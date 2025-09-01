Biến đất ít thành nguồn thu lớn nhờ làm nông nghiệp đô thị

Xã Bàu Bàng, TPHCM (được thành lập từ thị trấn Lai Uyên của huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ). Đây là địa bàn có tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh.

Cùng với sự phát triển của công nghiệp và dịch vụ, xã Bàu Bàng vẫn có tiềm năng lớn về nông nghiệp, nhất là nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao.

Trong bối cảnh đất sản xuất bị thu hẹp, nông dân xã Bàu Bàng đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi. Họ áp dụng kỹ thuật mới, sử dụng phân bón thân thiện môi trường và trồng các loại cây vừa có giá trị kinh tế vừa phù hợp cảnh quan đô thị.

Chị Văn Thị Trúc Giang chăm sóc vườn rau khí canh của gia đình ở xã Bàu Bàng (TPHCM). Ảnh: Hiếu Thuần

Một trong những điển hình là chị Văn Thị Trúc Giang ở ấp Đồng Sổ (xã Bàu Bàng). Từ năm 2022, chị mạnh dạn đầu tư mô hình rau khí canh với 95 trụ đứng.

Chị bỏ ra khoảng 150 triệu đồng để mua trụ, thiết bị dẫn nước và giống rau. Ban đầu chị gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật, nhưng nhờ tham gia tập huấn và tự tìm hiểu, chị đã làm chủ được công nghệ.

Hiện gia đình chị Giang trồng nhiều loại rau như rau tiến vua, rau bồ công anh, dưa leo, xà lách. Mỗi ngày chị cung cấp cho thị trường khoảng 30kg rau sạch, bán với giá ổn định 80.000 đồng/kg.

Chị Giang cho biết, điểm đặc biệt của rau khí canh là cây phát triển trong không khí nhờ dung dịch dinh dưỡng phun trực tiếp vào gốc rễ.

Cách làm này không cần đất, tiết kiệm diện tích, phù hợp điều kiện đô thị chật hẹp. Rau sạch được sản xuất không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên bảo đảm an toàn và có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

Sản phẩm rau khí canh của chị Giang được chứng nhận OCOP 3 sao. Ảnh: NV

Năm 2024, sản phẩm rau khí canh tiến vua của chị Giang được công nhận OCOP 3 sao. Đây là niềm tự hào của gia đình chị, đồng thời là minh chứng cho hướng đi mới của nông dân xã Bàu Bàng.

Chị cho biết, chị sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trồng và mở cửa hàng chuyên kinh doanh rau sạch như một cách lan tỏa mô hình công nghệ này để đảm bảo sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Phát huy hiệu quả từ nông nghiệp đô thị công nghệ cao

Bên cạnh mô hình rau khí canh, xã Bàu Bàng còn có trang trại dưa lưới của anh Huỳnh Thanh Phong - Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dược liệu HTP Green.

Năm 2019, anh bắt đầu trồng dưa lưới trên diện tích 1.200m² với hệ thống nhà màng khép kín và tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel. Nhờ quy trình tự động từ khâu bón phân đến tưới nước, cây ít bệnh, năng suất cao và chi phí sản xuất giảm.

Sau 2 năm, anh Phong chuyển sang trồng giống dưa Thần Nông vì giống này kháng bệnh tốt, dễ trồng và có giá đầu ra ổn định.

Anh Huỳnh Thanh Phong tham gia thu hoạch dưa lưới tại HTX Nông nghiệp và Dược liệu HTP Green. Ảnh: NVCC

Trung bình một năm anh trồng 3-4 vụ, mỗi vụ cho thu hoạch khoảng 4,5 tấn trái trên diện tích 1.000m². Với giá bán 20.000 đồng/kg tại vườn, anh thu lợi nhuận khoảng 60 triệu đồng mỗi năm.

Trang trại của anh được chứng nhận VietGAP từ năm 2023, sản phẩm dưa lưới đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Hiện nay, anh còn mở rộng trồng bí đỏ DHA, bí Omega, dưa hấu đen và dưa leo để cung cấp cho siêu thị.

Với diện tích gần 3ha, HTX HTP Green không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình anh Phong mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. HTX là đầu mối giúp bà con liên kết, mở rộng sản xuất, đa dạng cây trồng và bảo đảm đầu ra cho sản phẩm.

Đánh giá về hiệu quả của các mô hình này, ông Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bàu Bàng cho biết, xã đang định hướng phát triển nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao phù hợp với quy hoạch chung.

Trang trại dưa lưới của HTX HTP Green đình ở xã Bàu Bàng (TPHCM). Ảnh: NVCC

Theo đó, địa phương chú trọng bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp. Qua sàn thương mại điện tử, sản phẩm OCOP sẽ đến với thị trường rộng lớn hơn.

Theo ông Thọ, các mô hình của chị Giang và anh Phong đã chứng minh rằng nông nghiệp đô thị ở xã Bàu Bàng không chỉ khả thi mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt.

Trong quá trình đô thị hóa nhanh, nông dân nơi đây vẫn giữ được nghề, tạo sản phẩm sạch cho thị trường và góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững.

Thời gian tới Hội Nông dân xã Bàu Bàng sẽ tiếp tục phát động phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, huy động nguồn vốn từ ngân hàng và quỹ hỗ trợ nông dân, tổ chức tập huấn kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn để bà con áp dụng.