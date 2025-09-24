Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Nhà nông
Thứ tư, ngày 24/09/2025 15:06 GMT+7

Nông nghiệp không chỉ là "trụ đỡ" mà cần thể hiện vai trò tiên phong của nền kinh tế

+ aA -
Minh Khôi Thứ tư, ngày 24/09/2025 15:06 GMT+7
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tư duy này khi chủ trì cuộc họp sáng 24/9 nghe báo cáo, đóng góp ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XIII) ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện một số cơ quan Đảng, Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam, các hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học, kết nối trực tuyến tới UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phó Thủ tướng đề nghị việc đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW phải bám sát những tồn tại, hạn chế được nêu đã khắc phục đến đâu; đồng thời rà soát, đánh giá sát mục tiêu, tổ chức thực hiện, đặc biệt là nội dung liên quan đến thể chế, chính sách thị trường tài chính, huy động nguồn lực, đầu tư nhà nước và xã hội, cập nhật các vấn đề mới…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, đóng góp ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Chuyển từ sản xuất sang kinh tế đa giá trị

Theo dự thảo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, 14/14 chỉ tiêu bảo đảm tiến độ thực hiện mục tiêu đến năm 2030.

Trong đó, 2 chỉ tiêu vượt (tốc độ tăng trưởng GDP ngành; tỷ lệ che phủ rừng); 8 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt (tốc độ tăng năng suất lao động nông nghiệp; các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội; tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; đầu tư ngân sách nhà nước cho nông nghiệp, nông thôn); 4 chỉ tiêu cần phấn đấu và có các giải pháp đột phá, hiệu quả để đạt được mục tiêu đến năm 2030 (thu nhập dân cư nông thôn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định; tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn).

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và môi trường đã bám sát, thể chế hóa cơ bản đầy đủ các chủ trương của Đảng và không ngừng được hoàn thiện, cập nhật; tạo lập được hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ; vừa xử lý "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực kiến tạo phát triển, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Nông nghiệp được cơ cấu lại thực chất, hiệu quả hơn, chuyển biến tích cực theo thế mạnh của vùng, miền và nhu cầu thị trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Toàn ngành đã chuyển đổi tư duy từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, từ phát triển đơn ngành sang hợp tác, phát triển đa ngành, tích hợp đa giá trị; chuyển từ chuỗi cung ứng nông sản sang phát triển các chuỗi ngành hàng.

Công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn phát triển mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ giữa các khâu sản xuất và theo chuỗi, phát triển công nghiệp chế biến nông sản.

Có sự bứt phá thành công của các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, trong đó hợp tác xã đóng vai trò nòng cốt. Liên kết chuỗi sản xuất, kinh doanh được đổi mới phù hợp với thị trường, sản xuất hàng hóa lớn; hình thành nhiều chuỗi nông sản an toàn được chứng nhận.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Lực lượng doanh nghiệp tăng mạnh, với trên 18.700 doanh nghiệp trực tiếp đầu tư sản xuất nông nghiệp. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn khẳng định vai trò nòng cốt trong chuỗi giá trị, trung tâm thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

Giai đoạn 2021 - 2025, kết quả ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, quản lý đã góp phần tăng hiệu quả kinh tế khoảng 30%. Chuyển đổi số đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực, từ quản lý đến sản xuất, tiêu thụ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản liên tục đạt mức kỷ lục, 11 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó 7 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 3 tỷ USD.

Diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, thu hẹp khoảng cách với đô thị, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, hệ thống hạ tầng thiết yếu ở nông thôn được hoàn thiện, từng bước hiện đại hóa.

Du lịch nông thôn có bước phát triển tích cực, gắn với bản sắc văn hóa và chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo tồn cảnh quan, môi trường và văn hóa.

Lực lượng nông dân chuyên nghiệp ở khu vực nông thôn được hình thành. Nhiều nông dân giỏi đã trở thành "đầu tàu" dẫn dắt, vươn lên làm giàu, nắm bắt công nghệ, từng bước nâng cao năng suất lao động của khu vực nông thôn.

Tài nguyên thiên nhiên được quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo đảm công bằng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phòng, chống thiên tai chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Những rào cản, nút thắt

Các ý kiến tại cuộc họp cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực "tam nông chưa khắc phục được triệt để, như: Tăng trưởng nông nghiệp chưa ổn định; chất lượng và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm chưa cao; đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao chưa nhiều; cơ sở hạ tầng cho phát triển nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu.

Một số mục tiêu đến năm 2030 tại Nghị quyết số 19-NQ/TW không còn phù hợp với tình hình bối cảnh hiện nay cần điều chỉnh cho phù hợp để góp phần vào tăng trưởng "2 con số"; thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt, có nơi có chiều hướng nghiêm trọng (ô nhiễm nguồn nước do nước thải, rác thải sinh hoạt, nước thải từ các làng nghề, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn…).

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa thật đầy đủ, đúng mức nên có lúc, có nơi còn thiếu chủ động, chưa sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 19.

Sự phối hợp giữa các cấp ủy, chính quyền, bộ, ngành, cơ quan liên quan còn thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả; tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, hệ thống dịch vụ công chưa theo kịp yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Một số cơ chế, chính sách thiếu nguồn lực thực hiện, chưa sát thực tiễn, chậm được sửa đổi, bổ sung nhất là về đất đai, đầu tư, tín dụng, bảo hiểm, tổ chức sản xuất.

Hình thành hệ sinh thái nông nghiệp – công nghệ – tài chính

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho rằng bối cảnh mới đặt ra yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cao hơn rất nhiều, trong đó nông nghiệp và kinh tế nông thôn phải đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 10%/năm để cùng cả nước bứt phá trở thành quốc gia phát triển.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát phát biểu - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Trong khi đó, nguồn lực cho nông nghiệp ngày càng hạn hẹp: Đất nông nghiệp giảm nhanh, lao động nông thôn sụt giảm mạnh và đang già hóa. Vì vậy, con đường duy nhất là dựa vào khoa học công nghệ và chuyển dịch cơ cấu sang sản phẩm, ngành hàng có giá trị và hiệu quả cao hơn.

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của nông nghiệp, GS.TS. Trần Đức Viên, Chủ tịch Hội đồng Khoa học (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cho rằng nông nghiệp cần được nhìn nhận như một ngành công nghiệp công nghệ cao, nơi hội tụ những thành tựu tiên tiến nhất của trí tuệ nhân tạo (AI), số hóa, chế biến… Nhà nước cần có chính sách ưu tiên đầu tư cho chế biến, số hóa và xây dựng vùng nguyên liệu gắn với "lõi đô thị" nhằm hình thành hệ sinh thái nông nghiệp – công nghệ – tài chính.

Một nội dung quan trọng khác là đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nông dân, theo hướng thực hành, gắn công nghệ số và thị trường, hình thành thế hệ "thanh nông tri điền" – nông dân 4.0 làm chủ sản xuất. Doanh nghiệp tư nhân phải là đầu tàu đổi mới nông nghiệp.

GS.TS Trần Đức Viên kiến nghị cần có chương trình quốc gia khôi phục đất gắn với sản xuất xanh, tín chỉ carbon; xây dựng chiến lược "ngoại giao nông nghiệp" để ứng phó với cạnh tranh và khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho rằng nông dân, hợp tác xã phải được đặt ở vị trí trung tâm của phát triển nông nghiệp, nông thôn; cần có chính sách thu hút lao động trẻ, trí thức, sinh viên về nông thôn lập nghiệp. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, chúng ta cần xây dựng chính sách phát triển xã hội trong bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hóa làm nông thôn thay đổi mạnh, hình thành xã hội đa tầng, không còn chủ yếu là nông dân.

Đóng góp ý kiến tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh Hưng Yên, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, An Giang kiến nghị một số giải pháp trọng tâm cho lĩnh vực nông nghiệp: Ổn định giá vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; điều chỉnh, bổ sung cơ chế khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là nông nghiệp công nghệ cao và gắn với kinh tế biển.

Các tỉnh cũng đề xuất chính sách tín dụng thông thoáng, ưu đãi lãi suất để nông dân và hợp tác xã tiếp cận vốn thuận lợi; tăng cường đào tạo nhân lực, chuyển giao tiến bộ khoa học – công nghệ; ban hành cơ chế thu hút, đãi ngộ cán bộ nông nghiệp về cơ sở.

Đồng thời, Trung ương cần ưu tiên bố trí nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, sớm ban hành bộ tiêu chí cụ thể và điều chỉnh phương thức quản lý phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Lãnh đạo, đại diện các bộ Nội vụ, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch… kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và an sinh xã hội cho nông dân, đồng thời giảm khoảng cách phát triển giữa nông thôn và đô thị; củng cố mạng lưới y tế cơ sở và coi chăm sóc sức khỏe tại tuyến xã là nhiệm vụ then chốt; bổ sung nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần của người dân nông thôn; hoàn thiện chính sách tín dụng, đất đai, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và thủy sản...

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng tạo dư địa bứt phá cho kinh tế nông nghiệp thì cần phân tích sâu hơn tiềm năng của các lĩnh vực kinh tế rừng, kinh tế biển, sản phẩm quốc gia và sản phẩm đặc thù vùng, miền nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát huy lợi thế so sánh.

Một yêu cầu then chốt là tháo gỡ nút thắt về khoa học công nghệ, thúc đẩy liên kết sản xuất và phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt ở khâu chế biến và xây dựng thương hiệu.

Với khu vực nông thôn, nhiệm vụ quan trọng là rà soát, cập nhật quy hoạch; sớm hoàn thiện chương trình mục tiêu quốc gia; bố trí ngân sách hợp lý, đồng thời tăng quyền chủ động cho địa phương.

Bên cạnh đó, cần chú trọng đào tạo lao động nông thôn gắn với nhu cầu công nghiệp, dịch vụ, du lịch và xuất khẩu lao động, hình thành lực lượng nhân công chất lượng cao.

Phải chỉ ra được vấn đề đột phá, đổi mới

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến, khẩn trương hoàn thành báo cáo với yêu cầu chất lượng cao, phải chỉ ra được vấn đề đột phá, đổi mới.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến, khẩn trương hoàn thành báo cáo với yêu cầu chất lượng cao, phải chỉ ra được vấn đề đột phá, đổi mới - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Báo cáo cần tập trung đánh giá kết quả công tác triển khai nghị quyết, thể chế hóa bằng luật, nghị quyết, nghị định; mức độ hoàn thành của các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ; những tồn tại, hạn chế và định hướng 2 năm tới trong bối cảnh quốc tế, trong nước có nhiều biến động. Đặc biệt, báo cáo phải phân tích, làm rõ nội dung, chất lượng thể chế, sự phù hợp với giai đoạn mới; đồng thời chỉ rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần tận dụng kết quả tổng kết ba chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); đồng thời phản ánh được tư duy mới về nông nghiệp "không chỉ là trụ đỡ mà nhiều ngành hàng đã vươn ra thế giới, thể hiện vai trò tiên phong trong nền kinh tế". Bên cạnh đó, báo cáo phải phân tích sâu những biến đổi xã hội ở nông thôn, tác động của đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu lao động, trật tự an toàn xã hội, đạo đức, văn hóa.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh định hướng phát triển nông nghiệp trong thời gian tới là đa mục tiêu, đa giá trị bao gồm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, dược liệu, kinh tế carbon, kinh tế xanh, chế biến sâu, phát triển chuỗi giá trị… Nông thôn phải được quy hoạch tổng thể, gắn kết với đô thị, giữ bản sắc văn hóa. Các chính sách cần ưu tiên vùng sâu, vùng xa, gắn phát triển kinh tế với giảm nghèo, bảo vệ môi trường, cung cấp nước sạch, thiết chế văn hóa, đào tạo nhân lực.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các giải pháp nhằm tăng cường liên kết kinh tế tập thể, hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân; phân loại nhóm chính sách theo đặc thù từng vùng; đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, phòng chống thiên tai.

Theo: Báo Chính phủ
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

Ở xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai (địa phận huyện Tân Phú trước đây) có một quần thể hang động núi lửa rất độc đáo nhưng chưa được khai thác hết tiềm năng.

Lý giải nguyên nhân vì sao nông dân gọi TBR97 là “giống lúa không có đối thủ”

Nhà nông
Lý giải nguyên nhân vì sao nông dân gọi TBR97 là “giống lúa không có đối thủ”

Tin bão mới nhất: Bão số 9 còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 170km, giật cấp 11, Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An hứng mưa lớn

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 9 còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 170km, giật cấp 11, Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An hứng mưa lớn

Hai nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ rõ con đường duy nhất để tam nông bứt phá

Nhà nông
Hai nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ rõ con đường duy nhất để tam nông bứt phá

Tin bão mới nhất: Bão BUALOI tối mai vào biển Đông, có khả năng mạnh thêm, tin cuối cùng về cơn bão số 9

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão BUALOI tối mai vào biển Đông, có khả năng mạnh thêm, tin cuối cùng về cơn bão số 9

Đọc thêm

Phát động cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025–2026
Giáo Dục

Phát động cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025–2026

Giáo Dục

Lễ phát động Đấu trường Toán học Châu Á-AIMO năm học 2025-2026 đã chính thức diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội chiều 26/9.

PVEP bản lĩnh bền bỉ cùng Petrovietnam kiến tạo năng lượng
Doanh nghiệp

PVEP bản lĩnh bền bỉ cùng Petrovietnam kiến tạo năng lượng

Doanh nghiệp

Từ những ngày đầu gian khó trong hành trình gần 4 thập niên, các thế hệ cán bộ, người lao động Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã bền bỉ góp sức, đồng hành cùng sự phát triển của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò chủ lực trong trụ cột cốt lõi năng lượng của Tập đoàn.

Tin bão mới nhất: Bão BUALOI đã vào biển Đông, thành cơn bão số 10, hướng thẳng vùng biển Nghệ An- Huế
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão BUALOI đã vào biển Đông, thành cơn bão số 10, hướng thẳng vùng biển Nghệ An- Huế

Nhà nông

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối nay (26/9), bão BUALOI đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Khí thế và Khát vọng Tuổi trẻ Nông dân Việt Nam: Dấu ấn từ Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Ảnh

Khí thế và Khát vọng Tuổi trẻ Nông dân Việt Nam: Dấu ấn từ Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ảnh

Chiều 26/9, tại hội trường Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức diễn ra.

Bão chính trường Mỹ: Cựu giám đốc FBI James Comey bị truy tố vì 'trò lừa Russiagate'
Thế giới

Bão chính trường Mỹ: Cựu giám đốc FBI James Comey bị truy tố vì 'trò lừa Russiagate'

Thế giới

Cựu Giám đốc FBI James Comey bị cáo buộc khai man và cản trở công lý trong phiên điều trần trước Quốc hội năm 2020 liên quan đến bê bối Russiagate - cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Tin tối (26/9): Hà Nội FC đang phung phí tài năng của Nguyễn Hai Long?
Thể thao

Tin tối (26/9): Hà Nội FC đang phung phí tài năng của Nguyễn Hai Long?

Thể thao

Hà Nội FC đang phung phí tài năng của Nguyễn Hai Long?; Việt Nam được đề cử 2 giải thưởng của bóng đá châu Á; HLV Pellegrini hé lộ cách giúp Antony hồi sinh; HLV Maresca báo hung tin về Palmer; De Ligt bất bình vì lối sống mê tín của vợ.

Nghệ sĩ Vân Dung lần đầu hé lộ về Táo Quân 2026
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Vân Dung lần đầu hé lộ về Táo Quân 2026

Văn hóa - Giải trí

Thông tin do nghệ sĩ Vân Dung tiết lộ về "Táo Quân 2026" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Cao ủy EU về Thương mại và An ninh Kinh tế: Đã đến lúc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên đối tác chiến lược toàn diện
Thế giới

Cao ủy EU về Thương mại và An ninh Kinh tế: Đã đến lúc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên đối tác chiến lược toàn diện

Thế giới

Quan hệ Việt Nam - EU được nâng cấp sẽ tạo xung lực để quan hệ hai bên vốn đã bền chặt sẽ trở nên năng động hiệu quả hơn, giúp mở rộng phạm vi quan hệ sang các lĩnh vực mới mang tính toàn cầu - Cao ủy EU về Thương mại và An ninh Kinh tế Maros Sefcovic nói với báo chí chiều 26/9.

Ca sĩ Đức Phúc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Đức Phúc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Văn hóa - Giải trí

Chiều nay (26/9) tại Văn phòng Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho ca sĩ Nguyễn Đức Phúc.

Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của tỉnh, thành phố
Tin tức

Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của tỉnh, thành phố

Tin tức

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 373-QĐ/TW, ngày 23/9/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của đảng bộ tỉnh, thành phố (gọi tắt là cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố).

Xóa đường dây làm giả nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L quy mô lớn
Chuyển động Sài Gòn

Xóa đường dây làm giả nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L quy mô lớn

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vừa phát hiện, triệt xóa thêm 1 đường dây làm giả nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L quy mô lớn trên địa bàn.

Đà Nẵng họp khẩn ứng phó bão BUALOI, Quảng Trị khẩn trương gọi tàu vào nơi tránh trú
Nhà nông

Đà Nẵng họp khẩn ứng phó bão BUALOI, Quảng Trị khẩn trương gọi tàu vào nơi tránh trú

Nhà nông

Tại cuộc họp khẩn ứng phó bão BUALOI, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu các ngành, địa phương triển khai sát thực tế, quyết liệt và tuyệt đối không được chủ quan. Trong khi tỉnh Quảng Trị khẩn trương gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú.

Báo cáo Trung ương vấn đề sắp xếp bộ máy, chi trả chế độ với cán bộ nghỉ việc tại Hội nghị Trung ương 14
Tin tức

Báo cáo Trung ương vấn đề sắp xếp bộ máy, chi trả chế độ với cán bộ nghỉ việc tại Hội nghị Trung ương 14

Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 18 và các kết luận của Bộ Chính trị về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 14 tháng 11/2025.

Hơn 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba sau trận giao hữu ý nghĩa
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba sau trận giao hữu ý nghĩa

Chuyển động Sài Gòn

Trận bóng đá giao hữu giữa Đội bóng cán bộ, công chức Thành phố và Đội bóng văn nghệ sĩ TP.HCM chiều 26/9 trên sân Thống Nhất đã vận động được hơn 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp may mắn vây quanh, phước lành nở rộ, sang tháng 10 dễ thăng chức, tăng lương
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp may mắn vây quanh, phước lành nở rộ, sang tháng 10 dễ thăng chức, tăng lương

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này sẽ được may mắn vây quanh trong tháng 10 tới, giúp cho họ nâng cao hiệu suất công việc, có khả năng cao được thăng chức, tăng lương.

Nhà Vingroup kéo cổ phiếu bất động sản giữ sắc xanh, vốn hóa 'băng băng' lập kỷ lục
Nhà đất

Nhà Vingroup kéo cổ phiếu bất động sản giữ sắc xanh, vốn hóa 'băng băng' lập kỷ lục

Nhà đất

Phiên 26/9, nhóm cổ phiếu bất động sản giữ sắc xanh nhờ VIC tăng 3,8% lên đỉnh vốn hóa 636.000 tỷ đồng, giúp nâng VN-Index và đưa tài sản ông Phạm Nhật Vượng chạm kỷ lục 15,8 tỷ USD.

Nghi vỡ hụi 200 tỷ đồng tại TP.HCM, hàng trăm người lo mất trắng
Chuyển động Sài Gòn

Nghi vỡ hụi 200 tỷ đồng tại TP.HCM, hàng trăm người lo mất trắng

Chuyển động Sài Gòn

Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM đang xác minh thông tin về vụ vỡ hụi với số tiền được cho là lên đến 200 tỷ đồng. Hàng trăm người dân đã kéo đến nhà chủ hụi để đòi tiền.

Công an TP.Huế đánh sập cơ sở sản xuất hàng giả, khởi tố 3 đối tượng
Pháp luật

Công an TP.Huế đánh sập cơ sở sản xuất hàng giả, khởi tố 3 đối tượng
10

Pháp luật

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Năm 2025, người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước hỗ trợ những gì?
Bạn đọc

Năm 2025, người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước hỗ trợ những gì?

Bạn đọc

Theo luật sư, khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất ngoài việc được bồi thường (nếu đủ điều kiện được bồi thường) thì còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ theo quy định tại Luật Đất đai 2024.

HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình FC: “Trình độ tại V.League khiến tôi bất ngờ'
Thể thao

HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình FC: “Trình độ tại V.League khiến tôi bất ngờ"

Thể thao

Chỉ mới đặt chân tới Việt Nam chưa lâu, nhưng HLV Gerard Albadajejo đã nhanh chóng cho thấy sự nghiêm túc và tâm huyết của mình với bóng đá nơi đây. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ rằng trước khi bắt tay vào công việc, ông đã dành tới hai tháng để theo dõi rất nhiều trận đấu ở V.League.

Chập điện gây cháy nhà 5 tầng trên đường Trần Hưng Đạo
Chuyển động Sài Gòn

Chập điện gây cháy nhà 5 tầng trên đường Trần Hưng Đạo

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ cháy nhỏ xảy ra tại căn nhà 5 tầng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, chiều 26/9, được xác định do chập điện. Lửa được dập tắt sau khoảng 10 phút.

Triệu Lộ Tư trở lại sau tranh chấp với công ty cũ
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư trở lại sau tranh chấp với công ty cũ

Văn hóa - Giải trí

Sau nhiều tháng im ắng vì tranh chấp hợp đồng và khủng hoảng cá nhân, Triệu Lộ Tư chính thức có tín hiệu trở lại với hình ảnh trưởng thành

Chi tiền cắt xương đùi để giảm chiều cao gây mặc cảm
Xã hội

Chi tiền cắt xương đùi để giảm chiều cao gây mặc cảm

Xã hội

Amber Berrington và Andreas Lundqvist là hai trong số ít người chấp nhận trải qua ca phẫu thuật đầy rủi ro để thu gọn chiều cao.

Một phiên livestream bán toàn đặc sản Tây Đô, 3 giờ nhẹ nhàng chốt 500 đơn hàng
Nhà nông

Một phiên livestream bán toàn đặc sản Tây Đô, 3 giờ nhẹ nhàng chốt 500 đơn hàng

Nhà nông

Trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2025 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tại TP.Cần Thơ mới đây, một phiên livestream bán hàng đặc sản Tây Đô đã chốt hơn 500 đơn hàng chỉ sau 3 giờ.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất hồi sinh sông Tô Lịch theo cách làm của Seoul
Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất hồi sinh sông Tô Lịch theo cách làm của Seoul

Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, việc đầu tư một dự án cải tạo cho sông Tô Lịch không có gì khó, chỉ cần học tập việc cải tạo suối Thanh Khê (Cheonggyecheon) ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Lạ chưa, loại cây trồng làm hàng rào mọc dại bạt ngàn ở Phú Yên, chàng trai 8X này 'biến thành' nước ép, mỹ phẩm
Nhà nông

Lạ chưa, loại cây trồng làm hàng rào mọc dại bạt ngàn ở Phú Yên, chàng trai 8X này "biến thành" nước ép, mỹ phẩm

Nhà nông

Với người miền biển tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk), cây xương rồng hiện hữu thân quen trong đời sống, từ bát canh thanh mát trong mỗi bữa cơm đến hàng rào chắn gió ngăn cát. Ngày nay, thế hệ trẻ làng cát còn biến cây xương rồng thành nguyên liệu chế biến nước giải khát, mỹ phẩm... qua đó, nâng cao giá trị kinh tế của loài cây này.

Công an Hưng Yên bắt 1 đối tượng bán hàng online thu hàng chục tỷ đồng nhưng trốn thuế
Pháp luật

Công an Hưng Yên bắt 1 đối tượng bán hàng online thu hàng chục tỷ đồng nhưng trốn thuế

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 đối tượng bán hàng online về tội “Trốn thuế”.

UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Giám đốc Sở NN&MT thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Kinh tế

UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Giám đốc Sở NN&MT thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản
5

Kinh tế

UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Giám đốc Sở NN&MT thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản, quyết định vừa được UBND TP Đà Nẵng ban hành.

Tăng cường sở hữu trí tuệ trong giáo dục nghề nghiệp: Chìa khóa hội nhập số tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Tăng cường sở hữu trí tuệ trong giáo dục nghề nghiệp: Chìa khóa hội nhập số tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 26/9, Hội thảo khoa học quốc gia đã diễn ra tại TP.HCM, tập trung thảo luận về các giải pháp thực tiễn nhằm tăng cường tuyên truyền sở hữu trí tuệ trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, gắn liền với yêu cầu chuyển đổi số.

“Vua sáng chế” ở Nghệ An là thạc sỹ cơ khí bỏ về quê, chế tạo máy nông nghiệp, cả làng phục, nhận Bằng khen Thủ tướng
Nhà nông

“Vua sáng chế” ở Nghệ An là thạc sỹ cơ khí bỏ về quê, chế tạo máy nông nghiệp, cả làng phục, nhận Bằng khen Thủ tướng

Nhà nông

Mặc dù tuổi đời rất trẻ, nhưng “vua sáng chế” Hồ Xuân Vinh đã sáng chế, chế tạo ra một số máy nông nghiệp, máy công nghiệp, máy tiểu thủ công nghiệp khiến trong làng, ngoài xã đều nể phục. Ngoài bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, và các bộ, ban, ngành Trung ương, anh Vinh còn là đại diện duy nhất của xã Quỳnh Văn được tôn vinh là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025.

Tin đọc nhiều

1

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

2

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

3

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

4

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm

5

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Công nghệ thông tin 2025: Sinh năm 1975, Phó hiệu trưởng trường danh tiếng

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Công nghệ thông tin 2025: Sinh năm 1975, Phó hiệu trưởng trường danh tiếng