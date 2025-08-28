Ngày hội muôn sắc hoa ở Ngãi Giao

Ngày 27/8, xã Ngãi Giao (đơn vị được sáp nhập từ thị trấn Ngãi Giao, xã Bình Ba và xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM) tổ chức Ngày hội muôn sắc hoa năm 2025 trong không khí rộn ràng.

Đây là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa lớn, vừa gắn với đời sống nông dân, vừa góp phần thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.

Ông Trương Thành Quang - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM cho biết, ngày hội diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất.

Ngày 27/8, xã Ngãi Giao (TPHCM) tổ chức Ngày hội muôn sắc hoa năm 2025. Ảnh: PV

Theo ông Quang, đây không chỉ là một hoạt động văn hóa mà còn là điểm nhấn quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nghĩa tình trong cộng đồng nông dân.

Trong ngày hội, 3 hoạt động chính được triển khai đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Trước hết là việc ra mắt mô hình “Tuyến đường hoa nông dân”. Đây là sáng kiến vừa góp phần chỉnh trang nông thôn, vừa tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Những tuyến đường hoa mang đến vẻ đẹp rực rỡ quanh năm, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường sống. Nhiều bà con tin rằng tuyến đường hoa sẽ trở thành biểu tượng của nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Tuyến đường hoa nông dân góp phần chỉnh trang nông thôn xã Ngãi Giao, vừa tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Ảnh: PV

Hoạt động thứ 2 là ra mắt mô hình “Máy lọc nước nghĩa tình”. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm nguồn nước, những chiếc máy lọc được lắp đặt đã trở thành món quà ý nghĩa dành cho người dân, đặc biệt là hội viên nông dân và học sinh.

Với tên gọi giàu cảm xúc, mô hình Máy lọc nước nghĩa tình khẳng định giá trị truyền thống của dân tộc: Uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách.

Lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM và chính quyền xã Ngãi Giao trao tặng máy lọc nước cho các hội viên nông dân khó khăn. Ảnh: PV

Nhân rộng ngày hội muôn sắc hoa

Điểm nhấn thứ 3 là chương trình trao học bổng Lương Định Của cho con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Ngãi Giao, Bình Giã, Nghĩa Thành và Kim Long.

100 suất học bổng được trao đi đã tiếp thêm động lực để học sinh nghèo vượt khó học tập.

Theo ông Quang, những suất học bổng không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn gửi gắm niềm tin yêu của cộng đồng vào thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của quê hương.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP.HCM và chính quyền xã Ngãi Giao trao tặng học bổng Lương Định Của cho con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngãi Giao nhấn mạnh, ngày hội có ý nghĩa thiết thực chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 và hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng thời, đây cũng là dịp để tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân tham gia phong trào xây dựng “Thành phố muôn sắc hoa” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phát động.

Theo bà Hằng, người dân không chỉ đến với ngày hội mà còn thường xuyên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh.

Hội Nông dân xã Ngãi Giao cùng chi Hội Nông dân các ấp tổ chức ra quân dọn dẹp và trồng tuyến đường hoa trên địa bàn xã. Ảnh: PV

Từ những hoạt động này, xã Ngãi Giao khẳng định vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong việc phát động và lan tỏa phong trào thi đua yêu nước.

"Các mô hình tuyến đường hoa và máy lọc nước nghĩa tình cần tiếp tục được nhân rộng, vừa làm đẹp cảnh quan, vừa chăm lo sức khỏe cộng đồng. Cùng với đó, việc hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó cũng cần được duy trì để thế hệ trẻ có điều kiện học tập và trưởng thành”, ông Quang đề nghị.