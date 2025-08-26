Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức giao thương, đưa nông sản vào siêu thị, xuất khẩu

Kết nối nông dân – hợp tác xã – doanh nghiệp: Giải bài toán tiêu thụ, xây dựng thương hiệu nông sản Đắk Lắk

Ngày 25/8, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị kết nối giao thương, tiêu thụ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2025.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều gian hàng đại diện cho 102 xã, phường, trưng bày hàng trăm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc trưng của các địa phương.

Bà Vũ Thị Thúy Hòa, Chủ tịch HND xã Ea Drăng (áo trắng) giới thiệu sản phẩm mắc ca đạt OCOP 3 sao tại khu trưng bày nông sản OCOP và đặc sản đặc trưng của Đắk Lắk.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Loan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Knuếc, (Đắk Lắk) mang sầu riêng giới thiệu tại hội nghị giao thương.

Sự kiện diễn ra trong 4 ngày (từ 25 – 27/8), quy tụ hơn 300 sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng như cà phê, sầu riêng, tiêu, mắc ca, bơ, nước mắm, tinh bột nghệ, mật ong, trái cây sấy… do các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và nông dân trực tiếp giới thiệu đến người tiêu dùng, du khách trong và ngoài tỉnh.

Đây là dịp để các hợp tác xã, hộ sản xuất giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời kết nối với doanh nghiệp, nhà phân phối, đối tác xuất khẩu nhằm mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp Đắk Lắk.

Các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Võ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã giúp nông sản đặc trưng của tỉnh phát triển về số lượng và chất lượng, song đầu ra vẫn còn hạn chế, công tác quảng bá chưa đáp ứng yêu cầu, mẫu mã và bao bì chưa phù hợp thị hiếu.

Từ thực tế đó, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối giao thương năm 2025 nhằm tạo cầu nối giữa hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ, đồng thời tiến hành ký kết hợp tác với các hệ thống siêu thị để xây dựng liên kết bền vững.

“Thông qua sự kiện này, chúng ta mong muốn quảng bá hình ảnh nông sản Đắk Lắk, khẳng định thương hiệu, nâng cao giá trị, đóng góp vào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội. Với tinh thần hợp tác – đổi mới – phát triển, tôi tin tưởng Hội nghị sẽ tạo bước tiến mới trong xúc tiến thương mại, nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần phát triển bền vững tỉnh Đắk Lắk”, ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk, phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Cẩm Loan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Knuếc, (Đắk Lắk) cho rằng đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy tiêu thụ, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản. Những năm qua, nhiều mô hình sản xuất an toàn, hữu cơ đã được triển khai, nhiều sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế. Tuy vậy, khâu tiêu thụ và liên kết với doanh nghiệp, thị trường lớn vẫn còn khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Loan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Knuếc, (Đắk Lắk) phát biểu tại hội nghị.

Theo bà Loan việc ký kết hợp tác giữa hệ thống siêu thị và Công ty TNHH Thương mại Vi Long (hệ thống siêu thị V’Mart) là bước đi thiết thực, mở ra cơ hội để nông sản Đắk Lắk thâm nhập kênh phân phối hiện đại, đồng thời tạo nguồn cung ổn định cho doanh nghiệp.

“Tôi sẽ tiếp tục vận động hội viên nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ứng dụng khoa học – kỹ thuật để làm ra sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường”, bà Loan nhấn mạnh.

Siêu thị V’Mart ký kết thu mua dài hạn, mở đường cho sầu riêng và nông sản đặc sản Đắk Lắk vươn ra thế giới

Bà Phan Thị Hằng Vy, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vi Long (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), cho biết doanh nghiệp hiện hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và xuất khẩu nông sản, đặc biệt là sầu riêng – lợi thế của Đắk Lắk.

“Với hệ thống siêu thị V’Mart, chúng tôi mong muốn trở thành cầu nối đưa nông sản an toàn, chất lượng của nông dân Đắk Lắk đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, đồng thời từng bước chinh phục thị trường quốc tế.

Không chỉ tập trung xuất khẩu, công ty còn xây dựng chuỗi cửa hàng sầu riêng trong nước, đưa sản phẩm OCOP vào các hệ thống siêu thị lớn như Go, Big C…, để người Việt được tiếp cận nông sản đặc trưng ngay tại quê hương mình,” bà Vy nói.

Bà Phan Thị Hằng Vy, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vi Long (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) cam kết mỗi năm sẽ đưa thêm 10-30 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk vào hệ thống siêu thị V’Mart.

Theo bà, thách thức lớn nhất với nông dân không chỉ ở khâu sản xuất mà còn ở việc duy trì đầu ra ổn định. Vì vậy, Vi Long cam kết thu mua với chính sách giá minh bạch, ưu tiên các sản phẩm OCOP, hữu cơ và đặc sản Đắk Lắk.

Cùng với đó, đơn vị sẽ hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu, cải thiện bao bì, nhãn mác và đẩy mạnh xúc tiến thương mại để sản phẩm đủ sức cạnh tranh.

“Chúng tôi xác định gắn bó lâu dài, mỗi năm lựa chọn 10 – 30 sản phẩm tiêu biểu của các xã, phường đưa vào hệ thống siêu thị. Bên cạnh thế mạnh sầu riêng, Vi Long sẽ mở rộng sang nhiều loại nông sản đạt chuẩn quốc tế, đưa đặc sản địa phương vươn xa hơn trên thị trường toàn cầu,” bà Vy nhấn mạnh.

Công ty TNHH Thương mại Vi Long ký kết hợp tác với 6 xã, phường và HTX trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tại hội nghị Công ty TNHH Thương mại Vi Long đã tiến hành ký kết hợp tác kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm OCOP giai đoạn 2025 - 2030 với Hội Nông dân các xã, phường: Buôn Ma Thuột, Tuy Hòa, Ea Knuếc và HTX Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Đồng Din.

Theo biên bản ký kết hợp tác, các bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và tiêu thụ sản phẩm theo kế hoạch đã thỏa thuận.

Sau sáp nhập với Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk (mới) có 515 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt 5 sao, 52 sản phẩm 4 sao và 460 sản phẩm 3 sao. Nhiều sản phẩm đã được đưa vào hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ, cửa hàng trưng bày và xuất khẩu sang các nước trong khu vực cũng như trên thế giới, qua đó dần khẳng định vị thế trên thị trường.