mê Sài Gòn, tự vẽ tranh rủ vợ cùng triển lãm

Chuyển động Sài Gòn

Mê Sài Gòn, nghệ nhân nấu bia Đức chọn TP.HCM sinh sống. Vợ chồng Phùng Thanh Hà và Benjamin Schiller vẽ tranh bên sông Sài Gòn, ghi lại hành trình chuyển hóa từ tình yêu đến tranh vẽ.

Phân bổ 1.927 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng làm đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương
Tin tức

Phân bổ 1.927 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng làm đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Tin tức

100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt nhất trí phân bổ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2022 là 1.927 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Hơn 7.200 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 91, kỳ vọng xóa cảnh ngập nước trên tuyến đường huyết mạch ở Cần Thơ
Kinh tế

Hơn 7.200 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 91, kỳ vọng xóa cảnh ngập nước trên tuyến đường huyết mạch ở Cần Thơ

Kinh tế

Dự án nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) được phê duyệt vào tháng 7/2024. Đến nay, tức hơn 1 năm, dự án đã được khởi công. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án nâng cấp Quốc lộ 91 là giữa tháng 12/2027.

Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về MV bị nghi quảng cáo cá độ
Văn hóa - Giải trí

Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về MV bị nghi quảng cáo cá độ

Văn hóa - Giải trí

Ưng Hoàng Phúc khẳng định anh không quảng cáo cho trang web cá độ như nhiều cư dân mạng phản ánh.

Phó viện trưởng bịa tên trường Cambridge, lừa đảo hàng nghìn người nộp tiền thi chứng chỉ Tiếng Anh
Pháp luật

Phó viện trưởng bịa tên trường Cambridge, lừa đảo hàng nghìn người nộp tiền thi chứng chỉ Tiếng Anh

Pháp luật

Phó viện trưởng và đồng phạm hầu tòa với cáo buộc bịa ra tên trường Cambridge quốc tế, làm giả thư chấp thuận hợp tác ở Việt Nam về đào tạo, cấp chứng chỉ Tiếng Anh để chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng của hơn 1.400 trường hợp có nhu cầu.

Dòng vốn đầu tư xanh và công nghệ cao cùng “hẹn gặp nhau” tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh tế

Dòng vốn đầu tư xanh và công nghệ cao cùng “hẹn gặp nhau” tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Kinh tế

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP.HCM) tiếp tục khẳng định vị thế là cực tăng trưởng công nghiệp ở Đông Nam bộ, không chỉ nhờ lợi thế hạ tầng cảng biển mà còn bởi chiến lược thu hút vốn đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án xanh, công nghệ cao và thân thiện với môi trường.

Tin đọc nhiều

1

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

2

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

3

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

4

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

5

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình